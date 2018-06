Se fai spesso acquisti online, ecco le dritte per risparmiare

editato in: da

Gli italiani che acquistano online continuano ad aumentare e, da una ricerca dell’Osservatorio eCommerce B2c School of Management del Politecnico di Milano in collaborazione con Netcomm, emerge che nel 2017 sono stati circa 22 milioni gli utenti del nostro Paese che hanno effettuato almeno un acquisto su internet.

I motivi per cui gli italiani si affidano alla rete per le proprie spese sono diversi, dalla comodità di fare tutto dal salotto di casa o dall’ufficio ai costi inferiori dei beni o dei servizi acquistati on line.

Nicolò Soldani e Alessandro Bonzi, fondatori del primo sito di cashback in Italia, Bestshopping.com, hanno stilato un elenco di consigli per risparmiare ancora di più quando si compra su internet. Ecco le loro dritte.

Innanzitutto, imparate a cercare bene il prodotto o il servizio che volete acquistare. Procurandovi il codice EAN di un prodotto, Google riuscirà a fornire risultati molto più precisi sulla disponibilità in rete dell’apparecchio o di qualsiasi altro oggetto.

Un altro consiglio da tenere sempre a mente è quello di controllare le spese di spedizione. A volte un oggetto ci sembra molto più conveniente rispetto al negozio sotto casa ma poi, facendo il totale, ci accorgiamo che il prezzo è lievitato a causa di spese di spedizione molto alte. Alcuni rivenditori, per attirare i compratori, inseriscono anche il prezzo senza IVA, per poi aggiungerla solo nel momento dell’ordine.

Utilizzando i siti di cashback, vale a dire quelli che permettono un ritorno di denaro su ogni acquisto, si ha la possibilità di avere un notevole risparmio sul prodotto comprato on line.

Se il prodotto che avete intenzione di comprare è troppo costoso, provate a guardare sui siti che vendono merce usata. Molto spesso, alcuni venditori si liberano di prodotti in ottime condizioni e si possono fare grandi affari.

Se siete tra le persone che acquistano prevalentemente viaggi su internet, è bene ricordare che viaggiando in giorni infrasettimanali e prenotando con grande anticipo, si possono trovare voli molto convenienti.

L’ultimo consiglio dato da Bestshopping. com è quello di risparmiare ogni giorno su qualcosa, in modo da avere a disposizione qualche euro in più per un acquisto importante.