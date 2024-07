Manutenzione e Revamping degli impianti fotovoltaici

Fonte: Freepik Manutenzione e lavaggio di un impianto fotovoltaico

Scegliere gli impianti fotovoltaici per l’alimentazione energetica del proprio immobile è sicuramente un atto etico, sostenibile e conveniente. Basta pensare che un impianto ben installato ha una durata media di 25 anni. Periodo in cui le emissioni di gas serra e l’inquinamento vengono azzerati, così da lasciare spazio ad un’energia efficiente e del tutto green.

Ovviamente, per fare il suo dovere, un impianto deve essere ben curato e mantenuto. La ditta specializzata scelta dal cliente dovrà far fronte a ogni tipo di problema o necessità, mettendo a disposizione addetti esperti che svolgeranno check-up regolari.

Abbiamo affrontato questo argomento con Energy System Project tra le prime aziende italiane dedicata alla progettazione ed alla realizzazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia da fonti rinnovabili e abbiamo analizzato i punti chiave per garantire efficienza e longevità energetica, ovvero manutenzione e revamping degli impianti stessi.

Energy System Project ci dice che la manutenzione degli impianti fotovoltaici è la chiave di un buon rendimento energetico e si suddivide in processi differenti, ma interconnessi, queste azioni fanno parte del cosiddetto revamping fotovoltaico: rimodernare e rinnovare gli impianti tramite tecnologie avanzate nell’ottica di una maggior sicurezza e produttività. Pertanto, l’obiettivo del revamping fotovoltaico è evitare le perdite di produzione e “ringiovanire” impianti che, molte volte, hanno più di 10 anni.

In cosa consiste la manutenzione ordinaria? A seguire, un breve elenco delle procedure fondamentali che il tecnico installatore deve effettuare:

Pulizia dei pannelli tramite prodotti specifici e spazzole non abrasive.

Monitoraggio del rendimento energetico tramite sistemi collegati ad un’app.

Controllo dei sistemi di ancoraggio, della struttura di supporto e dell’inverter.

Verifica integrità del vetro dei moduli.

Interventi di routine come questi non necessitano di essere comunicati al GSE (Gestore dei Servizi Energetici), promotore e sviluppatore di fonti rinnovabili ed efficienza energetica. Al contrario, in caso di interventi straordinari su un impianto con potenza superiore ai 3 kW, come ad esempio la nuova installazione dei componenti principali; lo spostamento dei moduli e la modifica del regime di cessione in rete, il proprietario è tenuto a comunicarlo al GSE entro 60 giorni dall’intervento. Per assicurare il corretto funzionamento dell’impianto fotovoltaico è consigliabile effettuare almeno due manutenzioni l’anno; in caso di forte vento, tempeste ed eventi climatici avversi è necessario eseguire un intervento eccezionale onde evitare spiacevoli sorprese.

È evidente che dotare la propria casa, condominio o azienda di questo comodo impianto ha numerosi risvolti positivi, è però indispensabile prevedere una buona manutenzione così da far fruttare al meglio il proprio investimento sostenibile.

Se vuoi scoprire di più sugli impianti fotovoltaici puoi metterti in contatto con Energy System Project tramite il sito web dedicato.