Carburanti in calo fino al 3%: ecco in quali città e su quali strade risparmiare secondo una nuova indagine e i consigli utili per spendere meno al distributore

Dopo i rincari registrati a inizio anno e l’annuncio dell’aumento delle accise sul diesel, arrivano finalmente buone notizie per gli automobilisti italiani. Come confermato dall’ultima indagine di Altroconsumo, il prezzo di benzina e gasolio è in calo da settimane. Un segnale positivo, soprattutto considerando che, con i lunghi ponti primaverili, tanti connazionali si sono spostati a bordo di mezzi privati per raggiungere le mete per rilassarsi.

Benzina e gasolio in calo fino al 3%

Secondo i dati del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (Mase), nelle ultime tre settimane il prezzo medio nazionale della benzina è passato da 1,761 euro al litro (dato del 7 aprile) a 1,7162 euro al litro (dato del 21 aprile), con una diminuzione di oltre il 2%. La flessione è ancora più evidente per il gasolio, che nello stesso periodo è sceso da 1,657 a 1,609 euro al litro, sfiorando un ribasso del 3%.

Numeri che assumono ancora più rilevanza se paragonati a quelli di fine gennaio, quando la benzina aveva toccato i 1,83 euro al litro e il gasolio i 1,74 euro al litro. Il prezzo in discesa non basta, tuttavia, a garantire risparmi concreti: tanto dipende dall’area geografica, dal tipo di distributore che si sceglie e dalla sua posizione rispetto alla città e alle grande arterie stradali.

Dove conviene fare il pieno oggi

L’indagine di Altroconsumo ha analizzato i dati dei distributori di 7 città chiave:

Bari;

Bologna;

Firenze;

Genova;

Milano;

Roma;

Torino.

Per quanto riguarda le pompe in modalità self-service, è emerso che il pieno più conveniente si fa generalmente lungo le strade statali e provinciali nei comuni di cintura, lontano dalle aree autostradali.

Prezzi più bassi si registrano soprattutto presso le pompe bianche (i distributori no logo) e presso i distributori collegati ai supermercati (ad esempio quelli brandizzati Conad).

Quali sono le province più convenienti

Particolarmente interessante la situazione a Milano, dove il prezzo medio della benzina si aggira intorno a 1,7 euro/litro, ma scende fino a 1,609 euro/litro nei distributori più economici dell’hinterland, permettendo un risparmio di oltre il 5%.

Anche a Torino chi usa il gasolio può risparmiare: i prezzi nei centri commerciali dei comuni adiacenti sono scesi fino a 1,48 euro al litro, con una differenza importante rispetto ai valori medi urbani.

Diversa la situazione a Firenze, Genova e Roma. Qui i distributori tradizionali, situati lungo le principali vie di comunicazione in periferia, offrono prezzi più vantaggiosi rispetto a quelli delle pompe bianche o dei supermercati. A Genova, ad esempio, la zona più conveniente è risultata la periferia di Levante, dove, scegliendo con attenzione, si può risparmiare tra il 5% e il 6% rispetto ai prezzi medi.

È meglio fare il pieno fuori città?

Dalla rilevazione di Altroconsumo sono emerse differenze significative tra le aree cittadine e la provincia. Ma la convenienza cambia da zona a zona. I prezzi più alti si registrano:

nei distributori del centro città;

lungo alcune strade statali o provinciali, specie vicino ai caselli autostradali – come rilevato a Bari e Firenze.

Per evitare brutte sorprese, può essere utile consultare in anticipo le migliori app per risparmiare sul carburante.

Attenzione ai prezzi nelle autostrade

Rimane comunque una certezza: chi viaggia in autostrada durante i ponti deve prepararsi a mettere mano al portafoglio. Dall’indagine sul campo è emerso che i prezzi in autostrada si mantengono più alti.

A titolo di esempio, nelle aree di servizio intorno a Milano il prezzo della benzina ha oscillato, nel periodo compreso tra il 15 e il 21 aprile, tra 1,76 e 1,8 euro al litro, contro i 1,7 euro al litro circa dei distributori urbani. Se il viaggio lo consente, una delle regole per risparmiare benzina e diesel è quella di fare una sosta in un’area extra-autostradale.