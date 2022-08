Una pittura in grado di depurare fino all’88,8% dell’inquinamento

Fonte: 123RF La vernice Airlite purifica l'aria trasformando agenti inquinanti come ossidi di azoto e zolfo, benzene, formaldeide e monossido di carbonio in molecole di sale

Una pittura per combattere gli agenti inquinanti; una vernice in polvere a cui, aggiungendo dell’acqua che contiene biossido di titanio in grado di attivarsi a contatto con la luce (sia naturale che artificiale), trasforma agenti inquinanti come ossidi di azoto e zolfo, benzene, formaldeide e monossido di carbonio in molecole di sale.

Una vera e propria pittura in grado di “mangiare” i fattori inquinanti che ci sono nell’aria, all’aperto o all’interno di un edificio, depurandola dell’88,8%. Utilizzata all’interno degli edifici in cui viviamo o lavoriamo, contribuisce a renderli più salutari e igienizzati. È questa Airlite l’unica pittura green in grado di contrastare l’inquinamento indoor e outdoor.

Un’idea innovativa che strizza l’occhio all’ambiente

Dopo diversi anni di attività di ricerca, sviluppo, innovazione e brevetti, i fondatori di Airlite Massimo Bernardoni e Antonio Cianci, hanno deciso di intraprendere un percorso di crescita industriale e per farlo hanno deciso di avvalersi del team di Corporate Finance e Strategic Advisory di Consulenza e Risorse. Consulenza e Risorse è una società di advisory nata nel 2014 che si occupa di aiutare aziende di tutta Italia in processi di economia circolare, open innovation, efficientamento energetico, innovazione industriale 4.0 e implementazione di nuove tecnologie come la blockchain, IoT, Realtà aumentata e realtà virtuale. Bernardoni e Cianci hanno scelto Consulenza e Risorse per la sua esperienza nel settore e per la sua capacità di offrire soluzioni innovative alle aziende.

Consulenza e Risorse ha recentemente iniziato a strutturare una road map per poter concludere le operazioni di individuazione di partner industriali e finanziari entro fine 2022 o inizio 2023. L’obiettivo è quello di aumentare il fatturato dell’azienda fino a 40 milioni di euro in due anni, lavorando anche sulla comunicazione e su tematiche come l’ESG, il miglioramento della propria Carbon Footprint e la riduzione delle emissioni di CO2.

Che cos’è esattamente Airlite?

Airlite è una tecnologia brevettata che, con lo stesso principio fisico usato dalla natura per pulire l’aria, permette di trasformare una qualsiasi parete in un purificatore d’aria. Airlite, utilizzando una tecnologia a semiconduttore simile a quella utilizzata nei pannelli fotovoltaici, libera degli elettroni sulla superficie della parete. Questi elettroni si combinano con il vapore acqueo e l’ossigeno presenti nell’aria generando ioni negativi che neutralizzano gli inquinanti presenti nell’aria, non appena questi vengono in contatto con la parete.

I vantaggi per la salute

Come spiegato dal Dott. Massimo Bernardoni, co-founder e Director dell’azienda, tra gli effetti positivi che si ottengono utilizzano Airlite vi sono quelli salutari, poiché Airlite neutralizza gli ossidi di azoto, blocca la crescita di muffe e microbi che possono causare allergie, prurito, mal di testa, affaticamento, tosse, asma e altri problemi respiratori. Infatti, grazie ai test condotti in collaborazione con la Sanità Militare, è stata attestata la capacità di Airlite di rendere inattivo, dopo solo 15 minuti, il ceppo virale del Sars-CoV2.

Una vernice che protegge l’ambiente

Grazie alla tecnologia brevettata, Airlite permette di avere grandi vantaggi dal punto di vista ambientale. Infatti, tra questi è presente il risparmio energetico. Applicata su pareti esterne e tetti, aiuta a mantenere freschi gli spazi, consentendo di risparmiare sui costi energetici e di proteggere l’ambiente. Inoltre Airlite ha il più basso contenuto di CO2 nel settore delle pitture architettoniche, inferiore dell’80% rispetto ai prodotti tradizionali. Dipingere 10.000 mq con Airlite significa ridurre le emissioni di CO2 di oltre 5 tonnellate. Inoltre, il suo elevato fattore di riflessione, riduce drasticamente la quantità di calore solare assorbito dagli edifici, contenendo i costi energetici per il condizionamento dell’aria tra il 15% e il 50% e riducendo le relative emissioni di CO2 causa del cambiamento climatico

Airlite, un’azienda green

Airlite è l’unica Società al mondo, nel settore delle pitture, ad essere certificata BCorp. Airlite ha il maggior numero di certificazioni internazionali e un numero rilevante di validazioni scientifiche. Airlite persegue sotto tutti i punti di vista il tema della sostenibilità e ha quindi aperto il suo stabilimento in Svizzera, nel Cantone Ticino, dove utilizzano energia solo ed esclusivamente da fonti totalmente rinnovabili. Airlite vanta clienti come Autogrill, Telecom Italia, Vaillant, Ikea, Iper, Lidl, Volkswagen, tra le grandi aziende, e importanti sviluppatori nel settore del Real Estate, come Bouygues, Fore, DeA Capital, Savills, Castello SGR.

Airlite è un’azienda sostenibile e orientata al futuro, che punta a ridurre l’impatto ambientale delle proprie attività. La Società svolge infatti un importante lavoro di ricerca e sviluppo per migliorare la propria tecnologia e per trovare nuovi modi per ridurre l’impatto ambientale.