Regali, cibo, viaggi e chi più ne ha più ne metta per Natale 2023: ecco quanto spenderanno in media gli italiani per queste festività natalizie

Il Natale è ormai alle porte e la corsa agli ultimi regali, ai preparativi per la cena della vigilia e il pranzo natalizio con i parenti entra nel vivo. Festività natalizie che arrivano al termine di un anno profondamente segnato dalla crisi economica, con un 2023 che ha dovuto fare i conti con il netto aumento dei prezzi, sia di bollette di luce e gas sia dei carburanti, per non parlare del caro spesa che ha colpito i carrelli di milioni di italiani.

E il Natale che verrà, per forza di cose, sarà influenzato da quanto avvenuto nel corso dell’anno, con gli italiani che puntano a spendere il meno possibile. Anche se, tra cene e pranzi, regali e qualche uscita fuori porta, in pochi sono quelli che ci riusciranno.

Natale 2023, quanto spenderanno gli italiani

A fornire una fotografia su quelle che sono le previsioni di spesa tra acquisti, viaggi e cene per Natale è stato Altroconsumo, che in una rilevazione ha fatto emergere quelle che sono le intenzioni degli italiani per queste festività. Inutile sottolineare che l’intento sarebbe quello di tirare il più possibile la cinghia, stringere i denti e spendere il meno possibile, ma come si sa i regali di Natale sono tanti e le spese si sommano.

Motivo per il quale, secondo le interviste, gli italiani dovrebbero spendere in media 220 euro per i soli regali. Stando alla rilevazione, infatti, la cifra prevista per i doni natalizi, la cui ricerca oltretutto è fonte di stress per il 33%, dovrebbe aggirarsi attorno a questa cifra, anche se c’è chi spera di risparmiare.

Tra gli 808 intervistati, infatti, c’è chi vorrebbe risparmiare rispetto all’anno scorso e il 19% rinvierà i regali a gennaio, approfittando dei saldi.

Ma attenzione, perché se aggiungiamo il denaro necessario per viaggi, cene, feste si arriva a molto di più di 217 euro e cioè 446 euro a persona.

Regali di Natale, le previsioni sui costi

La rilevazione di Altroconsumo entra anche nel dettaglio della spesa. Secondo quanto emerso dal sondaggio, infatti, i 220 euro di spesa verranno distribuiti in:

139 euro per i regali per gli adulti;

per i regali per gli adulti; 47 euro per comprare regali come giocattoli ai bambini;

per comprare regali come giocattoli ai bambini; 34 euro per altri regali ai bambini.

In tanti sanno già che spenderanno di più di quanto prevedono e un buon terzo vive il tema “regali di Natale” come una fonte di stress. Interessante notare come il 46% degli intervistati ha ammesso che comprerà solo o soprattutto online, anche se rispetto all’anno scorso c’è un calo: il 18% pensa di fare meno acquisti sul web. Il 21%, invece, comprerà solo o soprattutto in negozi fisici. Nel 23% dei casi si farà in modo equilibrato, un po’ online e un po’ andando in giro a fare shopping. E in tanti sembrano amare anche i mercatini di Natale.

Una cifra che però, come detto, potrebbe lievitare fino a 446 euro tenendo in considerazione:

89 euro di cene/pranzi con amici e parenti;

con amici e parenti; 25 euro per le cene/pranzi con colleghi;

per le cene/pranzi con colleghi; 30 euro per le feste in locali o ristoranti;

per le feste in locali o ristoranti; 94 euro per viaggi e vacanze.

Queste cifre, infatti, sono frutto del calcolo dell’intenzione, per gran parte degli italiani, di fare pranzi e cene ritrovandosi con parenti e amici solitamente lontani. Ma il 23% degli intervistati ha in piano di andare fuori città, con feste in bar e locali che vengono preferite per Capodanno.