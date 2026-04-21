Laureata in filosofia e giornalista pubblicista dal 2024, esperta di concorsi pubblici e del mondo del lavoro. Si occupa anche di tematiche ambientali e sociali

123RF Italia terza in Europa per brevetti green

La transizione ecologica passa sempre più dai brevetti. Non solo perché certificano l’innovazione, ma perché rappresentano un indicatore della capacità di un Paese di costruire il proprio futuro. E l’Italia mostra segnali incoraggianti. Secondo le recenti analisi di Unioncamere, negli ultimi anni si è registrata una crescita significativa delle tecnologie green, con un aumento deciso delle domande di brevetto legate alla sostenibilità.

Oggi in Italia 1 brevetto su 10 riguarda tecnologie green, segno che la transizione ecologica non è più un tema di nicchia, ma un componente strutturale dell’innovazione tecnologica.

Usa e Cina prime al mondo

Se da un lato il numero di brevetti green cresce, dall’altro il confronto internazionale evidenzia una distanza ancora significativa rispetto ai principali competitor globali. Europa inclusa. L’Italia è infatti tra i Paesi più attivi in ambito europeo, piazzandosi terza dopo Francia e Germania, ma il divario con Stati Uniti e Cina resta incolmabile.

Questo dato racconta una doppia realtà: da una parte un sistema industriale che innova, dall’altra la difficoltà di competere con economie che hanno più capacità di investire in tecnologie emergenti.

I brevetti vengono dalle industrie

Uno degli aspetti più interessanti riguarda la distribuzione territoriale dei brevetti. L’innovazione green italiana non è concentrata esclusivamente nelle grandi metropoli, ma si sviluppa anche nelle province e nei distretti produttivi.

Questo modello diffuso rappresenta un punto di forza del sistema italiano, perché valorizza competenze locali e filiere produttive radicate nei territori. L’innovazione, in molti casi, nasce proprio nei distretti industriali, dove si sperimentano soluzioni concrete per migliorare processi e prodotti.

Dietro i numeri, dunque, ci sono storie reali che mostrano come l’innovazione sostenibile stia prendendo forma nei processi produttivi.

Nelle Marche, ad esempio, Diasen ha sviluppato materiali per l’edilizia basati anche su componenti naturali, come il sughero, progettati per migliorare l’isolamento termico degli edifici. Il risultato è un sistema che riduce la dispersione di calore e permette di abbattere i consumi energetici legati al riscaldamento e al raffrescamento. In questo caso, il prodotto viene progettato fin dall’inizio per essere sostenibile lungo tutto il suo ciclo di vita, trasformando l’eco-design in una leva industriale concreta.

Su un altro fronte, molto più legato all’industria pesante, si muove NextChem, impegnata nello sviluppo di tecnologie per la chimica circolare e la transizione energetica. Qui l’innovazione passa attraverso processi che puntano a recuperare materiali all’interno dei cicli produttivi e ridurre gli sprechi energetici. In questo modo, anche settori tradizionalmente energivori, come il chimico e il petrolchimico, possono essere ripensati in chiave più efficiente e sostenibile.

Le industrie innovano più delle università

A trainare la crescita dei brevetti green sono soprattutto le imprese, responsabili della grande maggioranza delle domande. Oltre il 70% dei brevetti green nasce direttamente nelle aziende, mentre la restante parte è suddivisa tra università ed enti di ricerca.

Questo dato lascia intendere che la sostenibilità si stia integrando nelle strategie aziendali. Non solo per rispondere alle normative ambientali, ma anche per cogliere nuove opportunità di mercato e migliorare la competitività.

Un boost all’occupazione di competenze innovative

La crescita delle tecnologie green ha un impatto diretto anche sul mercato del lavoro. Le competenze legate alla sostenibilità sono sempre più richieste e rappresentano ormai una componente fondamentale per milioni di lavoratori, anche se per ora quelli che sono già specializzati nel settore non riescono a trovare occupazione stabile.

La sfida dei prossimi anni

Il quadro che emerge è quindi duplice. Da un lato, l’Italia dimostra una buona capacità di innovare in chiave sostenibile, con una crescita costante dei brevetti green e una forte partecipazione delle imprese. Segnale positivo, perché le aziende che investono nelle tecnologie green innovano di più e dimostrano un atteggiamento strategico rispetto alle trasformazioni imposte dal cambiamento climatico, D’altro canto, però, preoccupa il nodo della competitività internazionale.

Per colmare il divario con le principali economie globali, sarà fondamentale rafforzare gli investimenti in ricerca e sviluppo, sostenere le tecnologie strategiche e migliorare il trasferimento tecnologico tra università e industria. In gioco non c’è solo la leadership tecnologica, ma anche la possibilità di costruire un modello di sviluppo più resiliente e sostenibile. L’Italia può sognare di dotarsi di un sistema industriale che aiuti a limitare gli effetti della crisi climatica,