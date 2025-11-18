Nelle prime ore del mattino del 18 novembre la sezione servizi dell’App Io risulta inaccessibile per molti utenti in tutta Italia. È probabile che l’alto numero di accessi effettuati dai richiedenti del bonus elettrodomestici abbia messo in difficoltà i server dell’applicazione, che non riescono a reggere il traffico.

Esiste però un’alternativa che, al momento, sembra funzionare. Il sito dedicato al sussidio, bonuselettrodomestici.it, permette di richiedere il bonus accedendo tramite Spid o Cie. Il portale presenta alcuni rallentamenti nell’apertura, ma la procedura di richiesta riesce senza problemi.

App Io bloccata, impossibile richiedere il bonus elettrodomestici

Dalle 7:20 circa del 18 novembre la sezione servizi dell’App Io, l’applicazione che permette di accedere ai propri documenti e a vari servizi della pubblica amministrazione, risulta inaccessibile. L’aera dedicata a quest’ultima funzione non si carica e il programma fa apparire un messaggio che recita “C’è un problema temporaneo, riprova”.

Dalle 7:00 è possibile richiedere il bonus elettrodomestici proprio attraverso la sezione servizi dell’App Io. È quindi probabile che l’alto numero di accessi che questo click day ha provocato abbia messo in difficoltà i server su cui si basa l’applicazione, rendendo quindi per molti utenti impossibile richiedere il bonus.

Il problema potrebbe essere significativo per molte persone. Il bonus elettrodomestici considera infatti l’ordine cronologico di richiesta per assegnare i 48,1 milioni di fondi stanziati per i consumatori. Fare la richiesta anche soltanto alcuni minuti dopo a causa di questo errore potrebbe significare perdere il sussidio.

L’alternativa funzionante

L’App Io non è però l’unico modo per richiedere il bonus elettrodomestici. Proprio per evitare che un problema di questo tipo bloccasse tutte le richieste, il governo ha allestito un sito internet apposito che permette, esattamente come l’applicazione, di fare domanda per il sussidio. Si tratta di bonuselettrodomestici.it, sito ufficiale e sicuro al quale si accede tramite Spid o Cie.

Una volta arrivati sul sito, eseguire la procedura è semplice. Basterà:

inserire e confermare il proprio indirizzo email nel campo apposito;

compilare con un click l’autodichiarazione di utilizzo regolare del bonus;

indicare se il proprio Isee supera o meno la soglia di 25.000 euro;

inviare la richiesta.

Anche se l’App Io è bloccata, il sito funziona senza problemi. Alcuni utenti hanno segnalato periodi un po’ più lunghi del previsto per la prima apertura del portale, ma si tratterebbe di attese di pochi secondi. Una volta entrati, il sistema sembra funzionare senza particolari intoppi.

Come funziona il bonus elettrodomestici

Il bonus elettrodomestici è un sussidio pensato per favorire la rottamazione di dispositivi inefficienti dal punto di vista energetico e la loro sostituzione con altri che abbiano consumi minori. Sono inclusi quasi tutti i grandi elettrodomestici di casa, come lavatrici, lavastoviglie, asciugatrici e frigoriferi.

Per averlo è necessario fare richiesta online attraverso il sito o, quando riprenderà a funzionare, l’App Io. In caso si dichiari un Isee sotto i 25.000 euro, il bonus può arrivare a valere 200 euro, mentre se il proprio reddito supera questa soglia il voucher rilasciato sarà da 100 euro al massimo. Lo sconto non copre comunque più del 30% del costo dell’elettrodomestico.

Notizia in aggiornamento