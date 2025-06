Clima globale, dal 2025 al 2029 temperature quasi certamente oltre 1,5°C

Dopo 20 anni nel legal e hr, si occupa di informazione, ricerca e sviluppo. Esperta in digital transformation, tecnologie emergenti e standard internazionali per la sostenibilità, segue l’Innovation Hub della Camera di Commercio italiana per la Svizzera. MIT Alumni.

Il Global Annual to Decadal Climate Update 2025–2029, pubblicato dalla World Meteorological Organization (WMO), rappresenta una nuova e preoccupante conferma del trend di riscaldamento accelerato del sistema climatico terrestre. I dati riportati nel documento non solo consolidano quanto già emerso nei precedenti rapporti, ma aggiornano al rialzo le probabilità che il mondo superi — anche solo temporaneamente — le soglie critiche stabilite dall’Accordo di Parigi del 2015.

Tra i principali indicatori, spicca un dato statisticamente inequivocabile: esiste l’80% di probabilità che almeno uno degli anni compresi tra il 2025 e il 2029 superi il 2024, attualmente classificato come l’anno più caldo mai registrato, con una temperatura media globale di +1,55°C rispetto al periodo preindustriale (1850–1900). Ma il dato ancora più allarmante è quello secondo cui vi è una probabilità dell’86% che, sempre entro questo quinquennio, almeno un anno oltrepassi la soglia dei +1,5°C rispetto allo stesso periodo di riferimento.

Questa soglia, benché tecnicamente riferita a medie di lungo periodo (20 anni), rappresenta un punto di non ritorno simbolico e operativo nella politica climatica globale. È il limite entro il quale — secondo l’IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) — gli impatti del cambiamento climatico, pur gravi, rimarrebbero ancora gestibili. Superarla, anche temporaneamente, espone il pianeta a effetti di amplificazione, retroazione climatica e instabilità regionale sempre più difficili da controllare.

Cambiamento climatico: la traiettoria 2025–2029 conferma l’accelerazione del riscaldamento globale

Il rapporto WMO stima che la temperatura media annua globale per ciascun anno dal 2025 al 2029 sarà compresa tra +1,2°C e +1,9°C rispetto all’epoca preindustriale. Ancora più significativo è che la probabilità che la media quinquennale superi i +1,5°C è salita al 70%, un salto notevole rispetto al 47% della previsione per il periodo 2024–2028, e più che raddoppiata rispetto al 32% stimato nel 2023 per il periodo 2023–2027. Questa escalation evidenzia un accumulo strutturale di energia termica nel sistema climatico, causato dall’aumento persistente della concentrazione di gas serra, in primis CO₂ e CH₄.

A livello scientifico, questi dati derivano da un ensemble modellistico composto da 220 simulazioni prodotte da 15 istituti internazionali, tra cui il Met Office britannico (capofila WMO per la previsione climatica decadale), il Barcelona Supercomputing Centre, il Deutscher Wetterdienst e il Canadian Centre for Climate Modelling and Analysis. La convergenza dei modelli e la coerenza dei risultati conferiscono elevata robustezza metodologica alle previsioni.

Le implicazioni di questo quadro non sono soltanto ambientali. Un simile innalzamento delle temperature pone l’umanità davanti a una molteplicità di rischi sistemici interconnessi:

Sovraccarico dei sistemi sanitari per aumento di eventi estremi (ondate di calore, incendi, epidemie trasmesse da vettori)

per aumento di eventi estremi (ondate di calore, incendi, epidemie trasmesse da vettori) Instabilità nella sicurezza alimentare globale , per impatti su produzione agricola e disponibilità idrica

, per impatti su produzione agricola e disponibilità idrica Tensioni geopolitiche in regioni vulnerabili, esposte a migrazioni climatiche e conflitti per le risorse

in regioni vulnerabili, esposte a migrazioni climatiche e conflitti per le risorse Stress sui sistemi assicurativi, bancari e infrastrutturali , con rischi crescenti di perdite economiche non assicurabili

, con rischi crescenti di perdite economiche non assicurabili Accelerazione della perdita di biodiversità, con collasso di ecosistemi marini e terrestri.

