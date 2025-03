Ecco quali sono le migliori app del momento per trovare sconti, ottenere rimborsi e risparmiare sulla spesa nei supermercati fisici e online in modo semplice e gratuito

Fonte: 123RF Sono diverse le app per risparmiare sulla spesa alimentare

L’indice dei prezzi dei beni alimentari continua a salire. Lo scorso febbraio, infatti, ha registrato un +1,6% rispetto a gennaio e dell’8,2% rispetto allo stesso mese del 2024. L’aumento è stato trainato in particolar modo dallo zucchero, che ha registrato un +6,6% a causa delle scarse forniture globali nella stagione 2024/2025, del calo della produzione in India e delle preoccupazioni sul raccolto in Brasile a seguito del caldo secco.

Non è però aumentato solo lo zucchero nell’ultimo periodo. Anche i latticini hanno registrato un aumento del 4% che è il più alto da ottobre 2022 così come gli oli vegetali, i cui prezzi sono saliti del 2%. Sono poi saliti anche quelli di esportazione del grano per le scarse forniture interne in Russia.

A seguito di tali rincari sono sempre più le persone che cercano delle soluzioni per contenere le spese alimentari. L’utilizzo delle app per risparmiare sulla spesa alimentare è diventato sempre più frequente. Esse aiutano infatti i consumatori a confrontare i prezzi tra i diversi punti vendita, individuando le migliori offerte e pianificando gli acquisti in modo efficiente. Quali sono dunque le migliori?

Qual è la migliore app per risparmiare sulla spesa?

La spesa è aumentata di 716 euro per le famiglie italiane e per questo ultimamente è sempre più difficile risparmiare. La tecnologia, però, dà una mano grazie ad alcune app nate per aiutare i consumatori a spendere di meno. Tali applicazioni, infatti, permettono di visionare le offerte del momento, confrontare i prezzi dei diversi supermercati e creare addirittura una lista della spesa personalizzata in modo tale da non dimenticare nulla.

Tra le migliori app per risparmiare sulla spesa c’è Doveconviene che funziona in modo molto semplice. Raccoglie infatti in un unico posto tutti i volantini dei supermercati e degli altri negozi come quelli di elettronica e cura della casa e del corpo, solo per citarne alcuni, dando così la possibilità di confrontare in modo semplice i prezzi e le offerte migliori.

Scaricando questa app non è possibile solo visionare i volantini ma anche le promozioni in corso con la data di scadenza. Per quanto riguarda l’utilizzo è davvero semplice: si deve solo inserire il nome della città o il Cap per visionare in tempo reale le offerte presenti nei supermercati della propria zona e fare una comparazione.

In più, Doveconviene dà la possibilità di:

creare una lista della spesa personalizzata;

salvare i negozi preferiti;

ricevere le notifiche quando arrivano le nuove offerte.

Dulcis in fundo, in tale app si possono anche caricare le carte fedeltà dei supermercati in modo tale da averle sempre a portata di mano senza perdere tempo a cercarle nel portafoglio.

Promoqui è tra le migliori app per risparmiare sulla spesa

C’è anche Promoqui tra le migliori app per risparmiare sulla spesa. Per utilizzarla basta inserire la propria posizione in modo tale da avere accesso ai volantini, alle promozioni e ai coupon validi nei supermercati nonché nei negozi di giocattoli, viaggi, abbigliamento, arredamento e molto altro presenti nella propria zona.

Si tratta di un’applicazione molto semplice da utilizzare che aiuta a risparmiare in modo intelligente. Grazie ad essa infatti si può:

cercare un prodotto specifico. Serve ad esempio l’olio? Basterà digitare questa parola nella barra di ricerca. L’app mostrerà quindi tutti i volantini con gli sconti su quel prodotto;

segnare i negozi preferiti. In questo modo si riceveranno delle notifiche quando questi ultimi pubblicheranno nuove offerte;

trovare un negozio e visionare i volantini. Si potranno inoltre controllare l’indirizzo, gli orari e le aperture straordinarie dei punti vendita;

salvare le offerte che più piacciono creando una lista di promozioni in modo tale da non perdere le offerte migliori;

confrontare i prezzi dei volantini con i migliori online delle grandi catene e-commerce come Aliexpress, Amazon e tanti altri.

Volantino Facile, ecco come funziona

Anche Volantino Facile è tra le migliori app per risparmiare sulla spesa. Essa dà infatti la possibilità di sfogliare i volantini dei negozi più vicini alla propria zona e salvarli tra i preferiti. In più, grazie a essa si possono confrontare i prezzi dei volantini con quelli online, utilizzare i buoni sconto e ricevere delle notifiche qualora uscissero delle nuove promozioni nei negozi preferiti.

Con VolantinoFacile si può accedere ai volantini di oltre 600 catene della grande distribuzione in Italia e con un solo click si possono confrontare le offerte e trovare il prezzo più conveniente per il prodotto che si sta cercando. Basta solo visitare la sezione “confronta prezzi” per avere tutto sotto controllo.

IntelliList: l’app che aiuta a organizzare la spesa e risparmiare

Risparmiare sulla spesa non significa solo cercare le migliori offerte ma anche evitare di sprecare cibo e denaro.

L’app pensata proprio per questo è IntelliList perché offre la possibilità di creare delle liste della spesa personalizzate e dividerle in categorie in modo tale da poterle condividere con i membri della propria famiglia su WhatsApp o anche mediante e-mail.

Grazie a tale app si possono visionare tanti prodotti caricati ma se non si trova quello che si cerca, è possibile scansionare il codice a barre per aggiungerlo alla lista. Una volta creata quest’ultima, poi, si può vedere il costo di ogni singolo prodotto o inserirlo manualmente in modo da confrontare i costi tra i diversi negozi per capire quali offrono gli sconti più alti.

Come funziona l’app WeScount?

Non poteva mancare nella lista delle migliori app per risparmiare WeScount con la quale è possibile ottenere sconti immediati sugli acquisti sia nei supermercati fisici che in quelli online. Ogni settimana, infatti, è possibile trovare nuove offerte sui marchi preferiti nonché richiedere rimborsi facili e veloci. Per ricevere il cashback è necessario:

attivare le offerte che più interessano sull’applicazione;

acquistare i prodotti nei supermercati aderenti oppure online;

caricare lo scontrino come prova d’acquisto.

Entro le quarantotto ore si riceverà il rimborso direttamente sul proprio conto o su quello PayPal.

L’app WeScount permetterà di risparmiare su tanti marchi famosi come Kimbo, Purina e tanti altri. In più, grazie a bonus, quiz e video, darà la possibilità di accumulare dei rimborsi extra.

Sfruttando l’app, infine: