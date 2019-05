Quando acquistare on line: prezzi e prodotti migliori nel giorno giusto

editato in: da

Vantaggiosi e a portata di un solo click, gli acquisti online hanno superato di gran lunga quelli effettuati nei classici negozi.

Negli ultimi anni infatti è stato registrato un incremento legato alla nascita di nuovi e-commerce e i dati hanno rivelato una preferenza nei confronti degli acquisti online. Di contro, questa tendenza ha portato alcuni negozi fisici a “controbattere” con una nuova strategia: far pagare una sorta di “caparra” ai clienti che vogliono provare i capi esposti per disincentivare l’abitudine di chiedere consigli, provare calzature e abiti e non comprare nulla, per poi acquistare da uno store online.

Tuttavia, forse non tutti gli appassionati dello shopping online sanno che ci sono giorni in cui comprare online, può risultare molto più vantaggioso rispetto agli altri. Si chiama “dynamic pricing” ed è una tecnica di digital marketing che fa fluttuare i costi dei prodotti sul web tenendo conto di fattori quali:

la richiesta;

i prezzi proposti dalla concorrenza;

i giorni della settimana.

A portare avanti uno studio che ha confrontato le variazioni su siti e e-shopping britannici è stato “Idealo”, un portale di comparazione dei prezzi. La ricerca ha rivelato che per quanto riguarda 11 categorie di merce su 12, i prodotti costavano meno il lunedì piuttosto che la domenica. Un po’ come anche per i viaggi, quando si fanno acquisti online è preferibile fare gli ordini durante la settimana, ma a fare la differenza è cosa si vuole comprare.

Quando è meglio acquistare quindi? La risposta tiene conto anche della categoria merceologica di riferimento. Ad esempio, l’acquisto di uno smartwatch è da preferire il sabato, mentre se si vuole comprare una console di gioco o una macchina fotografica, meglio farlo la domenica: si potrà beneficiare di un risparmio del 3,2% nel caso della console e del 9,4% nel caso della macchina fotografica.

Le donne che invece vogliono acquistare un profumo e quel paio di scarpe tanto desiderato, possono risparmiare fino all’11,6% se comprano online il giovedì e il venerdì.

Chi sta cercando un cellulare, un tablet o un computer può risparmiare acquistando il lunedì. Diversamente, se si deve acquistare una nuova tv o una lavatrice meglio preferire il mercoledì, mentre si può ottenere un risparmio su un frigorifero comprandolo il giovedì.