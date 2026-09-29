Auto elettrica, a chi conviene davvero? Il conto tra incentivi, ricarica, assicurazione e usato

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L’auto elettrica è entrata nella fase più scomoda della sua storia italiana: non è più una novità da pionieri, ma non è ancora una scelta di massa. Il dibattito pubblico continua a dividerla in due categorie opposte: salvezza ambientale o fregatura economica. La realtà è più interessante e meno ideologica: l’auto elettrica può essere molto conveniente per alcuni automobilisti e poco sensata per altri.

Il punto non è chiedersi se l’elettrico convenga in assoluto. Il punto è capire in quali condizioni conviene davvero. Perché lo stesso modello può essere un affare per una famiglia con box, fotovoltaico e 18mila chilometri all’anno, ma diventare complicato per chi vive in condominio, ricarica solo alle colonnine fast e usa l’auto per tragitti brevi.

Nel 2026 il mercato italiano mostra una doppia fotografia. Da una parte le immatricolazioni crescono: secondo Motus-E, nei primi sette mesi dell’anno le auto elettriche pure hanno raggiunto quota 86.003 immatricolazioni, in aumento del 70,42% rispetto allo stesso periodo del 2025, con una quota di mercato dell’8,10%. Dall’altra, l’Italia resta lontana dai principali mercati europei: a giugno la quota elettrica era al 29,6% in Francia, al 28,4% in Germania e al 30,1% nel Regno Unito, contro il 10,1% italiano.

Il prezzo d’acquisto resta il primo ostacolo

Il primo conto è quello più visibile: il prezzo iniziale. A parità di segmento, molte elettriche continuano a costare più delle equivalenti benzina, ibride o diesel. La differenza si è ridotta, soprattutto sui modelli piccoli e sui marchi entrati con listini più aggressivi, ma non è sparita.

Gli incentivi possono correggere questo divario, ma in Italia sono stati spesso discontinui, selettivi e legati a finestre temporali strette. Il programma di rinnovo del parco veicoli con auto elettriche, ricostruito dal portale governativo Attuazione PNRR, ha previsto contributi per persone fisiche residenti in Aree urbane funzionali, con ISEE fino a 40mila euro, acquisto di veicoli elettrici e rottamazione di un’auto termica. Gli importi arrivano a 11mila euro per ISEE fino a 30mila euro e a 9mila euro per ISEE tra 30mila e 40mila euro.

Qui nasce il primo elemento da inchiesta: l’incentivo cambia radicalmente il conto, ma non è universale. Chi rientra nei requisiti può abbattere il prezzo d’ingresso e avvicinare l’elettrica a una termica. Chi resta fuori deve sostenere quasi tutto il differenziale da solo.

Ricarica: il vero spartiacque è casa o colonnina

La voce decisiva non è il bollo, non è la manutenzione e nemmeno l’assicurazione. È la ricarica. Chi può ricaricare a casa, soprattutto di notte o con una tariffa conveniente, parte con un vantaggio enorme. Un’auto elettrica media può consumare circa 15-17 kWh ogni 100 chilometri. A un costo domestico intorno a 0,30 euro/kWh, significa spendere circa 4,5-5 euro per 100 chilometri.

Se, invece, si ricarica spesso su colonnine pubbliche fast o ultrafast, il conto può salire rapidamente. Le tariffe pubblicate dagli operatori, come quelle di Plenitude per la ricarica elettrica, mostrano come il costo al kWh cambi molto in base alla potenza, alla formula scelta e all’eventuale abbonamento. Anche l’Osservatorio Adiconsum sui prezzi della ricarica elettrica segnala che il prezzo effettivo dipende dall’operatore, dalla modalità di ricarica e dalle promozioni disponibili.

A quel punto la convenienza si assottiglia. Con ricarica pubblica a prezzi elevati, gli stessi 100 chilometri possono avvicinarsi al costo di un’auto benzina o diesel efficiente. È qui che molte simulazioni ottimistiche diventano poco realistiche: assumono che l’automobilista ricarichi quasi sempre a casa, ma una parte importante degli italiani vive in condominio, non ha un box, non dispone di una wallbox e deve affidarsi alla rete pubblica.

