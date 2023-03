Earth hour, l’evento globale del WWF per salvare il pianeta

L’Ora della Terra unirà milioni di persone in oltre 190 paesi in un’azione positiva per il futuro del pianeta, dando il via al “The Biggest Hour for Earth“, ovvero la più grande ora per la Terra. L’obiettivo è quello di trasformare questa singola ora in milioni di ore di azioni e di sensibilizzazione sui rischi della perdita di natura e sui cambiamenti climatici. L’Ora della Terra di quest’anno sarà anche un potente promemoria dell’importanza del nostro pianeta, della necessità di proteggerlo e della limitata finestra di tempo che abbiamo per farlo, per un futuro più giusto e sostenibile per tutti.

Salvaguardia della biodiversità