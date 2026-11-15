Pierpaolo Molinengo, giornalista dal 2002, è esperto di analisi economica e dinamiche fiscali. Autore per testate nazionali e portali finanziari, si occupa di interpretare gli scenari geopolitici e le riforme dei mercati, coniugando rigore tecnico e capacità di lettura delle grandi tendenze macroeconomiche globali.

iStock Come gestire i buoni benzina nel 2026

L’integrazione di strumenti di supporto economico all’interno delle politiche retributive rappresenta un asse portante della gestione del personale nelle organizzazioni moderne. Tra le misure maggiormente diffuse e apprezzate dai dipendenti figurano i buoni benzina, soluzioni flessibili e tangibili capaci di incidere direttamente sulle spese ordinarie di mobilità. L’inquadramento di tali voucher all’interno dei piani di welfare aziendale richiede tuttavia una puntuale ricognizione del perimetro normativo, soprattutto alla luce delle posizioni ufficiali espresse dall’amministrazione finanziaria con la risposta all’interpello n. 189 del 23 ottobre 2026. L’intervento chiarificatore ha esaminato la linea di demarcazione che separa le erogazioni puramente corrispettive da quelle agevolabili come fringe benefit, fissando coordinate indispensabili per datori di lavoro e consulenti del lavoro.

Buoni benzina: il principio di onnicomprensività e le deroghe del TUIR

Il punto di partenza dell’analisi tributaria risiede nell’articolo 51 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR). L’ordinamento fiscale italiano accoglie il principio della totale onnicomprensività del reddito da lavoro dipendente: qualunque somma o valore percepito dal lavoratore in relazione al rapporto d’impiego concorre ordinariamente alla determinazione della base imponibile, sia a fini fiscali sia previdenziali.

A questa regola generale fanno riscontro specifiche eccezioni volte a favorire interventi di sostegno sociale e organizzativo. In tale quadro si colloca l’articolo 51, comma 3, del TUIR, che disciplina il regime dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori. La disposizione stabilisce che il valore dei beni e dei servizi forniti dall’azienda non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente se contenuto entro determinati tetti quantitativi annuali.

Accanto al comma 3, assume rilevanza operativa il successivo comma 3-bis, il quale legittima l’erogazione di tali utilità mediante documenti di legittimazione, comunemente noti come voucher, rilasciati in formato cartaceo o telematico. Questa architettura consente alle imprese di distribuire titoli rappresentativi di specifici beni o servizi, snellendo la gestione amministrativa e garantendo la tracciabilità delle forniture.

Motivazione e welfare aziendale per turni complessi

Il quesito affrontato dall’Agenzia delle Entrate con l’interpello n. 189 del 23 ottobre 2026 ha preso le mosse da una fattispecie operativa concreta: una società affidataria di servizi pubblici essenziali, caratterizzati da continuità operativa su sette giorni settimanali, intendeva introdurre un meccanismo di welfare aziendale imperniato sulla concessione di buoni benzina o carte acquisto destinate al personale chiamato a coprire i turni domenicali.

Il nodo interpretativo cruciale risiedeva nella qualificazione giuridica ed economica del beneficio. In presenza di attività lavorative svolte in giornate festive o domenicali, il rischio tipico è che l’erogazione di qualsiasi valore aggiuntivo venga considerata un corrispettivo atipico, una maggiorazione retributiva mascherata o un premio legato alle singole prestazioni.

L’istante ha chiarito in modo inequivocabile che il sistema adottato non mirava a retribuire direttamente la prestazione lavorativa, non costituiva parte del corrispettivo contrattuale né configurava un premio di risultato o di produttività. La finalità esclusiva dichiarata risiedeva nella tutela del benessere organizzativo, nella fidelizzazione e nella motivazione del personale coinvolto in schemi orari particolarmente gravosi.

Sulla base di questi presupposti, l’amministrazione finanziaria ha confermato la piena legittimità dell’operazione: i titoli di acquisto carburante erogati secondo queste modalità rientrano nella nozione di fringe benefit ai sensi dell’articolo 51, comma 3, del TUIR, beneficiando della completa neutralità fiscale e contributiva nei limiti delle soglie di legge.

