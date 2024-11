I biglietti dei traghetti per le isole aumentano durante le festività natalizie. Ecco come risparmiare con prenotazioni anticipate, offerte e sconti

Fonte: 123RF Traghetti più cari a Natale

Con l’avvicinarsi delle festività natalizie, milioni di italiani si preparano a tornare nelle proprie terre d’origine e per trascorrere il Natale sulle isole. Tuttavia, chi sta progettando le vacanze è costretto a fare i conti, anche quest’anno come ogni anno, con un rincaro significativo dei biglietti dei traghetti a dicembre, con l’avvicinarsi del periodo delle festività.

Le principali compagnie di navigazione, infatti, hanno annunciato aumenti dei prezzi che potrebbero mettere a dura prova i portafogli dei viaggiatori.

Prezzi dei biglietti dei traghetti in aumento a Natale: quanto costerà viaggiare a dicembre

Secondo i dati raccolti dalle principali compagnie di traghetti, i prezzi dei biglietti per le isole più gettonate come Sicilia, Sardegna e le isole minori registreranno aumenti che vanno dal 10% al 20% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Ad esempio, per un viaggio andata e ritorno da Napoli a Palermo, i prezzi sono passati dai circa 45 euro dello scorso anno ai 50-55 euro per passeggero nel 2024. Invece, un viaggio per la Sardegna, da Civitavecchia a Olbia, vedrà un aumento dai 70 euro ai 80-85 euro, con punte che potrebbero arrivare anche a 100 euro durante le festività di picco.

Simulando un viaggio per una famiglia di quattro persone (due adulti e due bambini), il costo per un viaggio andata e ritorno potrebbe aumentare sensibilmente: il totale potrebbe variare dai 200 euro ai 300 euro a seconda della rotta e della compagnia. Un aumento che, per molte famiglie, rappresenta una spesa importante in un periodo già ricco di impegni economici.

Come risparmiare sui biglietti dei traghetti

Non tutto è perduto, però. Esistono diverse strategie per contenere i costi dei biglietti dei traghetti e rendere la propria vacanza natalizia più accessibile. Tra queste:

1. Prenotare in anticipo

Uno dei modi più efficaci per risparmiare è prenotare il biglietto con largo anticipo. Le compagnie, infatti, spesso offrono tariffe più basse per chi acquista con settimane o addirittura mesi di anticipo. Questo vale soprattutto per i periodi di alta stagione, come Natale, in cui la domanda è particolarmente elevata.

2. Sfruttare le offerte e i pacchetti familiari

Molte compagnie offrono pacchetti speciali per famiglie o gruppi, che permettono di risparmiare fino al 20% sul costo totale del viaggio. È utile tenere d’occhio le promozioni sui siti web delle compagnie di traghetti o iscriversi a newsletter per ricevere informazioni tempestive su eventuali sconti.

3. Viaggiare in orari meno richiesti

Gli orari di punta, in particolare nei giorni che precedono e seguono il Natale, sono quelli che vedono i prezzi più alti. Se possibile, programmare la partenza in orari meno gettonati, come la mattina presto o la sera tardi, può fare una differenza significativa sul prezzo del biglietto.

4. Confrontare i prezzi tra diverse compagnie

Non tutte le compagnie di traghetti applicano gli stessi aumenti e, in alcuni casi, potrebbero esserci differenze notevoli tra le varie opzioni. Utilizzare portali di comparazione per confrontare i prezzi di diverse tratte può rivelarsi utile per trovare l’offerta migliore.

5. Controllare eventuali sconti per residenti

Per chi vive nelle isole, le compagnie di traghetti offrono spesso sconti speciali, che possono arrivare fino al 50% del costo del biglietto. Verificare la possibilità di accedere a questi sconti potrebbe ridurre significativamente la spesa.