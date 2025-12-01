Scrive sul web dal 2005, come ghost writer e debunker di fake news. Si occupa di pop economy, tecnologia e mondo digitale, alimentazione e salute.

iStock App di Poste Italiane down in tutta Italia il 1° dicembre 2025

L’app di Poste Italiane è down in tutta Italia. I primi problemi sono iniziati nelle prime ore della mattinata, tuttavia molti utenti continuano ad avere difficoltà di accesso. Come riporta il portale Downdetector, i malfunzionamenti sarebbero iniziati intorno alle 8:30 del 1° dicembre. Non sono noti, a distanza di alcune ore, i motivi del disservizio.

Down dell’app delle Poste: i servizi compromessi

Stando a quanto riportato dagli utenti su Downdetector, sarebbero compromesse sia la nuova app unificata di Poste Italiane sia i servizi di telefonia mobile e fissa di Poste Mobile. Su questi ultimi mancano però riscontri su altre piattaforme: si potrebbe trattare di segnalazioni erronee.

Di certo c’è che per gli utenti risulta impossibile effettuare il login (accesso) nell’applicazione per iOS e Android che racchiude tutto il mondo PT. Lo scorso 9 ottobre, il software ha sostituito anche l’app PostePay, completando il processo iniziato il 30 giugno con l’app BancoPosta.

Lo sportello unico digitale permette di:

effettuare pagamenti;

gestire i conti BancoPosta e le carte PostePay;

gestire le polizze e accedere a tutti i servizi assicurativi;

controllare le linee mobili e fisse con PosteMobile;

spedire da casa pacchi, raccomandate, lettere e telegrammi;

gestire i libretti di risparmio;

gestire i buoni fruttiferi postali;

gestire le forniture di luce e gas e consultare le bollette;

prenotare un appuntamento presso l’ufficio postale;

accedere al Pwallet, per conservare carte di pagamento, dati dei documenti di identità, carte fedeltà e prenotazioni all’ufficio postale.

Insomma, la nuova app di Poste Italiane è un punto di accesso per tutti i servizi digitali e fisici del gruppo, da quelli finanziari e assicurativi fino a quelli che riguardano la corrispondenza in sede.

C’entra il pagamento delle pensioni?

Il down dell’applicazione è arrivato proprio nel primo giorno del pagamento della pensione di dicembre negli uffici postali, che è lo stesso dell’accredito automatico per chi ha scelto il versamento sul conto corrente.

L’elevata mole di traffico, forse dovuta anche all’accredito di tredicesima e quattordicesima, e quindi alla necessità di verificare gli importi con immediatezza, non sembra però una ragione sufficiente a giustificare il guasto.