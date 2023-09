La.Co.Cart: packaging personalizzabili per la tua attività

La.Co.Cart, acronimo di “Lavorazione e Commercio Carta”, è un’azienda bergamasca leader nella produzione e commercializzazione all’ingrosso e al dettaglio di prodotti per il confezionamento e l’imballaggio in carta, plastica e materiali ecocompatibili. Rifornisce bar, pasticcerie, industrie alimentari, negozi e supermercati.

L’azienda ha una storia molto lunga alle spalle, con oltre 50 anni di esperienza e un’importante tradizione familiare. È oggi gestita dai fratelli Cristiano, Diego e Francesco Rota, ma è stata fondata a metà degli anni Sessanta da Evaristo e Giancarlo Rota, rispettivamente nonno e padre degli attuali titolari. Evaristo, infatti, dopo un’esperienza in un sacchettificio della zona, con grande intraprendenza e lungimiranza decise di mettersi in proprio, coinvolgendo nell’iniziativa il figlio Giancarlo.

L’inizio di questa attività ha richiesto molti sacrifici e spirito di adattamento ma La.Co.Cart è riuscita a crescere e ad espandersi nel tempo, diversificando la propria linea produttiva e riuscendo così a coprire tutte le esigenze del mercato. Nel tempo l’azienda ha infatti ampliato il proprio catalogo, affiancando ai sacchetti in carta molte altre tipologie di packaging alimentare.

Oggi i prodotti commercializzati da La.Co.Cart sono più di un migliaio.

L’azienda è in grado di rifornire negozi e dettaglianti come alimentari, frutterie, panifici, macellerie e molte altre realtà, tra cui le aziende della grande distribuzione organizzata, i grossisti, i caseifici e le associazioni che si occupano dell’organizzazione di sagre ed eventi. Tra le linee di punta degli imballaggi realizzabili e personalizzabili da La.Co.Cart c’è sicuramente il packaging per la ristorazione e la carta per alimenti, ma troviamo anche quelli dedicati ad altri settori, tra cui:

igiene e pulizia

imballaggi industriali

cancellerie, negozi e uffici

L’azienda ha sempre avuto uno spirito innovativo, che si rispecchia anche nell’attenzione al tema dell’ecologia, oggi molto caro a La.Co.Cart. L’impegno verso il tema ambientale è un riflesso della capacità dell’azienda di adattarsi e precorrere i mutamenti del mercato. Gran parte della produzione, infatti, ha un orientamento green, non solo nella commercializzazione di articoli biocompostabili ma anche nella scelta dei fornitori (con la carta che proviene da cartiere ecosostenibili) e nell’utilizzo del fotovoltaico per la produzione dell’energia.

Per tutte le esigenze relative al packaging puoi contattare La.Co.Cart dal suo sito web e richiedere un preventivo senza impegno.