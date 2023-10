La.Co.Cart: tutto sul packaging ecosostenibile

Le aziende per le quali il rispetto dell’ambiente è un valore importante possono trovare in La.Co.Cart un partner ideale per tutte le soluzioni di packaging eco-sostenibile.

Trovare l’imballaggio perfetto per i propri prodotti non è facile. Specialmente se si tratta di packaging dedicati ai prodotti alimentari. Ogni involucro deve essere congeniale alla corretta conservazione dei prodotti che va a custodire, garantendo un alto livello di qualità e sicurezza. Per questo, sovente, si acquistano imballaggi in plastica, considerati da sempre più pratici e resistenti, senza considerare però l’esistenza di alternative innovative come quelle proposte da La.Co.Cart, l’azienda bergamasca del settore del packaging in carta e cartoncino, bioplastica e polpa di cellulosa.

La.Co.Cart si distingue sul mercato per la grande qualità e attenzione ai dettagli.

La storica azienda della bergamasca si occupa da decenni di lavorazione e commercio all’ingrosso e al dettaglio di sacchetti, carte per alimenti, shopper biodegradabili, borse in carta e imballaggi industriali, in plastica o in materiale biodegradabile, con e senza personalizzazione. Per cui tutti custom made.

La.Co.Cart e i packaging in polpa di cellulosa, carta riciclata e bioplastica.

L’azienda è specializzata nella produzione e commercializzazione di packaging ecosostenibile, con una profonda attenzione verso l’ecologia e la sostenibilità ambientale. Due temi particolarmente cari ai titolari dell’impresa, i fratelli Cristiano, Diego e Francesco Rota, che hanno investito nella ricerca di articoli in materie ecocompatibili, riuscendo ad introdurre imballaggi innovativi. Infatti, oltre alle borse biodegradabili e compostabili, La.Co.Cart offre prodotti realizzati in polpa di cellulosa, carta riciclata e bioplastica.

Altri due aspetti estremamente importanti che La.Co.Cart pone nel rispetto della filiera green sono legati alla scelta dei fornitori e alla produzione a basso impatto ambientale. Per quanto riguarda il primo punto, La.Co.Cart ha scelto da tempo di utilizzare carta proveniente esclusivamente da cartiere certificate ed ecosostenibili; il secondo punto invece è legato alla scelta di installare, diversi anni fa, un impianto fotovoltaico, precorrendo i tempi sul piano ambientale anche dal punto di vista dell’approvvigionamento energetico: oggi La.Co.Cart produce in autonomia gran parte dell’energia che consuma, con l’obiettivo, in futuro, di ampliare l’impianto fotovoltaico e ridurre sempre di più il proprio impatto sul pianeta.

Per ogni esigenza legata a soluzioni di packaging eco-friendly puoi contattare La.Co.Cart e richiedere un preventivo personalizzato attraverso il suo sito web.