ANSA Assicurazione monopattini obbligatoria dal 16 luglio.

Da giovedì 16 luglio 2026 il Codice della Strada vede l’introduzione di un nuovo obbligo relativo ai monopattini elettrici, che devono essere coperti da una assicurazione per la responsabilità civile verso terzi.

Senza la polizza non sarà più possibile circolare e chi verrà fermato rischierà una multa compresa tra 100 e 400 euro.

Quanto costa l’assicurazione per il monopattino

L’obbligo, introdotto dalla legge n. 177 del 25 novembre 2024 e rinviato di due mesi rispetto alla scadenza iniziale in accoglimento delle richieste di Ania (Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici), riguarda circa un milione di monopattini privati, oltre ai mezzi utilizzati nei servizi di sharing.

Così come avviene per le auto e per le moto, anche per i monopattini elettrici la copertura assicurativa dovrà risarcire gli eventuali danni provocati a persone o cose durante la circolazione.

Secondo le stime delle associazioni dei consumatori, una polizza base avrà un costo compreso tra 35 e 55 euro all’anno. L’importo potrà arrivare fino a circa 150 euro se il proprietario sceglierà di aggiungere garanzie accessorie.

Assoutenti stima che il nuovo obbligo comporterà una spesa complessiva di circa 50 milioni di euro ogni anno per tutti i proprietari dei monopattini.

La mini targa è obbligatoria

Per sottoscrivere la polizza non sarà sufficiente indicare il modello del monopattino: l’assicurazione dovrà riportare il codice identificativo della mini targa, diventata obbligatoria dal 16 maggio 2026.

Senza questo contrassegno la compagnia non potrà emettere una polizza valida. Inoltre, non saranno sufficienti le tradizionali polizze familiari: servirà una specifica Rc per il monopattino collegata al codice identificativo del veicolo.

I maggiorenni potranno stipulare direttamente il contratto, mentre per i ragazzi tra i 14 e i 17 anni la richiesta dovrà essere presentata da un genitore.

Come funzioneranno i risarcimenti

Per i primi due anni non sarà applicato il sistema dell’indennizzo diretto già utilizzato per altri veicoli. In questa fase per i sinistri stradali causati da monopattini, sarà applicata la procedura di risarcimento ordinario prevista dall’articolo 148 del codice delle assicurazioni e il danneggiato dovrà chiedere il risarcimento all’impresa assicuratrice del responsabile civile e non alla propria compagnia.

Altri obblighi per i monopattini

Restano inoltre in vigore tutte le altre disposizioni introdotte dal nuovo Codice della Strada voluto dal ministro dei Trasporti Matteo Salvini:

obbligo di casco;

mini targa;

circolazione consentita solo sulle strade urbane con limite fino a 50 km/h;

velocità massima di 20 km/h ridotta a 6 km/h nelle aree pedonali;

divieto di circolare su marciapiedi, strade extraurbane e contromano;

obbligo di frecce;

obbligo di freni su entrambe le ruote;

divieto di trasportare passeggeri, animali o oggetti;

potenza massima di 500 Watt.

Monopattini in sharing

Per i monopattini in sharing, invece, l’obbligo assicurativo ricade sulle società che gestiscono il servizio. Gli operatori precisano che i mezzi condivisi sono già dotati di copertura Rc e mini targa, ma segnalano un forte aumento dei costi delle nuove polizze.

I rischi secondo Assoutenti

Questo il commento del presidente di Assoutenti, Gabriele Melluso: