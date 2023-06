Colosseo, in pochi secondi una vista mozzafiato

Nato a Spoleto, dopo una laurea in Storia e una parentesi in Germania, si è stabilito a Milano. Ha avuto esperienze in radio e in TV locali e Nazionali. Racconta la società, con un focus sulle tematiche ambientali.

Il Colosseo, uno dei simboli più celebri della Roma antica, diventa accessibile a tutti grazie all’inaugurazione di un ascensore che evita 100 ripidi gradini. Questa nuova infrastruttura consente a visitatori con difficoltà motorie di raggiungere la galleria tra il secondo e il terzo ordine, offrendo una vista unica sul monumento. L’obiettivo del Parco archeologico del Colosseo è quello di rendere il monumento fruibile a tutti, garantendo un’esperienza inclusiva e accessibile. La galleria, recentemente restaurata, offre una prospettiva nella lunga storia del Colosseo, con un sistema di illuminazione che valorizza le strutture e un allestimento didattico per una visita coinvolgente.

L’inaugurazione dell’ascensore è stata celebrata con una cerimonia alla presenza del Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano e ha incluso una speciale performance dell’Orchestra Italiana del Cinema, che ha suonato le indimenticabili melodie del premio Oscar Hans Zimmer. Questo evento ha sottolineato l’importanza di rendere il patrimonio culturale accessibile a tutti e di valorizzare la storia e la bellezza del Colosseo.

Una tappa importante nel percorso di accessibilità

L’installazione dell’ascensore al Colosseo rappresenta una tappa importante nel percorso di rendere i siti storici accessibili a persone con mobilità ridotta. L’obiettivo è quello di superare le barriere architettoniche e consentire a tutti di godere delle meraviglie storiche e culturali del nostro paese. Grazie a questa nuova struttura, il Colosseo diventa un luogo aperto a tutti, senza discriminazioni o limitazioni.

Una visuale mozzafiato

Salire al secondo e terzo ordine del Colosseo è un’esperienza straordinaria, in grado di offrire una visuale mozzafiato su uno dei monumenti più famosi al mondo. Grazie all’ascensore, tutti i visitatori potranno vivere questa emozione e godere di una prospettiva unica sull’antica grandezza di Roma. Il Colosseo rappresenta una testimonianza straordinaria dell’architettura e dell’ingegneria dell’epoca romana, e ora sarà accessibile a un pubblico ancora più ampio.

L’inaugurazione dell’ascensore al Colosseo è solo uno dei passi compiuti verso l’accessibilità dei luoghi storici e culturali. È un impegno che coinvolge non solo il Colosseo, ma anche altri siti di interesse in tutta Italia. L’obiettivo è rendere l’eredità culturale del paese accessibile a tutti, in modo che ogni individuo possa apprezzare e conoscere la storia e la bellezza dell’Italia. L’ascensore al Colosseo è un esempio di come l’accessibilità possa essere integrata nell’architettura e nelle infrastrutture esistenti, aprendo le porte della cultura a un pubblico più ampio possibile.

Un valore inestimabile

Il Colosseo dà ogni anno un contributo di 1,4 miliardi di euro all’economia italiana e ha un valore sociale di circa 77 miliardi di euro, secondo uno studio condotto da Deloitte Central Mediterranean. Prima della pandemia, nel 2019, oltre 7 milioni di persone provenienti da tutto il mondo hanno visitato il Colosseo, rendendolo non solo un’icona di Roma, ma anche un simbolo di interesse globale. Lo studio ha analizzato diverse configurazioni di valore per quantificare l’importanza del Colosseo, compreso il suo contributo all’economia italiana, il valore dell’uso indiretto e il quello sociale del monumento.

Quest’ultimo è legato alla sua esistenza e al suo significato per la società. Il valore totale del Colosseo, incluso quello dei ricavi generati è esattamene di 76,8 miliardi di euro. Secondo lo studio, l’87% delle persone intervistate ritiene che il Colosseo sia la più importante attrazione culturale italiana, e molti considerano il monumento come il principale motivo per visitare Roma.