La rete cresce. Secondo il monitoraggio di Motus-E sulle colonnine di ricarica, al 30 giugno 2026 in Italia erano installati 84.564 punti di ricarica a uso pubblico, con 6.311 nuove installazioni nel solo trimestre aprile-giugno e 17.003 punti in più in dodici mesi.

Il paradosso delle colonnine: ce ne sono di più, ma non sempre dove servono

Uno dei dati più interessanti riguarda le autostrade. I punti di ricarica autostradali hanno raggiunto quota 1.516 a giugno 2026, rispetto ai 1.159 del giugno 2025 e ai 963 del giugno 2024. La maggioranza è veloce: l’86% è in corrente continua e il 59% supera i 150 kW di potenza.

Il dato è positivo, ma spiega anche il limite percepito da molti automobilisti. L’elettrica può essere comodissima nella routine quotidiana, ma diventa più impegnativa nel viaggio lungo se occorre pianificare soste, app, disponibilità, potenze e tariffe. Non è un ostacolo insormontabile, ma è un costo organizzativo. E il tempo, per molte famiglie, è parte del prezzo.

Per questo il tema infrastrutturale non si misura solo con il numero totale delle colonnine. Una rete può crescere molto e restare, comunque, disomogenea. Il vero salto arriverà quando ricaricare sarà percepito come un gesto ordinario, non come una pianificazione da fare prima di partire.

Assicurazione e manutenzione: il risparmio non è automatico

Sulla manutenzione l’elettrica ha un vantaggio strutturale: meno parti meccaniche, niente cambio tradizionale, niente olio motore, minore usura dei freni grazie alla frenata rigenerativa. Lo confermano anche le analisi sul valore dell’usato elettrico, che richiamano il peso dei minori costi di manutenzione ordinaria nella valutazione complessiva del veicolo.

Il risparmio, tuttavia, può essere ridimensionato da altri costi: pneumatici più sollecitati dal peso, carrozzeria e componentistica più costose, tempi di riparazione, disponibilità dei pezzi, competenze tecniche. In più, l’elettrica è spesso un’auto più costosa da acquistare: se si scelgono coperture accessorie ampie, il conto assicurativo può crescere.

Sull’assicurazione il discorso è meno lineare di quanto sembri. L’ANIA pubblica periodicamente il focus prezzi RC Auto, utile per seguire l’andamento del mercato nel suo complesso. Per le elettriche, però, il premio può variare molto in base a valore del veicolo, provincia, profilo del conducente, garanzie accessorie e costo delle riparazioni.

La vera voce da guardare non è solo la RC obbligatoria, ma il pacchetto completo: furto e incendio, eventi naturali, cristalli, kasko, assistenza stradale, tutela della batteria. Un’elettrica nuova da oltre 35mila euro può richiedere coperture più ampie, e quindi più costose, rispetto a una piccola termica usata.

Usato elettrico: occasione o rischio?

Il mercato dell’usato è il punto più delicato. Per chi compra nuovo, il valore residuo è decisivo: se l’auto si svaluta troppo, parte del risparmio ottenuto su ricarica e manutenzione viene cancellato al momento della rivendita.

Le quotazioni dell’usato elettrico in Italia hanno scontato finora una conoscenza limitata del prodotto e l’effetto intermittente degli incentivi tra 2019 e 2024. Questo significa che il mercato non sempre ha valutato l’elettrico con criteri pienamente maturi.

Il punto è che l’usato elettrico non si valuta solo con chilometri, anno e allestimento. Serve una nuova grammatica: stato di salute della batteria, autonomia reale, velocità di ricarica, garanzia residua, capacità utile, aggiornamenti software, storico delle ricariche. La batteria è uno degli elementi centrali nella valutazione del veicolo elettrico e che molti costruttori offrono garanzie convenzionali di 8 anni o 160mila chilometri, spesso legate a una capacità residua minima.

