Prima di investire i propri risparmi è fondamentale conoscere i documenti informativi dei prodotti finanziari, ecco quali controllare per capire costi, rischi e caratteristiche

Giornalista esperta di risparmio, ha maturato una vasta esperienza nella divulgazione di questioni economiche.

iStock Quali documenti leggere e firmare prima di investire denaro

Se si decide di investire una parte dei propri risparmi non bisogna soltanto concentrarsi sui possibili guadagni. È importante anche leggere con attenzione i documenti informativi prima di sottoscrivere un qualsiasi prodotto finanziario come fondi, obbligazioni o certificates. Il motivo è che così si possono conoscere le caratteristiche, i costi e rischi ai quali si va incontro.

I documenti obbligatori previsti dalla legge

Sia la normativa italiana che quella europea prevedono che debbano essere messi a disposizione di chi vuole investire in fondi, documenti chiari e completi così da garantire la massima trasparenza e permettere agli investitori di compiere scelte realmente consapevoli.

Tra questi ci sono:

il prospetto informativo;

il Kiid;

i regolamenti di gestione dei fondi;

la documentazione contrattuale dei prodotti assicurativi e finanziari.

Kiid

Prima di investire in fondi comuni è indispensabile sapere cos’è il Kiid ovvero Key investor information document. Si tratta di un documento sintetico che di solito è composto da due pagine che riassumono le informazioni principali del prodotto finanziario.

È stato introdotto per aiutare i risparmiatori a comprendere meglio i fondi di investimento e al suo interno sono presenti elementi essenziali come:

gli obiettivi;

i costi applicati;

la politica dell’investimento;

il livello di rischio.

Il Kiid per legge deve essere consegnato obbligatoriamente prima della sottoscrizione del fondo. Grazie a esso, infatti, chi investe può avere una visione generale del prodotto prima di approfondire altri documenti più tecnici.

Prospetto informativo degli investimenti

Il prospetto informativo è il documento ufficiale che spiega nel dettaglio quali sono le caratteristiche del prodotto finanziario che si sceglie e i rischi collegati a esso. Viene utilizzato in particolar modo quando un investimento viene offerto al pubblico oppure quando un titolo è ammesso alla negoziazione sui mercati regolamentati.

L’obiettivo è quello di permettere a chi investe di avere tutte le informazioni necessarie per valutare attentamente le scelte da fare. Esso contiene:

i dati del soggetto che emette il prodotto;

i possibili costi;

le strategie di investimento;

i possibili rischi;

la modalità di rimborso o vendita del titolo.

Le informazioni contenute nel prospetto sono molte, dunque può risultare lungo e complesso da leggere. È però importante per capire come funziona davvero l’investimento.

La normativa prevede che debba essere sempre messo a disposizione dell’investitore, che ha il diritto di riceverne una copia gratuita prima della firma. Molto spesso è disponibile anche online sul sito web dell’emittente o del soggetto che offre il prodotto finanziario.

Nel caso si voglia scendere ancora più nel dettaglio, è possibile richiedere le condizioni contrattuali specifiche o i fogli informativi nei quali si trovano le clausole legali e le tecniche più approfondite legate al singolo investimento.

Regolamento di gestione

Nel caso si decida di investire in un fondo comune, oltre al prospetto informativo e al Kiid, è importante anche leggere il regolamento di gestione ovvero il documento che stabilisce le regole con le quali il fondo viene amministrato dalla società di gestione. Spiega, inoltre, come vengono gestiti i capitali raccolti dagli investitori.

Leggere il regolamento permette di:

comprendere meglio le regole;

capire che strategia adottare;

sapere i limiti entro i quali una società di gestione può operare.

Per chi non lo sapesse, esistono due principali tipologie di fondi:

aperti , che permettono di sottoscrivere o rimborsare le quote in qualsiasi momento in base al valore aggiornato del fondo;

, che permettono di sottoscrivere o rimborsare le quote in qualsiasi momento in base al valore aggiornato del fondo; chiusi, nei quali il capitale che viene raccolto resta stabile per l’intera durata dell’investimento, le quote non possono essere rimborsate liberamente in ogni momento (solitamente solo alla scadenza prevista o mediante vendita sul mercato) qualora il fondo sia quotato.

Cosa consultare prima di investire sui vari prodotti

È fondamentale leggere sempre il prospetto informativo che descrive le caratteristiche dell’emittente e spiega le condizioni dell’investimento anche se si acquistano valori mobiliari come obbligazioni, certificates o covered warrant.

Le obbligazioni sono titoli di debito emessi da banche, Stati o aziende per raccogliere capitali. Chi le acquista presta denaro all’emittente e riceve in cambio degli interessi che sono chiamate cedole.

I certificates sono strumenti finanziari più complicati, dato che il loro rendimento dipende dall’andamento di un’attività come:

un’azione;

una materia prima;

una valuta;

un indice di borsa.

I covered warrant sono strumenti derivati che permettono all’investitore di acquistare o vendere un titolo a un prezzo stabilito entro un determinato periodo. Il loro valore varia in base a come si muove il mercato di riferimento. Nel caso in cui il titolo non si muova come previsto, possono perdere l’intero valore e l’investimento rischia di essere azzerato.

Nota di sintesi

Prima di sottoscrivere uno qualsiasi di tali prodotti, oltre ai documenti su indicati, è importante visionare la nota di sintesi. Redatta in un linguaggio più semplice, ha come obiettivo quello di rendere accessibili i dati principali anche a chi non ha competenze finanziarie specifiche.

Viene elaborata seguendo un formato standard che è stabilito dalla normativa europea proprio per agevolare il confronto con altri prodotti finanziari. Grazie a questa struttura, infatti, chi investe può confrontare con semplicità altri strumenti e valutare quello più adatto alle proprie esigenze.

Cosa controllare prima di sottoscrivere un’assicurazione

Se si vogliono sottoscrivere prodotti finanziari assicurativi, come ad esempio polizze vita con componente di investimento, è importante sempre leggere la scheda sintetica e le condizioni di contratto:

la scheda sintetica riassume le informazioni generali del prodotto e le diverse opzioni di investimento disponibili;

le condizioni di contratto spiegano quali sono i diritti e gli obblighi delle parti, le modalità di riscossione delle prestazioni assicurative e i costi applicati.

Leggere i documenti aiuta a ridurre i rischi

Leggere i documenti informativi non elimina del tutto i rischi legati agli investimenti. Può però aiutare a comprenderli meglio.

Diversi prodotti finanziari hanno caratteristiche complesse e costi che non sempre si comprendono subito. Controllare la documentazione ufficiale serve proprio a questo, a rendere più trasparenti questi aspetti.

Inoltre, analizzare le informazioni dà la possibilità di capire se l’investimento è in linea con i propri obiettivi finanziari e con il proprio profilo di rischio.