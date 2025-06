Quando il teatro incontra la natura: Ricola porta in scena la sostenibilità a Stromboli

Dal 21 al 30 giugno l’isola di Stromboli si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto per l’undicesima edizione della Festa di Teatro Eco Logico

Dal 21 al 30 giugno, l’isola di Stromboli diventa un palcoscenico naturale per la nuova edizione della Festa di Teatro Eco Logico: nove giorni di eventi gratuiti tra arte, natura e paesaggi mozzafiato.

Un evento unico nel suo genere che unisce cultura, ambiente e sostenibilità, valori da sempre al centro della filosofia Ricola, main partner dell’iniziativa.

L’azienda svizzera rinnova il suo sostegno all’arte e alla cultura divulgativa, soprattutto quando queste promuovono valori legati all’ambiente e alla sostenibilità, temi da sempre al centro dell’impegno di Ricola.

Il legame con la cultura e la natura

Da oltre 90 anni, Ricola coltiva le sue famose tredici erbe alpine secondo metodi naturali, senza pesticidi né additivi chimici, con un’attenzione rigorosa alla biodiversità e alla qualità del suolo. Questo approccio, che affonda le radici nella tradizione svizzera ma guarda al futuro, è parte integrante della filosofia green dell’azienda, che considera la sostenibilità non un elemento accessorio, ma una scelta strategica e culturale.

Un impegno che trova piena espressione anche nella Ricola Foundation, la fondazione aziendale creata per sostenere progetti culturali in ambito culturale ed ecologico. Attiva dal 2010, promuove e sviluppa iniziative dedicate a studiare e capire nel profondo le basi vitali, culturali e naturali dell’umanità.

Una festa in armonia con l’isola

La Festa di Teatro Eco Logico è l’evento ideale per incarnare questa visione. Fin dalla sua nascita, la rassegna è pensata per minimizzare l’impatto ambientale: niente impianti invasivi, nessun inquinamento acustico o luminoso, solo performance in armonia con il paesaggio naturale di Stromboli.

Con il titolo “Solstizio d’estate” e il sottotitolo “A qualcuno piace caldo” (legato al momento dell’anno e al centenario della nascita di Jack Lemmon e Tony Curtis, protagonisti dell’omonimo film di Billy Wilder), la rassegna 2025 si svolge nei luoghi più suggestivi dell’isola — giardini, terrazze, anfiteatri naturali, biblioteche — proponendo spettacoli, incontri, concerti e laboratori con un approccio“a spina staccata”, promuovendo un uso responsabile dell’energia e valorizzando la relazione profonda tra arte e natura.

Teatro a impatto zero e degustazioni alle erbe svizzere

Durante l’evento, attori, spettatori e ospiti potranno immergersi anche nei profumi e nei sapori naturali delle iconiche tredici erbe alpine Ricola, degustando le tisane e le caramelle rivitalizzanti offerte in occasione degli eventi. Protagonisti saranno i gusti più amati — come Echinacea Miele e Limone, ricco di vitamina C — e il nuovissimo Menta Fresca, a base di menta piperita delle Alpi, nota per le sue proprietà rinfrescanti e benefiche per gola e respiro.

Il programma

Tra i tanti appuntamenti delle 9 giornate di teatro, musica, danza e altri incontri alla luce del “sole e l’altre stelle”, la Festa celebra anche il centenario della nascita di Andrea Camilleri, così come i 100 anni del filosofo e scrittore Emilio Garroni. Tra le iniziative anche il convegno sul decennale dell’Enciclica Laudato Si’, che coinvolge scienziati, filosofi, architetti del paesaggio e, naturalmente, Ricola stessa.

Non è solo un evento: è un laboratorio di idee sostenibili, un’occasione per riflettere su come cultura e impresa possano agire insieme per il bene comune. E Ricola, ancora una volta, dimostra che è possibile fare impresa nel rispetto della natura, sostenendo iniziative che educano, ispirano e coinvolgono.