Il report della WMO, in questo senso, è più di un bollettino scientifico: è un dispositivo di allerta precoce per policy maker, investitori, aziende e istituzioni multilaterali, affinché anticipino scenari di crisi anziché reagire in ritardo. L’evidenza della traiettoria climatica 2025–2029 impone scelte rapide, basate su piani di mitigazione più ambiziosi, investimenti in adattamento climatico strutturale e un rafforzamento della cooperazione internazionale, a partire dalla COP30, che dovrà tradurre la consapevolezza scientifica in azione politica.

Il superamento della soglia di 1,5°C: conseguenze immediate e implicazioni strutturali

Il superamento, anche temporaneo, della soglia di +1,5°C rispetto ai livelli preindustriali non è più una possibilità teorica: è una probabilità concreta, imminente e statisticamente dominante nel periodo 2025–2029, come documentato dal più recente Global Annual to Decadal Update della World Meteorological Organization (WMO). Anche se il target dell’Accordo di Parigi fa riferimento a una media ventennale, lo sfondamento annuale anticipa l’ingresso in una nuova fase climatica, caratterizzata da instabilità strutturale e impatti multidimensionali su scala planetaria.

Il rapporto WMO sottolinea un punto cruciale: ogni frazione di grado di riscaldamento aggiuntivo moltiplica la frequenza, l’intensità e la durata degli eventi estremi, con una non linearità che amplifica esponenzialmente i danni economici, sociali e ambientali. Le conseguenze più dirette comprendono:

Ondate di calore più frequenti, estese e prolungate , con effetti devastanti sulla salute pubblica, soprattutto in aree urbane densamente popolate e nei Paesi a bassa resilienza climatica

, con effetti devastanti sulla salute pubblica, soprattutto in aree urbane densamente popolate e nei Paesi a bassa resilienza climatica Eventi di precipitazione intensa e concentrata , che aggravano il rischio di alluvioni improvvise, erosione del suolo e distruzione di infrastrutture critiche

, che aggravano il rischio di alluvioni improvvise, erosione del suolo e distruzione di infrastrutture critiche Siccità prolungate , che impattano negativamente su agricoltura, produzione alimentare e gestione delle risorse idriche, compromettendo la sicurezza alimentare e l’accesso all’acqua in vaste aree del pianeta

, che impattano negativamente su agricoltura, produzione alimentare e gestione delle risorse idriche, compromettendo la sicurezza alimentare e l’accesso all’acqua in vaste aree del pianeta Accelerazione dello scioglimento dei ghiacciai e delle calotte polari , con conseguente aumento dell’apporto di acqua dolce agli oceani e impatti irreversibili sugli ecosistemi montani e costieri

, con conseguente aumento dell’apporto di acqua dolce agli oceani e impatti irreversibili sugli ecosistemi montani e costieri Innalzamento del livello dei mari, con perdita di territori abitabili, salinizzazione delle falde acquifere e migrazioni forzate di intere popolazioni in regioni vulnerabili (Asia meridionale, zone costiere africane, isole del Pacifico).

Riscaldamento accelerato dell’Artico

Uno degli aspetti più critici evidenziati dal report è il riscaldamento accelerato dell’Artico, stimato in +2,4°C rispetto alla media 1991–2020 nei mesi invernali, pari a 3,5 volte la media globale. Questo fenomeno, noto come amplificazione artica, ha conseguenze che vanno ben oltre la regione:

La perdita di albedo (capacità di riflessione della luce solare) dovuta alla riduzione del ghiaccio marino estivo innesca un feedback positivo : meno ghiaccio → più assorbimento di calore → ulteriore riscaldamento → ulteriore scioglimento.

(capacità di riflessione della luce solare) dovuta alla riduzione del ghiaccio marino estivo innesca un : meno ghiaccio → più assorbimento di calore → ulteriore riscaldamento → ulteriore scioglimento. Lo scongelamento del permafrost artico rischia di liberare enormi quantità di metano (CH₄) e anidride carbonica (CO₂) — potenti gas serra — in un circolo vizioso climatico difficilmente arrestabile .

artico rischia di liberare enormi quantità di e anidride carbonica (CO₂) — potenti gas serra — in un . Le alterazioni nella circolazione atmosferica polare, come il jet stream, aumentano la probabilità di blocchi meteorologici, con episodi climatici estremi (ondate di gelo o di calore) persistenti alle medie latitudini dell’emisfero boreale.

