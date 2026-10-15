Risparmio energetico, le ore strategiche per consumare in modo intelligente: cambiare abitudini fa bene

Consumare in modo più responsabile si può ed è sempre più semplice: quali sono gli orari migliori per alleggerire la bolletta e far bene al Pianeta

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Carichiamo due lavatrici identiche, con lo stesso programma e gli stessi panni. La prima parte alle 19.30, quando mezza Italia rientra a casa, accende il forno e la rete elettrica lavora al massimo. La seconda alle 14.00 di una giornata di sole, con il fotovoltaico del Paese che produce a pieno ritmo e la domanda ancora bassa. Il bucato viene identico ma il costo dell’energia che le ha alimentate non è lo stesso.

Capire quando conviene consumare energia elettrica è diventato uno dei modi più semplici per alleggerire la bolletta, e una delle trasformazioni più importanti in corso nel mercato dell’energia. Non ci viene chiesto di consumare meno, né di più ma di farlo nel momento giusto. Un’idea elementare, che però ribalta un’abitudine vecchia di decenni che considera l’elettricità una risorsa sempre identica a se stessa, a qualsiasi ora del giorno.

Perché il costo dell’energia elettrica cambia ora per ora

L’energia, nel corso della giornata, non è mai disponibile nella stessa misura. Il sole produce quando c’è, il vento quando soffia: la generazione da fonti rinnovabili segue i suoi ritmi, che non coincidono quasi mai con quelli delle nostre abitudini domestiche. Allo stesso tempo, la domanda ha i suoi picchi la mattina presto, e soprattutto la sera, quando tutti rientrano e accendono tutto insieme.

Il mercato quindi oscilla parecchio, e sempre di più. Nelle ore centrali delle giornate soleggiate, con tanta produzione rinnovabile e poca richiesta, il prezzo dell’energia all’ingrosso scende in modo netto. Nelle ore di punta serali succede l’opposto perché la rete è sotto pressione ed entrano in gioco gli impianti più costosi e più inquinanti.

Secondo il report trimestrale sul mercato elettrico di ITALIA SOLARE, nel secondo trimestre del 2026 le zone Sud, Calabria e Sicilia hanno messo insieme 106 ore con prezzo zonale pari a zero, la Sardegna 74. Il 12 maggio 2026, in Sud e Sicilia, il prezzo dell’energia è rimasto azzerato per nove ore consecutive, dalle 10 alle 18.

Tutte le ore con prezzi pari o inferiori a 20 €/MWh si sono concentrate fra le 10 e le 18, con il picco nella fascia di massimo irraggiamento, tra mezzogiorno e le 16. Nelle ore notturne, nemmeno una.

In mezzo a queste due curve – quella della produzione pulita e quella dei nostri consumi – c’è uno spazio enorme, e in gran parte ancora inutilizzato. Riempirlo significa, molto concretamente, spostare qualche consumo da un’ora all’altra.

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Fasce orarie F1, F2 e F3: cosa dicono, e cosa non dicono più

Chi cerca di capire quando costa meno la corrente parte quasi sempre dalle fasce orarie che compaiono in bolletta, definite da ARERA: la F1 copre i giorni feriali dalle 8 alle 19, la F2 le ore di spalla (dalle 7 alle 8 e dalle 19 alle 23 nei feriali, più il sabato diurno), la F3 le notti, le domeniche e i festivi. La regola che tutti conoscono è che la F3 è la fascia più economica e la F1 la più cara.

Quella regola deriva però da una delibera del 2006, scritta in un Paese in cui il fotovoltaico era marginale. Vent’anni dopo, il sole ha spostato il baricentro perché oggi, soprattutto in molte giornate di primavera ed estate, le ore meno care sono ormai quelle centrali della giornata, che la F1 classifica come ore di punta.

Le fasce orarie restano utili per leggere la bolletta e scegliere tra tariffa monoraria, bioraria e multioraria. Ma raccontano la giornata con tre blocchi disegnati vent’anni fa, mentre il sistema elettrico oggi cambia ora per ora. Ed è esattamente lo spazio in cui si inserisce l’idea di spostare i consumi: non più seguire tre fasce fisse, ma muoversi sui momenti in cui l’energia è davvero abbondante e pulita.

Spostare i consumi: cosa ci guadagnano la rete e la bolletta

Il primo binario è quello del sistema. Ogni kilowattora consumato quando c’è abbondanza di rinnovabili è una risorsa che non viene chiesta a una centrale a gas nelle ore serali, quando il sole cala. Spostare i consumi riduce le tensioni sulla rete, limita il ricorso agli impianti di riserva e permette di sfruttare energia pulita che, altrimenti, in certi momenti rischierebbe semplicemente di andare sprecata.

