La distruzione della diga di Kakhovka in Ucraina è una catastrofe ambientale

Un’indagine per crimine di guerra ed ecocidio è in corso

Mercoledì, l’ufficio del procuratore generale ucraino ha dichiarato che sta indagando sull’incidente come crimine di guerra e come possibile “ecocidio” o distruzione ambientale criminale.

“L’Ucraina ha avviato un procedimento per questo crimine, qualificandolo come una violazione delle leggi e degli usi di guerra e come ecocidio. Ha causato gravi danni a lungo termine alle persone e all’ambiente“, ha detto il procuratore generale Andrii Kostin in una riunione mercoledì, secondo una nota del suo ufficio.

“Le conseguenze sono catastrofiche. Più di 40.000 persone sono state colpite. Case e infrastrutture sono state distrutte, i terreni sono diventati inadatti all’agricoltura e l’approvvigionamento idrico è stato interrotto in diverse regioni, sia nelle aree controllate dal governo che nei territori temporaneamente occupati dalla Russia”, ha aggiunto il comunicato.

Le preoccupazioni sono ora rivolte ai pericoli per la fauna selvatica, i terreni agricoli, gli insediamenti e le forniture idriche derivanti dalle inondazioni e dalla possibile contaminazione da sostanze chimiche industriali e petrolio fuoriusciti dalla centrale idroelettrica nel fiume Dnipro.

Le conseguenze ambientali del crollo della diga

Il responsabile della principale società ucraina di produzione di energia idroelettrica ha dichiarato alla CNN che le conseguenze ambientali della falla saranno “significative” e che le attrezzature danneggiate dell’impianto potrebbero perdere olio.

“Prima di tutto, il bacino di Kakhovka sarà probabilmente prosciugato fino a zero, e sappiamo che il numero di pesci diminuirà gradualmente”, ha dichiarato Ihor Syrota, amministratore delegato di Ukrhydroenergo.

“Quattrocento tonnellate di olio per turbine sono sempre presenti nelle unità e nei trasformatori a blocchi che di solito sono installati su queste apparecchiature”, ha detto Syrota. “Tutto dipende dal livello di distruzione delle unità e delle apparecchiature… Se i danni sono ingenti, tutto l’olio fuoriesce“.

Una catastrofe ecologica dopo l’invasione russa

Il Ministro dell’Ambiente ucraino segnala 150 tonnellate di petrolio fuoriuscite nel fiume Dnipro, con danni stimati a 50 milioni di euro. Esperti avvertono dei potenziali danni ambientali causati dal petrolio. Parte del petrolio raggiungerà il Mar Nero, influenzando l’ecosistema marino. Le stazioni di servizio e gli impianti di trattamento delle acque reflue lungo il fiume rappresentano ulteriori rischi di inquinamento. Specie di animali selvatici e riserve naturali potrebbero subire gravi danni. Le inondazioni hanno già causato la morte di 300 animali nello zoo di Nova Kakhovka. Il Segretario generale delle Nazioni Unite definisce la fuoriuscita di petrolio una “catastrofe ecologica” derivata dall’invasione russa dell’Ucraina.

Minaccia per l’approvvigionamento idrico e l’agricoltura

Prima del crollo, la diga di Nova Kakhovka, era il più grande bacino idrico del paese in termini di volume e forniva acqua a molte città, inclusa Kherson, nonché alle regioni di Dnipro e Zaporizhzhia. Il crollo rappresenta l’incidente più significativo in termini di danni alle infrastrutture civili causato dall’invasione russa dell’Ucraina. Oltre all’impatto sull’approvvigionamento idrico, il crollo della diga minaccia anche l’agricoltura, con migliaia di ettari di terreni agricoli allagati e un grave declino nei sistemi di irrigazione nelle regioni di Kherson, Zaporizhzhia e Dnipro. Il Ministero dell’Agricoltura ucraino avverte che ciò potrebbe portare alla trasformazione dei campi nell’Ucraina meridionale in deserti.

Mine e contaminazione chimica

Il crollo della diga non solo ha provocato la spinta delle acque con potenziali mine in movimento, ma ha anche sollevato preoccupazioni sulla possibile contaminazione da prodotti chimici industriali e petrolio fuoriusciti. La presenza di residuati bellici, come le mine, rende ancora più complessa e pericolosa la situazione nel territorio colpito. Inoltre, gli operatori della centrale idroelettrica hanno previsto un impatto ambientale significativo, con una graduale diminuzione del numero di pesci nel fiume Dnipro. La reale portata di questi rischi diventerà chiara solo nei prossimi giorni.

Minaccia alle specie e all’ecosistema

I danni causati dal crollo della diga saranno valutati solo in futuro, ma sono già evidenti le conseguenze per le specie uniche che abitano a valle della diga e nelle riserve naturali. La Riserva della biosfera del Mar Nero, che ospita cavalli selvaggi e diverse specie di uccelli protetti, è seriamente minacciata. Le foreste e i parchi nazionali, già colpiti dalla guerra e dagli incendi, subiranno ulteriori danni. Nel frattempo, la morte dei 300 animali dello zoo di Nova Kakhovka conferma la gravità della situazione. Le preoccupazioni si diffondono in tutta Europa, e il Segretario generale delle Nazioni Unite, António Guterres, ha descritto senza mezzi termini l’evento come una “catastrofe ecologica” in corso.

