Arriva dal Giappone il sacchettino di magnesio che lava la biancheria: la lavatrice diventa green al 100%

Piccolo, biologico e dalle proprietà igienizzanti: si chiama TerraWash ed è un sacchettino che sta rivoluzionando il mondo del bucato.

Gli scaffali dei supermercati presentano un’offerta molto vasta di detergenti per lavare la biancheria in lavatrice. Ce ne sono di diverse tipologie, da quelli adatti per i tessuti più delicati a quelli per i lavaggi frequenti, senza contare che possono essere in polvere o liquidi. Questi prodotti – compresi gli ammorbidenti – vengono di norma utilizzati per lavare il bucato in lavatrice. Ora però, direttamente dal Giappone, arriva un approccio differente al lavaggio della biancheria: non più prodotti chimici, ma un sacchettino completamente ecologico, che rispetta l’uomo e l’ambiente.

E se in Giappone, questo prodotto 100% green è presente sul mercato da quasi sei anni, il suo arrivo in Italia ha ottenuto il consenso di tante famiglie che stanno scegliendo questo piccolo, ma portentoso sacchetto.

Economico, pratico e ipoallergenico, questo sacchetto ha un segreto che gli permette di essere funzionale e ecologico al tempo stesso, ovvero sfrutta le proprietà del magnesio. Si tratta di uno degli elementi presenti in maggiori quantità sulla terra, è un minerale ed è in grado di apportare benefici alle ossa, al sistema nervoso, ma anche al cuore e ai muscoli. Un vero toccasana per la salute, ma come può il magnesio racchiuso in un piccolo sacchetto lavare il bucato?

Il magnesio puro al 99,95% e contenuto in TerraWash sotto forma di palline, entrato in contatto con l’acqua della lavatrice, sprigiona bollicine di idrogeno andando a formare acqua alcalina ionizzata che lava a fondo e igienizza i capi. Il sacchettino è anche ipoallergenico, quindi ideale per coloro che presentano una pelle sensibile ed evita l’accumulo di residui dei detersivi (come accade di consueto). È anche molto efficace contro gli odori.

Come funziona il sacchettino di magnesio TerraWash

Basta inserirlo nel cestello della lavatrice insieme a tutti i capi destinati al lavaggio e mettere in funzione, in base al programma desiderato. La sua durata è di circa un anno se si considerano 5/6 lavaggi a settimana. Tenendo conto che è inodore, se si preferisce avere i capi con un tocco di profumazione, si possono inserire delle gocce di olio essenziale. Attenzione anche agli indumenti che presentano macchie ostinate: in questo caso è preferibile effettuare un pretrattamento prima di inserirli in lavatrice. Per i capi particolarmente delicati – come quelli in lana e seta – si consiglia invece un detersivo specifico: l’acqua alcalina può infatti risultare aggressiva sulle proteine di questi tessuti.

TerraWash, già premiato con l’Organic Innovation Gold Award al Natexpo 2017 e vincitore del premio “Blogger for Sana” come migliore novità della categoria Green Lifestyle, viene importato in Italia da un’azienda con sede a Pezzana (VC).