Questi processi retroattivi (feedback loops), una volta innescati, potrebbero spingere il sistema climatico terrestre verso “punti di non ritorno” (tipping points), in cui i cambiamenti diventano irreversibili su scala umana. La fusione accelerata della Groenlandia, l’arresto della circolazione termoalina atlantica (AMOC), il collasso dell’Amazzonia come pozzo di carbonio: tutti scenari una volta marginali, oggi entrati nella valutazione scientifica mainstream.

Le implicazioni strutturali di questo superamento vanno ben oltre l’ambiente e interessano aspetti:

Economici: interruzione delle catene del valore, perdite assicurative crescenti, volatilità dei prezzi agricoli e alimentari, migrazioni di capitale dalle aree ad alto rischio

interruzione delle catene del valore, perdite assicurative crescenti, volatilità dei prezzi agricoli e alimentari, migrazioni di capitale dalle aree ad alto rischio Sociali : incremento delle disuguaglianze, instabilità dei mezzi di sussistenza, pressioni sui servizi sanitari e sui sistemi di protezione sociale

: incremento delle disuguaglianze, instabilità dei mezzi di sussistenza, pressioni sui servizi sanitari e sui sistemi di protezione sociale Geopolitici : competizione per risorse sempre più scarse, destabilizzazione delle regioni già fragili, espansione dei rischi di conflitto climatico

: competizione per risorse sempre più scarse, destabilizzazione delle regioni già fragili, espansione dei rischi di conflitto climatico Finanziari : declassamento del valore di asset esposti (stranded assets), necessità di ricalibrare il rischio climatico sistemico nei bilanci pubblici e privati

: declassamento del valore di asset esposti (stranded assets), necessità di ricalibrare il rischio climatico sistemico nei bilanci pubblici e privati Legali e normativi: crescita del contenzioso climatico, ridefinizione della responsabilità degli Stati, dei soggetti economici e dei fondi sovrani nei confronti delle generazioni future.

In sintesi, il superamento temporaneo della soglia di +1,5°C non è solo un indicatore climatico, ma un campanello d’allarme sistemico, che chiama in causa l’intero modello di sviluppo globale. Il tempo per agire con efficacia si sta riducendo. Ogni decimo di grado conta. Ogni ritardo strategico si paga in termini di vite, capitale economico e stabilità planetaria.

Impatti regionali: tra Sahel umido e Amazzonia più arida

Il clima che cambia non cambia ovunque allo stesso modo. Il Global Annual to Decadal Climate Update 2025–2029 della WMO conferma che il riscaldamento globale si manifesta con pattern regionali disomogenei, amplificando la complessità della risposta politica, economica e ambientale. Le proiezioni per il periodo maggio–settembre 2025–2029 mostrano una redistribuzione dell’umidità atmosferica che, pur generata da un riscaldamento globale sistemico, genera impatti altamente localizzati e diseguali.

Nello specifico, si prevedono condizioni più umide della media nel Sahel, nel Nord Europa, in Alaska e nella Siberia settentrionale, mentre la regione amazzonica dovrebbe sperimentare una significativa riduzione delle precipitazioni stagionali. L’Asia meridionale, area monsonica per eccellenza, continuerà a vivere anni generalmente più umidi, ma con elevata variabilità stagionale, rendendo difficile la pianificazione agricola e idrica.

Sahel: tra opportunità e rischio di instabilità

Il Sahel, zona storicamente fragile sul piano climatico e sociale, si configura come un’area in potenziale transizione da regione arida a regione semi-umida. Le proiezioni indicano una stagione delle piogge più intensa e prolungata, che potrebbe teoricamente favorire la produttività agricola e il ripristino di sistemi agro-pastorali. Tuttavia, questa maggiore disponibilità idrica non è automaticamente un fattore stabilizzante: senza adeguate infrastrutture di raccolta, distribuzione e protezione dei suoli, l’acqua in eccesso può tradursi in erosione, inondazioni e perdita di risorse, soprattutto in aree colpite da conflitti o prive di governance territoriale efficace.

In assenza di investimenti in resilienza climatica integrata, la stessa risorsa che può sostenere la rinascita agroecologica può diventare motivo di tensione sociale, alimentando migrazioni interne, competizione tra comunità e fragilità istituzionale.

