GDO, gli italiani premiano la sostenibilità: il 74% pronto a una spesa maggiore per scelte green

Gli italiani preferiscono una GDO attenta all’ambiente: il 74% dichiara di essere disposto a pagare un prezzo maggiore per prodotti sostenibili.

Mentre l’Italia raccoglie le sfide del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNNR) che spaziano da digitalizzazione a sostenibilità, su quest’ultima le richieste dei consumatori a GDO (grande distribuzione organizzata) e settore Retail in generale si fanno sempre più chiare. Emerge, infatti, da una ricerca di ShopFully, tech company italiana che connette 30 milioni di consumatori online con 250 mila negozi fisici, che 6 italiani su 10 dichiarano di prediligere per i loro acquisti negozi che siano attivamente impegnati verso la sostenibilità ambientale.

La volontà di una distribuzione ancora più compatibile alle necessità dell’ambiente risulta essere molto forte per gli italiani, tanto che il 74% dei rispondenti all’indagine di ShopFully dichiara di essere disposto ad affrontare una spesa maggiore per prodotti che siano frutto di scelte sostenibili. Le principali azioni che gli intervistati identificano per progredire nel campo della sostenibilità, riguardano, per il 68% dei rispondenti, la riduzione degli sprechi nel punto vendita attraverso l’adozione di packaging sostenibili e sacchetti riutilizzabili; mentre il 48% individua come preferibile la riduzione dell’utilizzo di carta, in primo luogo per i volantini promozionali. Fra le altre azioni che gli italiani reputano importanti, spiccano la selezione di prodotti da una filiera corta/sostenibile, per il 42%, e l’efficientamento energetico del punto vendita, per il 36%.

Quasi 9 italiani su 10 si dichiarano favorevoli alla decisione delle catene che, nel corso della pandemia, hanno ridotto o addirittura eliminato l’utilizzo del volantino cartaceo, una conferma che gli italiani sono sempre più favorevoli ad un connubio tra digitalizzazione e sostenibilità.

“Anche la Grande Distribuzione è coinvolta nel grande processo di digitalizzazione e sostenibilità che sta coinvolgendo tutto il Paese, spinta dalle chiare richieste dei consumatori, che, come emerge chiaramente dal nostro Osservatorio, sono sempre più attenti a queste dinamiche – commenta Marco Durante, VP Sales & Marketing Italia di ShopFully -. Digitale e attenzione all’ambiente sono per ShopFully concetti connessi tra loro, in quanto la tecnologia permette di ottenere performance migliori e al contempo ridurre gli sprechi. La combinazione di questi fattori sarà assolutamente centrale nel mondo post pandemia, come testimonia il forte aumento della richiesta da parte dei retailer che supportiamo di passare dalla carta al digitale nel comunicare le loro offerte. Fornire ai nostri partner gli strumenti tech per diventare più digitali e, contemporaneamente, più sostenibili, vuol dire dare ai negozi i ‘super poteri digitali’ che servono loro per crescere e rimanere competitivi, supportando la crescita complessiva dell’economia e salvaguardando i piani terra delle nostre città, composti prevalentemente di negozi”.