La pensione di dicembre 2025 sarà resa più ricca dalla tredicesima e da una serie di bonus, oltre che dall'assenza di conguagli, mentre i pagamenti avverranno per tutti entro la prima settimana

Il primo giorno del mese di dicembre del 2025 cade di lunedì, che significa che il pagamento delle pensioni accreditate direttamente sui conti correnti avverrà immediatamente appena cominciato l’ultimo mese dell’anno. Per chi ritira invece la propria pensione presso gli uffici postali, lo scaglionamento potrebbe allungare i tempi fino a sabato 6.

La pensione di dicembre è una delle più ricche dell’anno, soprattutto grazie alla presenza della tredicesima, ma anche a quella di diversi bonus e alla totale assenza di conguagli che garantiranno che l’importo non sia decurtato in nessun modo da tasse arretrate.

Quando arriva la pensione a dicembre 2025

Come stabilito dalla legge, la pensione di dicembre arriverà nel primo giorno “bancabile” del mese, quindi lunedì 1° dicembre. Da quel momento saranno disponibili gli importi previsti per tutti i pensionati che hanno richiesto l’accredito dell’assegno previdenziale direttamente sul proprio conto corrente. In altri casi, quando il primo giorno del mese cade in un festivo o in un giorno non lavorativo, questa operazione viene rimandata.

Per chi invece preferisce ritirare la propria pensione in contanti presso gli uffici postali, è previsto un accesso scaglionato per evitare code e garantire la sicurezza e la rapidità delle operazioni. Come ogni mese, gli scaglionamenti avvengono in base alla prima lettera del cognome del pensionato. A dicembre saranno:

A-B: lunedì 1 dicembre 2025;

C-D: martedì 2 dicembre 2025;

E-K: mercoledì 3 dicembre 2025;

L-O: giovedì 4 dicembre 2025;

P-R: venerdì 5 dicembre 2025;

S-Z: sabato 6 dicembre 2025 (solo al mattino).

Come consultare il cedolino

Per conoscere in anticipo l’ammontare del proprio assegno pensionistico è possibile consultare il cedolino, che riassume importo netto, lordo e tasse pagate. Il documento è accessibile attraverso il portale internet dell’Inps, che fornisce numerosi altri servizi ai lavoratori e ai pensionati.

Per accedere è necessario essere in possesso di una forma di identità digitale come lo Spid, la Carta d’identità elettronica (Cie) o la Carta nazionale dei servizi (Cns). Per accedere al proprio profilo è sufficiente:

accedere al portale Inps e selezionare “Tutti i servizi”;

andare alla sezione “Cedolino pensione e servizi collegati”;

inserire le credenziali di accesso attraverso Spid, Cie o Cns;

In questo modo sarà possibile visualizzare il cedolino, un’operazione che a dicembre è particolarmente importante, visto che gli importi potrebbero variare di molto rispetto a quelli degli altri mesi del 2025.

Gli importi delle pensioni di dicembre

Tutti i pensionati a dicembre otterranno la tredicesima. Lo Stato restituirà loro la porzione di pensione che ha trattenuto per ogni mese in cui è stata loro versata nel 2025. Di conseguenza, se un pensionato ha iniziato a ottenere la pensione nel 2025, avrà una tredicesima più bassa rispetto a chi prende l’assegno previdenziale già da prima di gennaio.

A dicembre inoltre non è previsto nessun conguaglio di perequazione. Questo significa che l’importo dell’assegno non può che crescere, a differenza di novembre, quando alcuni importanti conguagli avevano ridotto l’ammontare delle pensioni di molti italiani.