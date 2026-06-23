Amicizia, gentilezza e rispetto: valori essenziali per Sanrio, nel business e nella vita

Abbiamo intervistato Silvia Figini, Chief Operating Officer di Sanrio (EMEA, India e Oceania) e Mr Men (Worldwide). Una chiacchierata all'insegna dei valori fondamentali che ispirano ogni giorno e da sempre le attività dell'azienda giapponese

Ufficio Stampa Silvia Figini, COO di Sanrio (EMEA, India e Oceania) e Mr Men (Worldwide)

L’ospite di questa puntata di Ladies First, la rubrica di QuiFinanza in cui vi raccontiamo storie e donne di valore, è Silvia Figini. Silvia è entrata in Sanrio nel dicembre 2019 e ha portato con sé la sua profonda conoscenza del settore, maturata lavorando sia dal lato del licenziante sia da quello del licenziatario.

Con lei abbiamo parlato dei valori che ispirano ogni giorno e da sempre le attività dell’azienda giapponese. Valori su cui si fonda e da cui prende ispirazione un progetto molto interessante che abbiamo avuto modo di “toccare con mano” qualche settimana fa, a bordocampo, all’Unipol Forum di Milano.

#BestFriendsInSport, un progetto che porta i valori dell’amicizia nello sport. Ci racconti com’è nato?

#BestFriendsInsport nasce con l’obiettivo di condividere i valori di Hello Kitty e, più in generale, di Sanrio da una prospettiva diversa. Da una parte c’è la volontà di raccontare come le nostre IP, a cominciare da Hello Kitty, sono perfettamente a loro agio in qualsiasi contesto non solo nell’industria della moda – che rappresenta storicamente uno dei settori più importanti per Sanrio – ma anche in contesti più inaspettati come lo sport. Dall’altra c’è il desiderio di ricordare attraverso la lente di Sanrio gli aspetti più semplici e positivi dello sport, come l’importanza del gioco di squadra o di valori come la gentilezza anche in ambito agonistico. Attraverso questa iniziativa rafforziamo la presenza di Hello Kitty in un ambito nuovo, quello sportivo, e ci apriamo ad ulteriori opportunità di licensing sia in quest’ambito che, in generale, in quello dell’entertainment.

Amicizia, gentilezza e rispetto: valori fondamentali nello sport e nella vita. Qualche mese fa avete realizzato una ricerca molto significativa: “The State of Kindness”. Com’è messa l’Italia da questo punto di vista?

I dati che abbiamo raccolto con lo State of Kindness confermano l’importanza della gentilezza anche nel nostro Paese: per il 53% degli italiani tra i 18 e i 34 anni, gli amici sono la fonte principale di gesti di gentilezza – una percentuale significativamente più alta rispetto alle generazioni precedenti (35% nella fascia 45-54 anni), che conferma come l’amicizia sia uno dei valori relazionali più importanti per la Generazione Z e i Millennials. Il legame tra sport e connessione umana emerge con ancora più forza: il 25% dei giovani italiani vive esperienze di gentilezza e connessione proprio durante attività sportive e ricreative. Un dato superiore alla media nazionale, che dimostra come lo sport rappresenti ancora oggi uno degli spazi privilegiati in cui i giovani costruiscono amicizie autentiche. C’è poi un altro aspetto della ricerca molto positivo per l’Italia: il 28% degli italiani è solito fare gesti gentili quando naviga online o sui social media, ad esempio con messaggi di supporto e commenti positivi. Una tendenza in chiara opposizione al diffusissimo hate speech che dilaga sul web. Trovo questo dato molto confortante, soprattutto in un periodo in cui si parla spesso di cyberbullismo.

Prima lo sci, con la splendida Sofia Goggia come partner, ora il basket e la partnership con l’Olimpia Milano, neo campione d’Italia. Da uno sport individuale a uno sport di squadra. Perché proprio la pallacanestro?

Il basket incarna in modo straordinario una filosofia in linea coi valori di Sanrio: nessun giocatore vince da solo e nessuna squadra arriva lontano senza la forza dei legami che la tengono unita. Insieme a Olimpia Milano abbiamo voluto ricordare ai più giovani che l’amicizia non è soltanto un bel sentimento, ma anche un’abilità che si coltiva, un vantaggio competitivo e uno degli aspetti che rendono davvero speciale l’esperienza sportiva. Ancora una volta, il successo non dipende solo dal singolo, ma anche dalle persone di cui ci circondiamo e con cui lavoriamo per raggiungere i nostri obiettivi. Olimpia Milano, come club, promuove da anni questi valori attraverso la propria attività: inseguire un traguardo insieme, con sportività, lealtà e rispetto per sé stessi e per gli avversari.”

Minna Nakayoku, un concetto meraviglioso alla base della filosofia di Sanrio. Ce lo racconti?

Minna Nakayoku è un’espressione giapponese che si potrebbe tradurre con Insieme, in armonia ed è alla base della filosofia aziendale di Sanrio sin dalla sua fondazione, guidandone tutte le attività dai primissimi articoli da regalo o messaggi d’auguri fino ad arrivare alle collaborazioni dei giorni nostri. Alla base c’è l’obiettivo di rispondere a un desiderio fondamentale dell’essere umano: essere felice, che si accompagna al bisogno di relazioni sociali e di legami. Nessuno può vivere in isolamento. Cresciamo, ci realizziamo e raggiungiamo i nostri obiettivi solo grazie al sostegno degli altri: genitori, figli, fratelli e sorelle, coniugi, amici e persone care, così come colleghi, compagni di scuola e persone in ogni parte del mondo. Se ci sono fiducia, sostegno e rispetto reciproci, allora possono esserci armonia e, di conseguenza, successo. Come dicevo, si tratta di una filosofia che abbiamo sempre applicato al nostro business e che trova molti punti di contatto anche con lo sport, che non fa bene solo al corpo ma aiuta a crescere come persone, insegnando convivenza, spirito di squadra e capacità di perseguire obiettivi comuni.

Puoi anticiparci qualcosa sulle prossime iniziative in cantiere per continuare questo percorso al centro dei valori?

Dopo il basket, abbiamo aperto un nuovo capitolo di #BestFriendsInSport attraverso la collaborazione con ICC in occasione della Coppa del Mondo Femminile ICC T20. Anche in questo caso, Hello Kitty, insieme ad altri personaggi iconici come My Melody, Pompompurin, Kuromi e Cinnamoroll, è protagonista di una serie di iniziative pensate per intrattenere il pubblico e celebrare i valori positivi dello sport. Si tratta di un torneo che riunisce persone provenienti da Paesi e culture diverse, accomunate dalla stessa passione, e che rappresenta perfettamente la nostra visione. Oltre a promuovere i valori dell’amicizia, della gentilezza e del gioco di squadra, vogliamo anche avvicinare le nuove generazioni al mondo del cricket. Guardando al futuro, abbiamo già diversi progetti in fase di sviluppo: la sinergia tra Sanrio e lo sport è destinata a crescere e intendiamo ampliare ulteriormente il nostro portfolio di collaborazioni nei prossimi anni.