Amazzonia: verso un collasso funzionale del più grande serbatoio di carbonio terrestre

La riduzione delle precipitazioni nella regione amazzonica — già in corso e ora prevista con maggiore intensità — rappresenta un rischio strutturale per l’equilibrio del sistema climatico globale. L’Amazzonia, in condizioni naturali, funge da pozzo netto di carbonio: assorbe più CO₂ di quanta ne emetta. Tuttavia, con l’aumento delle temperature e la diminuzione dell’umidità, la foresta rischia di trasformarsi in una fonte netta di gas serra, invertendo la propria funzione ecologica.

L’inaridimento del suolo, l’aumento degli incendi boschivi, la mortalità degli alberi e la frammentazione degli ecosistemi stanno conducendo la regione verso un tipping point ecologico, che potrebbe risultare irreversibile su scala umana. Gli effetti si estenderebbero ben oltre il Sud America: il collasso funzionale dell’Amazzonia influenzerebbe i cicli del carbonio, le precipitazioni in Africa occidentale e perfino i pattern monsonici dell’Asia meridionale.

Europa settentrionale, Alaska e Siberia: umidità crescente e nuovi rischi ambientali

Le regioni settentrionali del pianeta vedranno un aumento dell’umidità, soprattutto nei mesi caldi, che può modificare i regimi idrologici, accelerare il degrado del permafrost e destabilizzare le infrastrutture costruite su suoli gelati. In Siberia, il disgelo del permafrost rischia di rilasciare grandi quantità di metano, con effetti climatici a feedback positivo. Inoltre, l’espansione delle zone umide e l’instabilità del suolo pongono nuove sfide per l’industria estrattiva, le reti logistiche e la pianificazione urbana.

Asia meridionale: monsoni più intensi, ma anche più imprevedibili

In Asia meridionale, la variabilità interannuale del monsone crea una combinazione pericolosa: periodi di piogge eccessive seguiti da fasi di siccità acuta. Questo alternarsi di estremi colpisce un sistema agricolo già stressato dalla crescita demografica, dall’inquinamento e dalla scarsità di risorse idriche sicure. I piccoli agricoltori — che rappresentano la maggioranza nella regione — risultano i più esposti, aggravando le disuguaglianze socio-economiche e la dipendenza da meccanismi di assistenza pubblica e internazionale.

Oltre mitigazione e adattamento: strumenti multilivello per una governance climatica giusta, efficace e territoriale

L’evidenza empirica e modellistica fornita dal Global Annual to Decadal Climate Update 2025–2029 della WMO mette in luce un fatto ormai incontestabile: gli impatti del cambiamento climatico sono distribuiti in modo profondamente diseguale nello spazio, nel tempo e tra le categorie sociali. Questa asimmetria crescente non è solo geografica (Nord-Sud, urbano-rurale, costa-interno), ma anche economica, politica e intergenerazionale.

In tale contesto, il tradizionale dualismo tra mitigazione (riduzione delle emissioni di gas serra) e adattamento (modifica dei sistemi per assorbire gli impatti) non è più sufficiente. Serve una terza dimensione sistemica, fondata su meccanismi integrati di equità climatica, giustizia territoriale e capacità anticipatoria, che sappia collegare il piano globale con quello locale e integrare il sapere scientifico con le dinamiche economiche, sociali e culturali dei territori.

Meccanismi di compensazione climatica: equità, storicità e responsabilità comune differenziata

Strumenti come il Loss & Damage Fund, istituito alla COP27 e potenziato alla COP28, incarnano la logica del “risarcimento climatico”: i Paesi storicamente responsabili delle emissioni — e dotati di maggiore capacità finanziaria — devono sostenere economicamente le nazioni più vulnerabili che subiscono gli impatti peggiori. La sfida attuale riguarda l’operazionalizzazione del fondo: governance multilaterale efficace, accessibilità rapida ai fondi, trasparenza nei criteri di allocazione e integrazione con i sistemi di sviluppo locale e di gestione del rischio.

Fondamentale sarà l’apporto delle banche multilaterali di sviluppo (MDB), come la Banca Mondiale, la BEI e la Banca Africana di Sviluppo, insieme a fondi sovrani orientati al clima e a contributi obbligatori calcolati su base storica ed emissiva, in linea con il principio delle “responsabilità comuni ma differenziate” sancito dalla UNFCCC.

