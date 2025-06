Ora con il portafoglio digitale It-Wallet è possibile aprire i documenti salvati in formato digitale sull'applicazione anche in mancanza di connessione cellulare o rete wifi

Fonte: 123RF La patente e gli altri documenti sono ora disponibili anche offline

I documenti su IT Wallet ora si potranno consultare anche offline. È possibile con l’ultimo l’aggiornamento dell’app Io, alla versione 3.6.0, utile in vari contesti in cui la copertura di rete potrebbe essere scarsa o totalmente assente. Per usufruire della funzionalità, è sufficiente assicurarsi di aver aggiornato l’app all’ultima versione disponibile sul Play Store di Android e sull’App Store di iPhone.

Quali documenti si possono caricare

Disponibile inizialmente solo per pochi utenti, da dicembre 2024 tutte le persone che hanno scaricato Io possono caricare i propri documenti. Non tutti, ma per il momento si possono aggiungere:

patente di guida;

tessera sanitaria;

tessera europea di assicurazione malattia;

la carta europea per la disabilità.

Il servizio elimina la necessità di portare con sé i documenti fisici, ma non è obbligatorio e non invalida la versione cartacea degli stessi. I numeri testimoniano un’adozione superiore alle aspettative: 5 milioni di utenti attivi e 9 milioni di documenti digitalizzati in pochi mesi dimostrano che gli italiani sono pronti per la transizione digitale, purché i servizi siano affidabili e pratici.

Come sapere se i documenti sono visibili offline

Se prima il servizio dell’It-Wallet funzionava solo con una connessione internet, ora il nuovo aggiornamento permette di aprire questi documenti anche offline. Ma come si attiva questa funzione? Ecco tutti i passaggi:

per prima cosa, assicuratevi di avere installato l’ultima versione disponibile dell’app Io – attualmente la 3.6.0. Potete verificarlo aprendo il Google Play Store (su Android) o l’App Store (su iPhone) e cercando “Io” (se l’app non è aggiornata, vi basterà toccare il pulsante “Aggiorna”);

dopodiché, aprite l’app e accedete utilizzando le vostre credenziali Spid oppure Cie;

toccate il pulsante Aggiungi primo documento e selezionate il documento che intendete aggiungere al Portafoglio, per poi premere ancora una volta su Continua;

dopo aver caricato la foto fronte retro del documento, il documento sarà ora presente sulla vostra app.

Se siete curiosi di fare una prova e verificare se i documenti sono davvero accessibili offline, chiudete l’app e attivate la modalità aereo. Dopo l’autenticazione tramite riconoscimento biometrico, riaprite l’app: i vostri documenti digitali dovrebbero essere visibili direttamente nel portafoglio.

Cosa fare se si viene fermati per un controllo

Ora che i documenti si possono visualizzare anche senza connessione, si risolve così il problema di esibire il proprio documento digitale in zone con scarse coperture di rete, per esempio durante i viaggi, o semplicemente in caso di in caso di credito insufficiente sullo smartphone.

I documenti digitali archiviati nel portafoglio It-Wallet hanno piena validità legale in Italia e possono essere utilizzati al posto delle versioni fisiche, ad esempio durante i controlli delle forze dell’ordine (come nel caso della patente di guida) o per accedere ai servizi del Sistema Sanitario Nazionale (tramite la tessera sanitaria). Non serve consegnare il telefono all’agente, ma solo mostrargli la schermata con il documento.

Solo se al conducente viene contestata la violazione di una norma stradale che prevede il ritiro o la sospensione della patente gli verrà chiesto di consegnare il documento fisico. Se non lo si ha, l’utente dovrà presentarsi al comando più vicino in un secondo momento e le forze dell’ordine aggiorneranno in modo tempestivo la banca dati segnalando il ritiro della patente.

Ma attenzione: la patente digitale al momento è valida solo ed esclusivamente in Italia; all’estero è ancora necessario portare il documento cartaceo. Sarà possibile circolare in Europa con la patente digitale solo quando questa andrà a regime a livello europeo.