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iStock Open day a Roma per la carta d'identità elettronica

A Roma sono previsti nuovi open day dedicati al rilascio della carta d’identità elettronica (CIE). Nelle giornate di domani 18 aprile e dopodomani 19 aprile, diversi municipi e sedi comunali resteranno aperti per consentire ai cittadini di rinnovare o richiedere il documento. L’iniziativa nasce per facilitare l’accesso al servizio, soprattutto per chi ha difficoltà a recarsi agli sportelli nei giorni feriali, e per gestire l’aumento delle richieste in vista delle nuove scadenze. Gli appuntamenti sono disponibili su prenotazione attraverso il portale Agenda CIE, ma in alcuni casi possono essere previste anche aperture con accesso diretto fino a esaurimento posti.

Perché aumenta la richiesta della CIE

L’interesse per la carta d’identità elettronica è legato anche alle nuove regole europee. Dal 3 agosto 2026, infatti, la carta d’identità cartacea non sarà più valida, anche se ancora in corso di validità. Si tratta di una misura prevista dal regolamento europeo 1157 del 2019, che introduce standard comuni per i documenti di riconoscimento nei Paesi dell’Unione Europea. L’obiettivo è aumentare la sicurezza e rendere più efficienti i controlli.

Con l’entrata in vigore della nuova normativa, la carta cartacea non potrà più essere utilizzata come documento di riconoscimento. Non sarà quindi valida per viaggiare all’estero e per le operazioni che richiedono un documento ufficiale. Questo rende necessario avviare per tempo la sostituzione con la versione elettronica, evitando possibili disagi negli ultimi mesi prima della scadenza.

Le caratteristiche della carta d’identità elettronica

La CIE introduce elementi tecnologici che migliorano sicurezza e funzionalità. Tra questi, la presenza della machine readable zone (MRZ), una zona a lettura ottica che consente ai dispositivi automatici di riconoscere i dati del titolare. Il documento è inoltre dotato di un microchip integrato che protegge le informazioni personali e riduce il rischio di contraffazione. La carta d’identità elettronica può essere utilizzata anche per accedere ai servizi online della pubblica amministrazione, diventando uno strumento di identità digitale.

Come richiedere la CIE a Roma

Durante gli open day, già avvenuti nella Capitale a settembre, i cittadini possono richiedere o rinnovare la carta d’identità elettronica presso i municipi aderenti all’iniziativa. La procedura prevede la prenotazione online tramite il portale ufficiale oppure, in base all’organizzazione dei singoli uffici, l’accesso diretto agli sportelli. In generale, la richiesta può essere presentata nel proprio Comune di residenza o domicilio, anche fino a 180 giorni prima della scadenza del documento.

L’apertura straordinaria degli uffici rientra nelle misure adottate dai Comuni per evitare il sovraffollamento degli sportelli nei mesi precedenti alla scadenza del 2026. Oltre agli open day, sono stati previsti orari prolungati e corsie dedicate per chi deve sostituire la carta d’identità. L’obiettivo è distribuire le richieste nel tempo e garantire un accesso più semplice al servizio, riducendo i tempi di attesa.