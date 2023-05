Bonus barriere architettoniche 2023: ecco i lavori

L’ultima Legge di Bilancio ha stabilito che il bonus per le barriere architettoniche sarà esteso anche per il 2023. Questa agevolazione fiscale è specificamente destinata ai lavori di rimozione delle barriere architettoniche e prevede una detrazione del 75% sulle spese sostenute da cittadini, imprese ed enti pubblici e privati per migliorare la mobilità eliminando gli ostacoli. Questa misura è stata prorogata fino al 2025.

Più precisamente, per i lavori effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025 su edifici già esistenti, è prevista una detrazione fiscale Irpef che può essere distribuita in 5 rate annuali di uguale importo. Il bonus corrisponde al 75% delle spese sostenute, fino a un importo massimo variabile tra 30.000 e 50.000 euro, a seconda del tipo di edificio oggetto dei lavori.

Bonus Barriere Architettoniche 2023: di cosa si tratta

Il bonus barriere architettoniche è un’agevolazione recentemente introdotta che si applica specificamente alla rimozione delle barriere architettoniche negli edifici già esistenti. Questa misura mira a migliorare la mobilità delle persone con disabilità e offre un supporto finanziario per i lavori volti a eliminare gli ostacoli. Il bonus barriere architettoniche sarà valido per l’intero anno 2023, fino al 31 dicembre 2025. Si applica ai lavori effettuati nelle parti comuni degli edifici, al fine di eliminare il maggior numero possibile di ostacoli. Inoltre, è possibile beneficiare di questo bonus anche per gli interventi su edifici unifamiliari, sempre con l’obiettivo di rimuovere le barriere architettoniche. La Legge di Bilancio 2022 ha introdotto questa agevolazione, sebbene una misura simile esistesse già in precedenza, focalizzata sui lavori di ristrutturazione che comportavano la rimozione di ostacoli e barriere. Il bonus è destinato esclusivamente ai lavori effettuati sugli edifici esistenti, ma sono previsti dei limiti di spesa per questa specifica agevolazione.

I beneficiari del bonus barriere architettoniche sono cittadini privati, enti pubblici e privati, imprese e professionisti. È possibile usufruire del bonus anche per l’installazione di impianti di automazione, come ascensori o montascale, che migliorano l’accessibilità per le persone con difficoltà motorie. Tuttavia, sono previsti importi massimi di spesa in base al tipo di edificio oggetto dell’intervento, con un tetto massimo di 50.000 euro.

Requisiti per ottenere il bonus

Il bonus barriere architettoniche è destinato a interventi volti a superare e eliminare le barriere architettoniche in edifici già esistenti. Non è applicabile agli interventi effettuati durante la fase di costruzione dell’edificio o quelli realizzati attraverso demolizione e ricostruzione. Il bonus può essere richiesto anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle unità immobiliari singole, che contribuiscono a rimuovere le barriere architettoniche. Nel caso di sostituzione di un impianto, sono detraibili anche le spese per lo smaltimento e la bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito.

Il bonus ristrutturazione è applicabile alle spese sostenute per interventi volti a eliminare le barriere architettoniche, che comprendono ascensori, montacarichi e la realizzazione di strumenti di comunicazione, robotica o altre tecnologie avanzate, che facilitino la mobilità interna ed esterna dell’abitazione per le persone con disabilità gravi.

I limiti di spesa per accedere al bonus

Nel 2023, è possibile accedere a un bonus specifico per le barriere architettoniche che prevede agevolazioni pari al 75% delle spese sostenute. Tuttavia, le limitazioni per il bonus variano in base al numero di unità immobiliari coinvolte nei lavori:

Limite di 50.000 euro per edifici unifamiliari o edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti.

per edifici unifamiliari o edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti. Limite di 40.000 euro per il numero di unità immobiliari negli edifici che vanno da 2 a 8 unità.

per il numero di unità immobiliari negli edifici che vanno da 2 a 8 unità. Limite di 30.000 euro per il numero di unità immobiliari negli edifici composti da più di 8 unità.

