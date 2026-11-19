Pierpaolo Molinengo, giornalista dal 2002, è esperto di analisi economica e dinamiche fiscali. Autore per testate nazionali e portali finanziari, si occupa di interpretare gli scenari geopolitici e le riforme dei mercati, coniugando rigore tecnico e capacità di lettura delle grandi tendenze macroeconomiche globali.

iStock Il riscatto della laurea non può essere portato in deduzione

Il riscatto della laurea rappresenta uno strumento previdenziale di primaria importanza per valorizzare gli anni dedicati allo studio universitario, incrementare il montante contributivo e anticipare l’accesso al pensionamento. L’operazione è un diritto pienamente riconosciuto sia ai lavoratori iscritti alle gestioni dell’INPS, sia ai professionisti che fanno capo a una Cassa di previdenza privata autonoma. Tuttavia, quando a sostenerne il costo è un contribuente che opera in regime forfettario, la convenienza economica dell’operazione subisce una pesante penalizzazione: l’onere economico sostenuto non può in alcun modo essere portato in deduzione dal reddito professionale, determinando l’azzeramento di qualsiasi beneficio fiscale in assenza di altre fonti di reddito.

Comprendere le motivazioni di tale esclusione richiede l’analisi delle norme che regolano la determinazione del reddito forfettario e la deducibilità degli oneri nel nostro ordinamento tributario.

Riscatto della laurea: la regola del Quadro LM

La disciplina generale del regime forfettario è delineata dall’art. 1 della Legge n. 190 del 23 dicembre 2014. Il legislatore ha costruito un sistema di determinazione del reddito forfetizzato: non è ammessa la deduzione analitica dei costi effettivi inerenti all’attività (canoni di locazione dello studio, acquisto di beni strumentali, utenze, consulenze), i quali vengono assorbiti forfettariamente mediante un coefficiente di redditività legato al codice ATECO.

All’interno di questo meccanismo, la legge introduce una sola, tassativa eccezione. L’art. 1, comma 64, recita:

I componenti negativi di reddito non sono ammessi in deduzione, fatto salvo quanto disposto dal presente comma. Dal reddito determinato ai sensi del presente comma si deducono i contributi previdenziali e assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge.

L’espressione discriminante è racchiusa nelle parole in ottemperanza a disposizioni di legge.

Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate fin dalla Circolare n. 29/E/2001 e ribadito nelle circolari attuative del forfettario (tra cui la Circolare n. 10/E/2016 e la Circolare n. 9/E/2019), la deduzione dal reddito imponibile della partita IVA (rigo LM35 del Modello Redditi Persone Fisiche) è riservata esclusivamente alla contribuzione obbligatoria. Si tratta di quei versamenti imposti dalla legge la cui omissione comporta una violazione sanzionabile dall’ente creditore:

i contributi IVS dovuti dagli iscritti alle gestioni INPS Artigiani e Commercianti (sia con aliquota piena, sia con la riduzione del 35% o del 50%);

i contributi alla Gestione Separata INPS ex art. 2, comma 26, Legge 335/1995;

i contributi soggettivi obbligatori e di maternità dovuti alle Casse professionali ordinistiche (Cassa Forense, Inarcassa, CNPADC, ENPAM, ecc.).

Al contrario, il riscatto della laurea – disciplinato dal D.Lgs. n. 184 del 30 aprile 1997 – ha una natura pacificamente facoltativa e volontaria. L’iscritto non ha alcun obbligo di legge di avviare la procedura né di portare a termine il piano di ammortamento eventualmente accordato. Qualora il contribuente decidesse di interrompere il pagamento dei bollettini o delle rate mensili, l’ente previdenziale non applicherebbe alcuna sanzione: si limiterebbe ad accreditare ai fini pensionistici unicamente il periodo corrispondente all’importo effettivamente saldato.

Poiché difetta il requisito dell’obbligatorietà di legge, l’onere del riscatto della laurea non può essere inserito nel Quadro LM e non può ridurre la base imponibile su cui viene applicata l’imposta sostitutiva del 15% (o del 5% per le nuove iniziative).

L’art. 10 del TUIR e il problema della capienza fiscale

Sul piano generale, i contributi previdenziali versati facoltativamente non sono privi di rilevanza tributaria. L’art. 10, comma 1, lett. e) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) prevede che siano deducibili dal reddito complessivo:

i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, nonché quelli versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria d’appartenenza, ivi compresi quelli per il riscatto degli anni di laurea.

La deduzione del riscatto della laurea trova la sua collocazione naturale nel Quadro RP del Modello Redditi (al rigo RP21), tra gli oneri deducibili dal reddito complessivo ai fini Irpef.