Il secondo binario, quello che interessa più da vicino chi guarda la bolletta, è economico. Se l’energia nelle ore favorevoli costa meno, chi riesce a concentrare lì una parte dei propri consumi ha tutto da guadagnare. Non serve rinunciare a nulla: la lavatrice, l’asciugatrice, la lavastoviglie, il forno, la ricarica dell’auto elettrica sono consumi che, nella maggior parte dei casi, possono tranquillamente slittare di qualche ora senza che nessuno in casa se ne accorga. È una logica che il mercato italiano sta iniziando a scoprire adesso.

Power Up ed Energy Break: come Octopus Energy premia chi sposta i consumi

Octopus Energy, compagnia energetica attiva nel settore delle rinnovabili, in Italia dal 2022 e arrivato a un milione di utenze in gestione, ha costruito su questo principio due iniziative speculari, aperte ai propri clienti e strutturate come “sessioni”: finestre di poche ore, annunciate in anticipo, in cui viene chiesto di fare una cosa molto precisa.

Con i Power Up la richiesta è di consumare di più. Durante la finestra indicata – tipicamente nelle ore in cui la produzione rinnovabile è abbondante – l’energia consumata oltre i livelli abituali viene regalata. Tradotto in pratica: è il momento di far partire la lavatrice e la lavastoviglie insieme, infornare la teglia che si rimandava da giorni, accendere il condizionatore o mettere in carica tutto ciò che si può. Le prime sessioni raccontano quanto la cosa abbia preso: 160.000 iscritti, 150.000 famiglie che hanno effettivamente aumentato i consumi beneficiando di energia gratuita, e un incremento complessivo di 201 MWh concentrato in cinque sessioni, per un totale di sette ore.

Gli Energy Break fanno l’esatto contrario, e intervengono nei momenti di maggiore pressione sulla rete: per un’ora si riducono temporaneamente i consumi, rimandando ciò che può essere rimandato, e in cambio arriva uno sconto in bolletta. Lo scorso agosto i clienti coinvolti sono stati oltre 95.000, con un risparmio complessivo di 21,3 MWh in una sola ora: l’equivalente di quasi 20.000 condizionatori spenti tutti insieme.

Due direzioni opposte ma con la stessa logica di fondo: nessuno chiede di consumare meno nell’arco del mese, si chiede di scegliere meglio il quando.

Intelligent Octopus: la ricarica dell’auto elettrica nelle ore più convenienti

Bisogna però ricordarsi l’orario, segnarsi la finestra, far partire l’elettrodomestico al momento giusto. Funziona, come dimostrano i numeri delle sessioni, ma richiede un minimo di attenzione.

Il livello successivo è quello in cui a occuparsene è la tecnologia. È il caso di Intelligent Octopus, il servizio che gestisce in automatico la ricarica domestica dell’auto elettrica. Il meccanismo è semplice da raccontare: il sistema dialoga con il veicolo o con la wallbox, legge quando l’energia sulla rete è più pulita e più conveniente, e distribuisce la ricarica in quelle finestre. All’utente resta una sola cosa da fare: indicare a che ora vuole trovare l’auto pronta.

Il resto accade senza che nessuno debba cambiare abitudini. La ricarica viene ottimizzata da sola, l’auto è carica all’orario richiesto, e sull’energia utilizzata in modalità Intelligent si applica uno sconto del 30% sulla componente energia fino al 31 ottobre 2026. Nel frattempo, migliaia di ricariche che si spostano nelle ore giuste diventano un contributo reale alla stabilità della rete e a un uso migliore delle rinnovabili.

Il servizio conta oggi quasi 500.000 dispositivi connessi nel mondo e circa 4.300 in Italia: numeri ancora piccoli sul totale del parco auto, ma che descrivono bene la direzione. È la stessa logica che, negli anni, arriverà a pompe di calore, sistemi di accumulo e impianti fotovoltaici domestici.

Consumare meglio, non meno: un’abitudine che non chiede rinunce

Per anni il risparmio energetico è stato raccontato come una sottrazione: spegnere, abbassare, rinunciare. Questa è una storia diversa. Qui non si tratta di fare a meno di qualcosa, ma di collocare gli stessi consumi in un punto diverso della giornata, quello in cui l’energia è più pulita, più abbondante e meno cara.

Il beneficio è doppio e non entra in conflitto con se stesso: la rete respira e la bolletta si alleggerisce. E più sono le famiglie che si muovono, più l’effetto diventa visibile sull’intero sistema elettrico nazionale.