Distinzione tra retribuzione e fringe benefit: i paletti dell’AdE

L’orientamento espresso nella risposta n. 189/2026 definisce con precisione i requisiti che consentono ai buoni benzina di conservare la natura di liberalità aziendale agevolata:

assenza di sinallagmaticità diretta . L’utilità non deve porsi come controprestazione immediata dell’attività svolta dal dipendente. Qualora il valore del buono risulti proporzionale al numero di ore lavorate o direttamente parametrato a specifici indici di rendimento individuale, l’erogazione assume natura stipendiale, perdendo l’accesso alle esenzioni;

. L’utilità non deve porsi come controprestazione immediata dell’attività svolta dal dipendente. Qualora il valore del buono risulti proporzionale al numero di ore lavorate o direttamente parametrato a specifici indici di rendimento individuale, l’erogazione assume natura stipendiale, perdendo l’accesso alle esenzioni; destinazione a categorie omogenee . L’attribuzione del beneficio deve rispondere a criteri oggettivi e generali, come l’appartenenza a un gruppo di lavoratori esposto a particolari condizioni di servizio (ad esempio, chi assicura la continuità operativa domenicale), evitando trattamenti premiali ad personam svincolati da criteri organizzativi strutturati;

. L’attribuzione del beneficio deve rispondere a criteri oggettivi e generali, come l’appartenenza a un gruppo di lavoratori esposto a particolari condizioni di servizio (ad esempio, chi assicura la continuità operativa domenicale), evitando trattamenti premiali ad personam svincolati da criteri organizzativi strutturati; finalità di supporto e clima aziendale. Lo scopo deve coincidere con la promozione della conciliazione, del benessere psicofisico e dell’ingaggio lavorativo, elementi cardine delle moderne strategie di welfare aziendale.

Requisiti formali e operativi dei voucher: monouso e cumulativi

L’efficacia dell’esenzione poggia anche sul rigoroso rispetto delle caratteristiche tecniche dei titoli di legittimazione imposte dal legislatore e dalla prassi amministrativa consolidata, in particolare dalla circolare n. 28/2016 richiamata nel parere del 2026.

Divieto assoluto di monetizzazione

Il voucher non può in nessun caso essere convertito in denaro contante, bonifico o rimborso diretto. L’eventuale liquidazione finanziaria del valore residuo o non fruito comporterebbe la riqualificazione automatica dell’intera somma come reddito da lavoro dipendente ordinario.

Incedibilità a soggetti terzi

Il titolo deve recare elementi tali da renderlo fruibile unicamente dal lavoratore assegnatario, precludendone il trasferimento a terzi a titolo oneroso o gratuito.

Titoli monouso e cumulativi

La circolare distingue tra voucher monouso (che conferiscono il diritto a un singolo bene o servizio predeterminato nell’oggetto e definito nel valore, come una singola ricarica o fornitura) e voucher cumulativi o multiuso. Questi ultimi possono rappresentare una pluralità di prestazioni o beni, anche accessibili tramite portali e piattaforme informatiche aziendali, consentendo al dipendente di combinare più scelte per l’intero valore nominale indicato. In ogni caso, la spesa deve avvenire senza frazionamenti non autorizzati e nel pieno rispetto del massimale previsto.

Le soglie di esenzione per il triennio 2025–2027

La Legge di Bilancio 2025 ha introdotto una riforma strutturale del tetto ordinario di 258,23 euro previsto storicamente dall’articolo 51, comma 3, del TUIR. Per il triennio che comprende gli anni 2025, 2026 e 2027, i massimali di non imponibilità per i beni ceduti e i servizi prestati sono stati ridisegnati secondo due fasce ben distinte, che sintetizziamo nella seguente tabella.

Tipologia di lavoratore Soglia massima annua di esenzione Condizioni applicative Generalità dei lavoratori dipendenti (senza figli a carico) 1.000 € Applicabile d’ufficio senza necessità di autodichiarazioni specifiche sul nucleo familiare Lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico 2.000 € Riconosciuta previa comunicazione formale all’azienda dei codici fiscali dei figli a carico

I buoni benzina erogati rientrano integralmente in questo massimale. È essenziale evidenziare che la somma assegnata sotto forma di tessere carburante concorre con tutti gli altri fringe benefit attribuiti al dipendente nel medesimo periodo d’imposta (come buoni spesa generici, gift card commerciali, polizze o auto a uso promiscuo).

La natura di soglia e non di franchigia: i rischi di sforamento

Un aspetto tecnico di primaria importanza per i sostituti d’imposta e per i lavoratori riguarda la natura giuridica del limite quantitativo. Il plafond stabilito dalla legge funge da soglia assoluta e non da franchigia:

se il complesso dei fringe benefit erogati nel corso dell’anno d’imposta si mantiene pari o inferiore al tetto (1.000 euro o 2.000 euro a seconda della presenza di figli a carico), l’intero valore risulta esente da imposizione Irpef, relative addizionali e contribuzione previdenziale;

nel momento in cui il valore complessivo dovesse superare anche di un solo centesimo il tetto prefissato (ad esempio, raggiungendo un totale di 1.005 euro), cade la protezione normativa e l’intero ammontare erogato (tutti i 1.005 euro) viene attratto nella base imponibile del lavoratore.

Tale dinamica impone un monitoraggio costante e scrupoloso da parte delle direzioni risorse umane. Una pianificazione imprecisa nell’erogazione di buoni benzina può tradursi in una penalizzazione economica inattesa per il dipendente, costretto a subire una pesante trattenuta fiscale e contributiva in sede di conguaglio di fine anno.