Assicurazioni parametriche regionali: finanza adattiva per una resilienza reale

Gli strumenti assicurativi parametrici rappresentano un’innovazione cruciale: a differenza delle assicurazioni tradizionali, i rimborsi vengono attivati automaticamente al superamento di una soglia predefinita (es. mm di pioggia, intensità del vento, variazione di temperatura). Questo consente interventi rapidi e certi, riducendo tempi morti burocratici e migliorando la pianificazione post-evento.

In ambito africano, strumenti come l’African Risk Capacity (ARC) hanno dimostrato il potenziale di questi modelli, soprattutto se associati a programmi di early warning, formazione locale e strumenti di microcredito per agricoltori e comunità. L’obiettivo è passare da una gestione reattiva delle catastrofi a una logica proattiva e preventiva, trasformando il rischio climatico in un elemento gestibile della pianificazione economica.

Protocolli di cooperazione transfrontaliera: acqua, sicurezza e diplomazia climatica

Il cambiamento climatico aggrava la scarsità e la competizione per risorse vitali come l’acqua, soprattutto in bacini fluviali internazionali e falde acquifere condivise. L’assenza di accordi solidi può facilmente sfociare in tensioni geopolitiche o conflitti idrici. Protocolli di cooperazione come quelli del Nilo (Initiative for the Nile Basin), del Mekong o del Senegal River Basin Development Organization (OMVS) offrono modelli replicabili, ma necessitano di un rafforzamento giuridico-istituzionale per garantire:

Equa distribuzione delle risorse;

Protezione degli ecosistemi idrici;

Accesso congiunto a tecnologie di monitoraggio;

Meccanismi di risoluzione delle controversie.

Una diplomazia climatica dell’acqua, ancorata al diritto internazionale, può diventare una leva di cooperazione transregionale e stabilizzazione preventiva, soprattutto in aree vulnerabili come il Corno d’Africa, l’Asia centrale e il Medio Oriente.

Pianificazione climatica decennale: scenari, territori e conoscenza locale

Le strategie climatiche non possono più basarsi su proiezioni lineari o strumenti a breve termine. Occorrono piani climatici nazionali e locali costruiti su orizzonti decennali, ancorati a scenari probabilistici regionalizzati, capaci di guidare le scelte infrastrutturali, agricole, sanitarie ed energetiche con una logica anticipatoria.

Questi piani devono essere co-progettati con le comunità locali, incorporando non solo dati scientifici ma anche saperi tradizionali, conoscenze indigene e pratiche culturali adattive, già esistenti in molte realtà rurali. L’inclusione non è solo un principio etico: è una condizione di efficacia e legittimità, senza la quale anche i piani più avanzati rischiano di fallire.

Misurare la giustizia climatica: una nuova metrica di successo

La vera efficacia della risposta climatica globale non si misura solo in gigatonnellate di CO₂ evitate, ma nella capacità concreta di proteggere le popolazioni più esposte, preservare i servizi ecosistemici, e prevenire il deterioramento geopolitico derivante dalle fratture regionali. In questo senso, la lotta alla crisi climatica si trasforma in una sfida di giustizia strutturale, redistribuzione del rischio e inclusione sistemica.

Ogni strumento — economico, giuridico, tecnologico — deve essere orientato a un principio guida: nessuna transizione climatica può essere sostenibile se non è anche equa. E in un mondo sempre più interdipendente, proteggere le aree vulnerabili è una misura di sicurezza globale, non solo di solidarietà etica.

Monitoraggio scientifico e pianificazione politica: strumenti indispensabili per una governance climatica informata

Il Global Annual to Decadal Climate Update 2025–2029 è il risultato di un’elaborazione scientifica collettiva ad alta intensità computazionale, guidata dal Met Office britannico, centro di eccellenza designato dalla World Meteorological Organization (WMO) per la previsione climatica su scala annuale e decadale. Il documento integra contributi provenienti da 15 istituti scientifici di riferimento globale, tra cui il Barcelona Supercomputing Center, il Canadian Centre for Climate Modelling and Analysis e il Deutscher Wetterdienst (servizio meteorologico tedesco).

