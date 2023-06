Gai salva l’ambiente: è uno degli impianti più green d’Italia

Non solo innovazione tecnologica, ma anche attenzione all’ambientale. Gai Macchine S.p.a, azienda italiana leader mondiale del settore della produzione di macchine imbottigliatrici, ha a cuore la sostenibilità. I suoi stabilimenti sono piccoli gioielli di tecnologia in cui ci si prende cura delle persone e del verde, con una meticolosità che raramente si vede in realtà industriali così importanti. Al riparo da vuoti slogan, sono i numeri a parlare per Gai, che dal 2015 si impegna attivamente per fermare l’inquinamento.

70 anni di storia di Gai Macchine S.p.a

Fondata da Giacomo ed Elsa Gai nel 1946, l’azienda ha raggiunto il successo internazionale e aperto le branche Gai Francia e Gai America grazie al lavoro di 77 anni e tre generazioni di gestione familiare. Si è specializzata nella produzione di macchine imbottigliatrici e si è guadagnata una solida reputazione nell’industria del food and beverage.

Oltre all’imbottigliamento di vini e birre, le macchine Gai sono in grado di imbottigliare e sigillare in lattina bibite gassate, liquori e liquidi oleosi. I principali pilastri dell’azienda sono la qualità, l’assistenza tecnica specializzata e, da qualche anno, proprio la sostenibilità sociale e ambientale.

Le macchine Gai sono utilizzate in tutto il mondo e l’azienda è impegnata nello sviluppo tecnologico per definire gli standard produttivi del settore. Durante la sua lunga storia, Gai ha dimostrato grande attenzione per l’innovazione tecnologica, registrando brevetti e investendo costantemente nel compartimento R&S.

Attenzione all’ambiente e alla qualità della vita e del lavoro

Il recente ampliamento dell’impianto e del magazzino ha permesso di aumentare la capacità produttiva e di stoccaggio. È stata costruita una nuova palazzina per gli uffici, con spazi dedicati all’amministrazione e alle attività operative, ed è stata creata un’area dedicata alla Ricerca e Sviluppo.

Gli stabilimenti sono situati a pochi chilometri dai centri abitati, in posizioni ben collegate tramite autostrade e aeroporti, e sono immersi nel verde. Sia gli esterni che gli interni sono progettati per favorire la concentrazione e ridurre lo stress, con il controllo dei rumori e delle vibrazioni.

Lo show-room permette ai nuovi clienti di vedere le macchine di Gai in funzione, offrendo loro l’opportunità di valutare direttamente le prestazioni dei prodotti.

L’area accoglienza e l’area ristorazione sono state create per dare il benvenuto agli ospiti provenienti da tutto il mondo, offrendo loro un ambiente confortevole durante le visite. Inoltre è stato realizzato un parcheggio multipiano in grado di ospitare fino a 300 vetture, garantendo spazio sufficiente per tutti coloro che arrivano con mezzi propri.

L’impianto produttivo all’avanguardia e green di Gai

Il vero fiore all’occhiello di questa recente fase dell’azienda riguarda la sostenibilità ambientale. L’impianto Gai italiano è un esempio di un sistema di produzione energetica indipendente e sostenibile, composto da diverse tecnologie. L’azienda dispone di un sistema completamente autonomo per la produzione di energia elettrica e termica, che combina diverse fonti e tecnologie.

È un impianto all’avanguardia per il nostro Paese, il più completo di tri-generazione della Penisola. La corrente è fornita principalmente da un impianto fotovoltaico con una capacità di 2.350 kWp, che sfrutta l’energia solare per generare oltre 2,5 milioni di kWh di elettricità all’anno, contribuendo alla riduzione delle emissioni di CO2.

È inoltre equipaggiato con tre cogeneratori Viessmann, che funzionano a metano e hanno una potenza complessiva di circa 1.300 kW. Producono circa 3 milioni di kWh di energia elettrica e oltre 4 milioni di kWh di energia termica all’anno. L’utilizzo del metano come combustibile aiuta a ridurre ulteriormente l’impatto ambientale dell’impianto.

Per garantire l’erogazione continua di energia elettrica di alta qualità, l’impianto è dotato di un gruppo di continuità Piller da 1.500 kW. Grazie all’accumulo cinetico di energia di 43 mega Joule, è in grado di superare le micro interruzioni, garantendo una tensione costante di 400 Volt ±5 e una frequenza di 50 Hz con un fattore di potenza elevato. L’assenza di batterie nell’accumulo elimina i problemi legati allo smaltimento dei materiali inquinanti.

In caso di macro interruzioni dell’alimentazione elettrica, entra in funzione un gruppo di emergenza Cummins da 1.500 kW, che assicura una fornitura elettrica di riserva affidabile per sostenere le esigenze critiche.

L’intero impianto è stato realizzato con un investimento di circa 10 milioni di euro, ammortizzati in circa 6 anni grazie ai notevoli risparmi ottenuti dalla produzione interna di energia. Dal momento dell’inaugurazione nel 2015, l’impianto ha garantito un approvvigionamento energetico continuo, superando tutte le interruzioni di fornitura.

La politica ambientale di Gai Macchine S.p.a

Dal punto di vista ambientale, l’impianto svolge un ruolo significativo nella riduzione delle emissioni di CO2. Si stima che il risparmio annuo ammonti a circa 1.800 tonnellate, equivalente a circa 12 milioni di chilometri percorsi con una vettura di medie dimensioni, vale a dire circa 300 volte il giro della Terra. Questa produzione energetica sostenibile di Gai contribuisce alla lotta contro il cambiamento climatico e all’obiettivo di un futuro più verde.

La politica ambientale della Gai Macchine S.p.a si basa però su diversi importanti principi. A iniziare dall’impegno a identificare e rispettare gli obblighi di conformità imposti dalle regolamentazioni ambientali e adottati volontariamente per tutelare il nostro pianeta.

L’azienda è costantemente impegnata nello sviluppo di nuove tecnologie che permettano di ridurre al minimo gli sprechi e l’impatto dei proprio prodotti. Grande attenzione è posta alla prevenzione dell’inquinamento e alla gestione dei rifiuti, con l’individuazione delle opportunità di riciclo e la cessazione di attività dannose per l’ambiente.

Gai mette in campo anche attività di formazione e informazione per i propri dipendenti e collabora con i clienti e i fornitori per sensibilizzare ogni operatore al rispetto dell’ambiente e all’adozione di un Sistema di Gestione Ambientale