Tuttavia, l’efficacia pratica di questa norma presuppone l’esistenza della cosiddetta capienza fiscale:

assenza di base imponibile Irpef. Il reddito conseguito dal titolare di partita IVA in regime forfettario è sottoposto a una flat tax sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali. Tale reddito non entra nel computo del reddito complessivo del contribuente;

incapienza del forfettario puro. Se il professionista percepisce unicamente redditi derivanti dalla propria attività forfettaria, il suo reddito complessivo ai fini Irpef (rigo RN1) è formalmente pari a zero;

decadenza dell’onere. Gli oneri di cui all’art. 10 del TUIR riducono l’imponibile Irpef solo fino a concorrenza del reddito dichiarato nell’anno solare. Se l’imponibile Irpef è nullo, la deduzione non produce alcun rimborso, non genera crediti fiscali da utilizzare in compensazione e non può essere riportata a nuovo negli anni successivi. La quota di riscatto versata nell’anno viene fiscalmente azzerata.

La differenza tecnica rispetto all’eccedenza dei contributi obbligatori

La netta separazione tra contributi obbligatori e contributi volontari emerge anche dalle modalità di compilazione della dichiarazione dei redditi.

In forza dell’art. 1, comma 64, della Legge 190/2014, quando i contributi obbligatori pagati nell’anno superano l’ammontare del reddito forfettario lordo, l’importo eccedente viene registrato nel rigo LM49. Questa eccedenza può essere trasferita al rigo RP21 del Quadro RP per essere dedotta da eventuali altri redditi Irpef del titolare.

Per il riscatto della laurea questo passaggio non è consentito: non potendo transitare dal rigo LM35, la spesa non concorre al calcolo del reddito forfettario né alla generazione di eccedenze, restando confinata al Quadro RP dove opera unicamente se sussiste una capienza Irpef autonoma.

Quando è possibile dedurre il riscatto della laurea

Il contribuente che applica il regime forfettario può portare in deduzione l’onere del riscatto della laurea unicamente nel caso in cui disponga, nello stesso periodo d’imposta, di altri redditi soggetti a Irpef progressiva:

redditi da lavoro dipendente o assimilato. Il cumulo è consentito purché il reddito da lavoro dipendente percepito nell’anno precedente non superi la soglia di 35.000 euro (art. 1, comma 57, lett. d-ter, Legge 190/2014). In questa ipotesi, le rate del riscatto abbattono il reddito imponibile da lavoro subordinato, generando un risparmio commisurato all’aliquota marginale Irpef (dal 23% al 43%);

redditi da fabbricati locati a tassazione ordinaria. Qualora il contribuente possieda immobili concessi in locazione con applicazione dell’Irpef progressiva (escludendo l’opzione della cedolare secca), tali canoni costituiscono base imponibile Irpef da cui sottrarre l’onere del riscatto;

compensi per prestazioni occasionali o altri redditi di capitale/diversi. I redditi residuali concorrono alla formazione del reddito complessivo nel Quadro RN, consentendo lo scomputo della quota di riscatto versata fino a capienza.

Valutazioni strategiche per il contribuente

Alla luce del contesto normativo, il professionista in regime forfettario intenzionato a riscattare gli anni universitari deve ponderare la propria strategia finanziaria:

sfruttare la dilazione massima (120 rate). Sia l’INPS sia la maggior parte delle Casse di previdenza private consentono di rateizzare l’onere fino a un massimo di 10 anni (120 rate mensili) senza interessi. Dilazionare i versamenti riduce l’esborso immediato. Se nel corso del decennio il professionista dovesse superare il limite di ricavi di 85.000 euro, transitare nel regime ordinario o rientrare nel lavoro dipendente, le rate versate in quegli specifici anni diverranno immediatamente deducibili dall’Irpef;

analisi di convenienza rispetto al regime ordinario. Qualora l’onere annuale di riscatto sia particolarmente consistente e non vi siano altri redditi capienti, può rivelarsi conveniente rinunciare al regime forfettario per passare alla contabilità ordinaria. In quest’ultimo regime, il riscatto ridurrebbe un imponibile assoggettato a scaglioni Irpef medio-alti, generando un risparmio fiscale che potrebbe superare il vantaggio della flat tax forfettaria.

In definitiva, per il titolare di partita IVA che opera unicamente nel regime forfettario, il riscatto della laurea deve essere considerato un investimento di natura esclusivamente previdenziale: il costo richiesto dall’ente dovrà essere sostenuto al 100% dell’importo nominale, senza poter contare su alcuna riduzione del carico fiscale corrente.