La metodologia si basa su un ensemble climatico composto da 220 simulazioni, che combinano modelli atmosferici, oceanici e terrestri per produrre previsioni probabilistiche ad alta risoluzione. Tali modelli vengono costantemente calibrati e validati attraverso osservazioni satellitari, dati storici, telerilevamento e reti meteorologiche globali. Il valore di questo approccio non risiede solo nella qualità della modellazione, ma nella capacità di fornire scenari di rischio affidabili per supportare il processo decisionale a tutti i livelli di governance.

Le parole di Ko Barrett, Vice Segretaria Generale della WMO, sintetizzano con lucidità il quadro emergente: “Non ci sono segnali di tregua. Le implicazioni di questo riscaldamento accelerato toccheranno direttamente le nostre economie, le nostre società e gli ecosistemi da cui dipendiamo.”

Questa affermazione ha valenza politica, economica e strategica: in assenza di strumenti previsionali scientificamente fondati, le risposte pubbliche e private rischiano di essere reattive, scoordinate e inefficaci. Il monitoraggio continuo del clima non è solo un’esigenza scientifica, ma una infrastruttura informativa fondamentale per la stabilità macroeconomica, la prevenzione dei disastri e la gestione delle risorse naturali.

Pianificazione basata su evidenze: un requisito di policy

La disponibilità di previsioni climatiche decadali consente agli Stati, alle istituzioni multilaterali e al settore privato di adottare una pianificazione adattiva a medio termine, elemento sempre più cruciale in settori chiave:

Infrastrutture: progettare e dimensionare opere pubbliche (dighe, ponti, aeroporti, reti elettriche) in funzione delle condizioni climatiche future probabili;

Agricoltura: adattare sistemi colturali, calendari agricoli e scelte varietali sulla base delle proiezioni di temperatura e precipitazioni;

Assicurazioni e finanza: rimodulare il pricing dei rischi climatici, ridurre l’esposizione ai danni sistemici, sostenere strumenti parametrici innovativi;

Urbanistica e pianificazione territoriale: orientare la crescita urbana lontano dalle aree a rischio, pianificare sistemi di drenaggio e ventilazione urbana;

Politiche sanitarie: anticipare la diffusione di malattie sensibili al clima (come dengue o malaria), rafforzare i sistemi di allerta per ondate di calore.

Un’informazione scientifica per la democrazia climatica

Il monitoraggio climatico, inoltre, assume una funzione democratica e partecipativa: solo attraverso dati trasparenti, aperti e affidabili è possibile costruire consenso pubblico, sostenere campagne di sensibilizzazione, contrastare la disinformazione e favorire un dialogo tra scienza, istituzioni e società civile.

In questo senso, la coerenza tra previsioni climatiche e strumenti di policy diventa una condizione necessaria per l’efficacia degli impegni assunti nei Nationally Determined Contributions (NDC) previsti dall’Accordo di Parigi. Gli stessi piani di adattamento nazionali (NAP), i piani di resilienza delle città e le strategie aziendali ESG dovranno essere progressivamente allineati a previsioni decennali regionalizzate, anziché a medie globali statiche.

In conclusione, l’integrazione tra modelli climatici avanzati e decisioni politiche informate è oggi un prerequisito di governance strategica, non un lusso tecnico. Disporre di previsioni affidabili a medio termine significa trasformare l’incertezza in conoscenza utile, e la conoscenza in azione efficace. Senza questo ponte tra scienza e politica, la risposta alla crisi climatica rischia di rimanere inefficace, tardiva e diseguale.

Verso la COP30: l’urgenza di aggiornare gli impegni climatici globali in una finestra che si restringe

Il Global Annual to Decadal Climate Update 2025–2029 della WMO arriva in un momento politicamente delicato e scientificamente cruciale: a pochi mesi dalla COP30, che si terrà a fine 2025 in Brasile, e che rappresenterà uno spartiacque per il futuro della governance climatica multilaterale.

Uno dei temi centrali dell’agenda negoziale sarà la revisione e il rafforzamento degli NDC – Nationally Determined Contributions, ossia gli impegni volontari di riduzione delle emissioni e adattamento assunti dai Paesi nell’ambito dell’Accordo di Parigi del 2015. Secondo le regole dell’accordo, ogni cinque anni gli Stati sono chiamati ad aggiornare i propri NDC con ambizioni progressivamente più elevate (principio del “ratcheting up”). Tuttavia, i dati forniti dalla WMO indicano che i livelli attuali di impegno sono ampiamente insufficienti a mantenere il riscaldamento globale entro i limiti scientificamente sostenibili.

