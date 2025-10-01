Scrive sul web dal 2005, come ghost writer e debunker di fake news. Si occupa di pop economy, tecnologia e mondo digitale, alimentazione e salute.

Puntuale come ogni click day, anche per quello riguardante la Carta della Cultura si è verificato un down dei sistemi informatici della Pubblica Amministrazione. L’App IO ha smesso di funzionare alle 12 del 1° ottobre, orario da cui doveva essere possibile richiedere il bonus da 500 euro per comprare libri. Alle 12:30 il problema sembra essere in fase di risoluzione.

Per ottenere i 500 euro (5 annualità del bonus da 100 euro), la procedura indicata sul sito dell’applicazione doveva essere tanto semplice quanto immediata:

fare il login con le proprie credenziali;

accedere all’area Servizi;

trovare la sezione Carta della Cultura.

Aggiornamento delle 12:30

Alle 12:30 le funzioni dell’app sono tornate online. Tuttavia in molti non riescono ancora a fare richiesta per il bonus. Dopo aver cliccato correttamente sulla Carta della Cultura, infatti, viene visualizzata questa schermata:

App IO non funziona: i disservizi alle 12

Alle 12 molti utenti non riuscivano a entrare nell’app, con le procedure di login con identità digitale (Spid, Cie e Cns) e di riconoscimento facciale che non arrivavano al termine.

Chi riusciva ad accedere vede correttamente i documenti elettronici presenti nel Portafoglio (patente e tessera sanitaria, disponibili anche offline) ma non i metodi di pagamento e altre carte come la Carta Giovani Nazionali. La sezione Messaggi risultava consultabile, ma con un simbolo di caricamento infinito.

Le sezioni Servizi (da cui richiedere la Carta della Cultura e altri bonus) e Pagamenti invece non si caricavano correttamente, come mostrato nella foto qui sotto.

Tanti utenti si sono riversati sui social alla ricerca di una soluzione, ma il problema non dipende dal proprio dispositivo. È ipotizzabile che i tanti accessi abbiano sovraccaricato i server e mandato in panne IO.

Sui profili social e sul sito ufficiale dell’app dei servizi pubblici non sono presenti aggiornamenti e comunicati ufficiali.