Questo sostegno finanziario è disponibile anche per gli interventi di automazione degli impianti all’interno degli edifici, sempre con l’obiettivo di abbattere le barriere architettoniche. Le spese correlate a tali lavori rientrano nel bonus.

Nel caso in cui gli interventi siano effettuati all’interno di un condominio, è necessaria l’approvazione dei lavori tramite una delibera condominiale. La votazione sarà considerata favorevole se si raggiunge il consenso della maggioranza dei partecipanti all’assemblea, che rappresenta almeno 1/3 del valore millesimale dell’edificio.

Spese ammissibili ed esempi

Il bonus barriere architettoniche spetta per diversi tipi di interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche, tra cui ogni tipo di intervento edilizio finalizzato a rimuovere le barriere architettoniche, interventi di automazione degli impianti negli edifici e nelle unità immobiliari singole, che contribuiscono a ridurre le barriere architettoniche e nel caso di sostituzione degli impianti, le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e degli impianti sostituiti sono ammissibili.

Tuttavia, è importante notare che le opere che riguardano immobili di nuova costruzione non sono ammissibili per il bonus barriere architettoniche. Questo sostegno è destinato esclusivamente agli interventi su edifici già esistenti.

Ecco alcuni esempi di interventi che possono rientrare nel bonus barriere architettoniche:

Installazione di rampe inclinate per consentire l’accesso agevole a persone in carrozzina o con difficoltà motorie.

per consentire l’accesso agevole a persone in carrozzina o con difficoltà motorie. Installazione di ascensori per superare le barriere verticali all’interno degli edifici.

per superare le barriere verticali all’interno degli edifici. Utilizzo di piattaforme elevatrici per consentire l’accesso a piani diversi senza dover affrontare le scale.

per consentire l’accesso a piani diversi senza dover affrontare le scale. Interventi che rendono gli impianti completamente accessibili, ad esempio l ‘installazione di ausili tecnologici per agevolare la mobilità interna o esterna degli edifici.

o esterna degli edifici. Adeguamento dei servizi igienici per renderli accessibili a tutte le persone, con spazi e attrezzature che consentono una manovrabilità e un utilizzo adeguato.

per renderli accessibili a tutte le persone, con spazi e attrezzature che consentono una manovrabilità e un utilizzo adeguato. Lavori di sistemazione degli impianti elettrici e dei citofoni, garantendo che siano posizionati a un’altezza adeguata e ben visibili, facilitando l’utilizzo da parte di persone con disabilità.

Eliminazione Barriere Architettoniche: quale bonus utilizzare

Oltre alla detrazione Irpef del 75%, coloro che effettuano interventi per superare e eliminare le barriere architettoniche in edifici esistenti potranno beneficiare anche del bonus ristrutturazione al 50%. Questo bonus sarà valido fino al 31 dicembre 2024 e si applica a un importo massimo di 96.000 euro. I lavori edilizi devono essere volti all’eliminazione delle barriere architettoniche, come l’installazione di ascensori e montacarichi, o lavori di robotica per migliorare la mobilità interna o esterna delle persone con disabilità grave. È importante notare che per la stessa spesa sarà possibile usufruire di una sola agevolazione, quindi sarà necessario scegliere tra il bonus del 75% e il bonus ristrutturazione al 50%. Il bonus ristrutturazione viene erogato sotto forma di detrazione d’imposta, da dichiarare nei redditi, in 10 quote annuali costanti e di pari importo da detrarre nell’anno in cui sono sostenute le spese e negli anni successivi.

Con il decreto n. 11/2023, è stata eliminata la possibilità di richiedere lo sconto in fattura o la cessione del credito per l’eliminazione delle barriere architettoniche, ad eccezione di alcune situazioni specifiche.