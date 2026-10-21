Classe 1990, Andrea Bertolucci è un giornalista e autore specializzato in cultura giovanile, lifestyle, società ed economia dell’intrattenimento. La sua attività professionale lo ha avvicinato negli anni ad alcune tra le principali redazioni televisive e web nazionali. Andrea è considerato uno dei maggiori esperti di cultura Trap nel nostro Paese.

In un’epoca in cui la crescita economica non basta più, da sola, a raccontare il benessere di un Paese, ripensare il significato stesso di progresso è diventato uno dei temi centrali del presente. Il PIL continua a essere il principale riferimento per misurare la ricchezza, ma quanto ci dice davvero sulla qualità della vita delle persone? Tra disuguaglianze, salari, trasformazioni del lavoro e crisi demografica, la sfida è capire se lo sviluppo economico sia ancora in grado di garantire opportunità e prospettive alle nuove generazioni.

Economista e statistico, Enrico Giovannini è direttore scientifico dell’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS) ed ex ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. Da anni si occupa di misurare il progresso delle società e di promuovere un modello di sviluppo capace di coniugare crescita economica, equità e tutela dell’ambiente. Nella nuova puntata de Il Potere del Dialogo, la rubrica di videointerviste di QuiFinanza, affronta le contraddizioni del modello economico italiano, le responsabilità di istituzioni e imprese nel percorso verso la sostenibilità e le prospettive di un Paese chiamato a fare i conti con le proprie fragilità. Con uno sguardo anche sulle proteste e sul disagio delle nuove generazioni, con una domanda di fondo: quale futuro stiamo realmente costruendo?