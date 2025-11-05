Quali sono i migliori conti correnti online a canone zero del mese di novembre 2025 per gestire i propri risparmi in modo semplice e quali regali offrono

iStock Quali conti correnti online scegliere a novembre 2025 per avere il canone a zero euro?

I conti correnti online offrono al momento condizioni più competitive rispetto a quelli tradizionali in filiale. Molti, infatti, sono a canone zero e in molti casi le operazioni che si effettuano sono gratuite. Quali sono dunque i migliori di novembre 2025?

I conti correnti online fanno risparmiare?

Aprire un conto corrente online può far risparmiare e ciò lo rivela un’indagine di Bankitalia del 2024. Dallo studio si evince che la media di gestione per questa tipologia di prodotti è di 28,9 euro all’anno rispetto ai 100,7 euro di quelli tradizionali.

Oltre ai costi, i conti correnti online offrono anche dei vantaggi operativi come:

la possibilità che l’apertura avvenga in tempo reale;

la possibilità di effettuare bonifici istantanei in pochi secondi dalla app.

Sono quindi un prodotto utile per chi desidera semplicità, flessibilità e modernità.

Tra i migliori conti correnti online di novembre 2025 ci sono:

conto Arancio Ing:

conto Credem Link;

Selfy conto;

conto Crédit Agricole.

Conto Arancio Ing

Uno dei migliori conti correnti a canone zero di novembre 2025 è quello Arancio di Banca Ing.

Inserendo il codice promozionale ING2025 entro il 24 gennaio 2026 e aggiungendo anche il conto deposito Arancio e la carta di debito si riceverà il 4% sui propri risparmi fino a 50.000 euro di deposito più il 4% in cashback per 6 mesi fino a 500 euro di spesa al mese.

Se non si vorranno attivare subito il conto Arancio e la carta di debito, lo si potrà anche fare in un secondo momento purché ciò avvenga entro il 28 febbraio 2026. Per poter ottenere il tasso di interesse del 4%, però, il conto corrente Arancio e il conto deposito dovranno avere la stessa intestazione.

Per fruire dei due premi, invece:

si dovranno attivare il conto corrente e il deposito con un primo bonifico dalla propria area riservata entro il 28 febbraio 2026;

si dovrà effettuare un primo acquisto con la carta di debito entro il 28 febbraio 2026.

Esistono due tipologie di conto corrente arancio, la Light e la Più.

Con la prima il canone è gratuito così come:

i bonifici Sepa e istantanei;

gli F24, i Mav, i Rav;

il canone mensile della carta di debito.

I prelievi con la carta di debito si pagano invece 0,95 euro ognuno, i bollettini 1,50 euro escluse le spese postali mentre i Cbill e PagoPa 2,50 euro. Per il rilascio della carta di credito, invece, il costo è di 3 euro mentre il canone mensile della carta di credito è di 2 euro o di zero euro se si effettua una spesa di 500 euro al mese o se è attivo PagoFlex.

Il conto Più invece ha un canone mensile di 5 euro che è azzerabili se:

si hanno fino a 30 anni,;

le entrate mensile sono almeno di 1.000 euro:

si accredita lo stipendio o la pensione.

I bonifici Sepa e istantanei, gli F24, i Mav, i Rav, il canone della carta di debito e di quella di credito, i prelievi e i bollettini postali sono invece gratuiti.

Conto Credem Link

Tra i migliori conti correnti online di novembre 2025 c’è il Credem Link di Banca Credem. Si tratta di un conto con canone, internet banking e carta di debito a canone zero.

Dopo il 1° anno per la Credemcard Internazionale Mastercard si paga un canone mensile di 1,50 euro. Grazie a essa è possibile effettuare prelievi, acquisti online nonché pagamenti sia in Italia che all’estero anche con il proprio smartphone.

Se non si vuole pagare nulla è possibile optare per la carta di debito Credemcard che è attiva sul circuito nazionale Pagobancomat ed è a canone zero. La differenza con l’altra è che i pagamenti e i prelievi possono essere effettuati solo in Italia.

Chi apre questo conto non paga inoltre gli F24, i Mav e i Rav.

I bonifici internet e mobile banking in euro verso Paesi Sepa ed extra Sepa anche istantanei costano invece 0,50 euro.

Se tale prodotto si apre online entro il 30 novembre 2025 inserendo il codice BONUS200 e si partecipa all’iniziativa Credem Link Autunno 2025 è possibile ricevere buoni regalo Amazon fino a giugno 2026.

Più esattamente, si ricevono 100 euro in buoni se dall’apertura del conto al 31 marzo 2026 si attiva la carta di debito e si effettuano pagamenti per almeno 2.000 euro totali.

Inoltre, altri 100 euro se tra aprile e giugno 2026 si attiva o si mantiene attivo l’accredito dello stipendio o della pensione sul conto corrente e si effettuano pagamenti con la carta per almeno 1.000 euro totali.

Selfy conto

Anche il Selfy conto di Banca Mediolanum è a canone zero per il primo anno. Poi, se si ha un’età superiore ai 30 anni si pagano 3,75 euro al mese che sono azzerabili se si accredita lo stipendio o se si spendono almeno 500 euro al mese.

Con esso:

sono gratuiti i bonifici Sepa anche istantanei;

sono gratuti i prelievi nell’area euro;

non si paga nulla per l’addebito delle utenze;

non si paga il canone della carta di debito per il primo anno, il costo sale poi a 10 euro all’anno.

In più, se si apre il Selfy Conto richiedendo la carta di debito si riceverà un buono Amazon del valore di 10 euro. Se poi, si spendono almeno 50 euro entro il 31 gennaio 2026 con la Mediolanum Card si riceverà un altro buono regalo Amazon alla verifica della spesa del valore di 50 euro.

Infine, se si aprirà il conto entro il 30 novembre 2025 e si accrediterà lo stipendio si riceverà il 3% annuo lordo sui vincoli a 6 mesi. Si potrà però svincolare il denaro quando si vuole e mantenere gli interessi maturati.

Conto Crédit Agricole

Chi aprirà il conto Crédit Agricole entro il 31 dicembre 2025 non pagherà il canone e avrà gratis anche la carta di debito Visa per prelievi di contante e pagamenti anche online. Dopo i primi due anni, il costo della carta sarà invece di 2 euro al mese.

I prelievi di contante presso gli Atm Crédit Agricole saranno gratuiti mentre quelli presso gli Atm di altre banche anche in euro costeranno 2,10 euro a operazione.

I bonifici Sepa online saranno gratuiti mentre quelli allo sportello verso lo stesso istituto di credito e verso gli altri costeranno 8 euro.

Inoltre, si avrà diritto a un buono regalo Amazon di 50 euro se si completerà l’apertura del conto online inserendo il codice VISA e della carta Visa collegata entro il 24 novembre. Sarà però necessario effettuare almeno una transazione di qualunque importo usando la carta di debito internazionale Visa debit entro 30 giorni dalla data effettiva di apertura ma non oltre il 31 dicembre 2025.

In più, se si accrediterà lo stipendio o la pensione si otterranno ulteriori 50 euro in buoni regalo Amazon.