Un trend fuori controllo: i numeri dietro l’urgenza

L’ultimo aggiornamento WMO stima che la temperatura media globale per il periodo 2015–2034 si attesterà intorno a +1,44°C rispetto all’era preindustriale, con un intervallo di confidenza compreso tra +1,22°C e +1,54°C. Questo dato è particolarmente significativo perché:

Si avvicina pericolosamente al limite superiore dell’obiettivo “ambizioso” dell’Accordo di Parigi (+1,5°C);

Lascia margini molto ridotti per ulteriori ritardi o inazioni politiche;

Indica che il superamento temporaneo della soglia dei 1,5°C non è più un’ipotesi ma una realtà probabile, con impatti accelerati e irreversibili.

Di fronte a queste evidenze, la COP30 non potrà limitarsi a rinegoziare obiettivi: dovrà affrontare il tema della credibilità del sistema multilaterale climatico, della finanziabilità della transizione nei Paesi in via di sviluppo, e della giustizia intergenerazionale.

COP30: una piattaforma strategica, non solo diplomatica

La Conferenza delle Parti del 2025 si colloca in un contesto geopolitico e tecnico particolarmente complesso:

Sul piano tecnico, le traiettorie di emissione attuali (gli “emission gap”) indicano che le temperature globali sono su un percorso di +2,4°C a fine secolo, ben oltre gli obiettivi di Parigi.

Sul piano geopolitico, persistono tensioni Nord-Sud sul finanziamento climatico, sulle responsabilità storiche e sulla distribuzione degli oneri della transizione. Le aspettative della COP30 si concentrano anche su un nuovo target collettivo di finanza climatica post-2025, che superi l’attuale soglia dei 100 miliardi di dollari l’anno, mai realmente rispettata.

Sul piano economico, la transizione richiede mobilitazione su scala industriale e finanziaria: è necessario allineare gli NDC ai piani industriali, fiscali e normativi, e non relegarli a mere dichiarazioni programmatiche.

In questo contesto, il Brasile — in quanto Paese ospitante, grande economia emergente e custode di una parte cruciale della foresta amazzonica — ha l’opportunità e la responsabilità di riposizionare l’agenda climatica globale sul piano della concretezza operativa e della coesione strategica.

Una sfida integrata: convergenza tra ambizione climatica, finanza e giustizia

Alla luce delle proiezioni WMO, rafforzare gli NDC non è solo una questione di obiettivo numerico, ma di integrazione tra clima, sviluppo e finanza pubblica. Perché i nuovi NDC siano credibili e attuabili, devono contenere:

Target vincolanti di decarbonizzazione , basati su scenari scientifici compatibili con gli obiettivi 1,5°C e 2,0°C

, basati su scenari scientifici compatibili con gli obiettivi 1,5°C e 2,0°C Misure strutturali di adattamento , con piani decennali di resilienza climatica su scala settoriale e territoriale

, con piani decennali di resilienza climatica su scala settoriale e territoriale Strumenti di accountability , tra cui sistemi MRV (Monitoring, Reporting, Verification) trasparenti, interoperabili e auditabili

, tra cui sistemi MRV (Monitoring, Reporting, Verification) trasparenti, interoperabili e auditabili Elementi finanziari concreti , inclusi meccanismi di fiscalità ambientale, accesso facilitato a fondi multilaterali e strumenti blended finance pubblico-privato

, inclusi meccanismi di fiscalità ambientale, accesso facilitato a fondi multilaterali e strumenti blended finance pubblico-privato Garanzie di equità e giustizia climatica, con specifiche previsioni per i gruppi vulnerabili, le comunità indigene e i lavoratori coinvolti nei settori in transizione.

Ogni frazione di grado conta. Ogni ritardo si paga

Il Global Annual to Decadal Climate Update 2025–2029 della World Meteorological Organization (WMO) chiude ogni margine di interpretazione ottimistica o attendista: la traiettoria climatica globale è in accelerazione, e il tempo utile per contenere gli impatti entro soglie gestibili si sta rapidamente esaurendo. Non si tratta più di discutere se il cambiamento climatico stia avvenendo, ma di quantificare la velocità con cui ci stiamo avvicinando a soglie critiche, e di decidere se – e come – agire prima che tali soglie vengano superate irreversibilmente.