Questo crea due effetti opposti. Per chi compra usato, può essere un’opportunità: alcune elettriche di pochi anni hanno prezzi più bassi del previsto. Per chi compra nuovo, invece, è un rischio: il valore residuo non è ancora stabilizzato come per benzina e diesel.

La curiosità è che l’auto elettrica usata somiglia più a uno smartphone costoso che a una vecchia utilitaria: conta l’hardware, ma conta anche la batteria, il software, la velocità di ricarica e la capacità di restare tecnologicamente attuale.

A chi conviene davvero

L’auto elettrica conviene soprattutto a cinque profili.

Il primo è chi può ricaricare a casa o al lavoro. È il caso migliore, perché consente di trasformare il costo dell’energia in una voce prevedibile e molto più bassa rispetto alla ricarica pubblica. Il secondo è chi percorre molti chilometri all’anno, idealmente sopra 15mila-20mila. Più si guida, più il risparmio chilometrico pesa. Il terzo è chi usa l’auto soprattutto in città o nell’hinterland, dove frenata rigenerativa, accesso ad alcune ZTL, parcheggi agevolati e tragitti ripetitivi rendono l’elettrico più efficiente. Il quarto è chi riesce a usare incentivi, sconti o offerte aziendali. Il prezzo iniziale resta la variabile che più condiziona la convenienza. Il quinto è chi tiene l’auto a lungo. Se la si cambia dopo due o tre anni, la svalutazione può pesare troppo. Se la si tiene sette, otto o dieci anni, il risparmio operativo ha più tempo per emergere.

A chi può non convenire

L’elettrica può essere meno conveniente per chi non ha accesso alla ricarica domestica, percorre pochi chilometri, fa molti viaggi lunghi, vive in zone con infrastruttura debole o compra un modello costoso senza incentivo.

Può non convenire anche a chi cambia spesso auto, perché il mercato dell’usato elettrico è ancora giovane. E può essere meno adatta a chi cerca la massima semplicità: benzina e diesel hanno costi più alti alla pompa, ma una rete di rifornimento più prevedibile e tempi di utilizzo più familiari.

Quando conviene e quando no

Profilo Convenienza elettrica Motivo Casa con box e ricarica domestica Alta Costo energia più basso e prevedibile Auto aziendale o ricarica al lavoro Alta Spesa di ricarica ridotta o assorbita Oltre 15-20mila km l’anno Medio-alta Il risparmio chilometrico pesa di più Uso urbano e periurbano Alta Frenata rigenerativa e tragitti compatibili Solo ricarica pubblica fast Bassa o incerta Costo per kWh più alto e variabile Pochi chilometri l’anno Bassa Si recupera lentamente il prezzo iniziale Viaggi lunghi frequenti Variabile Conta molto la rete disponibile lungo le tratte Cambio auto ogni 2-3 anni Incerta Il valore residuo può pesare molto Acquisto usato ben verificato Potenzialmente alta Prezzi più bassi, ma serve controllo batteria Acquisto nuovo senza incentivo Da valutare Il sovrapprezzo iniziale può allungare il rientro

Il conto finale

La convenienza dell’auto elettrica non è una formula universale. È un incastro. Prezzo d’acquisto, incentivo, ricarica, chilometri, assicurazione, manutenzione, valore dell’usato e stile di vita pesano tutti insieme. Una stessa auto può essere molto conveniente per chi ricarica a casa e percorre 20mila chilometri l’anno, ma molto meno per chi ricarica solo fast e guida poco.

Il vero errore è ragionare solo sul prezzo di listino o solo sul costo della ricarica. L’auto elettrica va valutata come un bilancio pluriennale: quanto pago oggi, quanto spendo ogni mese, quanto rischio di perdere alla rivendita, quanto tempo risparmio o perdo nella gestione quotidiana.

La risposta, quindi, è meno pubblicitaria, ma più utile: l’auto elettrica conviene davvero quando non è solo una scelta tecnologica, ma entra bene nella vita pratica di chi la compra.