L’urgenza non è più soltanto ambientale. È economica, perché i danni climatici erodono PIL, disintegrano infrastrutture e destabilizzano mercati. È industriale, perché i sistemi produttivi dovranno adattarsi a shock multipli e interconnessi. È strategica, perché il clima sta ridefinendo le condizioni di sicurezza, accesso alle risorse e competitività geopolitica. È sociale, perché le popolazioni vulnerabili saranno le prime a subire le conseguenze di eventi estremi, insicurezza alimentare e migrazioni forzate.

In questo contesto, la frase “ogni frazione di grado conta” non è uno slogan, ma una formulazione precisa e misurabile delle scelte da compiere. Evitare un aumento di 0,1°C può significare milioni di vite umane preservate dall’esposizione a ondate di calore mortali, città costiere ancora abitabili, raccolti salvati da siccità prolungate, servizi sanitari meno sotto pressione, sistemi assicurativi ancora sostenibili. È la logica dell’economia marginale del rischio, ma applicata su scala planetaria e con orizzonti intergenerazionali.

La transizione: da obiettivo tecnologico a trasformazione sistemica

La transizione non può più essere intesa solo in termini di sostituzione tecnologica (dal carbone alle rinnovabili, dai motori termici all’elettrico), ma deve diventare una ristrutturazione profonda dei sistemi socio-economici. Serve una transizione:

Scientificamente guidata , fondata su dati climatici solidi, scenari probabilistici affidabili e modelli di impatto regionalizzati

, fondata su dati climatici solidi, scenari probabilistici affidabili e modelli di impatto regionalizzati Finanziariamente sostenuta , con flussi coerenti tra fondi pubblici, capitali privati e strumenti di garanzia per i Paesi ad alto rischio climatico

, con flussi coerenti tra fondi pubblici, capitali privati e strumenti di garanzia per i Paesi ad alto rischio climatico Giuridicamente codificata , attraverso norme cogenti, strumenti di responsabilità climatica e diritti delle future generazioni;

, attraverso norme cogenti, strumenti di responsabilità climatica e diritti delle future generazioni; Socialmente inclusiva , capace di proteggere i più esposti, redistribuire i costi e creare nuove opportunità nei settori verdi;

, capace di proteggere i più esposti, redistribuire i costi e creare nuove opportunità nei settori verdi; Politicamente coordinata, con istituzioni multilaterali dotate di poteri reali di monitoraggio, valutazione e enforcement degli impegni assunti.

Una finestra di opportunità che si chiude rapidamente

Secondo il principio della “climate closing window” ormai adottato nei principali rapporti scientifici e istituzionali (IPCC, IEA, WMO), il tempo utile per intervenire efficacemente si misura in anni, non in decenni. Ogni NDC aggiornato alla COP30 rappresenterà un mattoncino critico nella costruzione o nel fallimento della traiettoria 1,5°C.

Senza azioni correttive immediate e coordinate, le soglie climatiche potrebbero essere superate in modo permanente già entro il prossimo decennio, innescando processi irreversibili su scala ecosistemica e sociale.

I prossimi cinque anni saranno decisivi non solo per gli scenari climatici dei prossimi cinquanta, ma anche per la stabilità delle nostre economie, il funzionamento dei sistemi naturali e la coesione delle società democratiche. Continuare con politiche graduali o rimandare decisioni strutturali significa trasferire il peso dell’inazione a generazioni future che avranno meno strumenti per gestirne gli effetti.

Ma la finestra non è ancora chiusa. La convergenza tra scienza, tecnologia, finanza e governance esiste già. Le soluzioni sono tecnicamente praticabili, economicamente vantaggiose nel lungo periodo e socialmente trasformative. Il vero ostacolo non è l’assenza di opzioni, ma la mancanza di volontà politica, di coerenza istituzionale e di allineamento degli interessi globali.

La conclusione del report WMO è un invito ad agire con lucidità, visione e responsabilità. Non è il futuro climatico che va evitato a tutti i costi, ma l’inerzia presente che va interrotta con decisione.