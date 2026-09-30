Pierpaolo Molinengo, giornalista dal 2002, è esperto di analisi economica e dinamiche fiscali. Autore per testate nazionali e portali finanziari, si occupa di interpretare gli scenari geopolitici e le riforme dei mercati, coniugando rigore tecnico e capacità di lettura delle grandi tendenze macroeconomiche globali.

iStock Come gestire la plusvalenza immobiliare da Superbonus

Con le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2024 (nello specifico l’articolo 1, commi 64-67 della Legge n. 213 del 30 dicembre 2023) – che ha modificato l’articolo 67 del Tuir inserendovi la lettera b-bis – il quadro fiscale relativo alla vendita di immobili è cambiato radicalmente. La cessione di una casa ristrutturata con il Superbonus può infatti far scattare un prelievo straordinario, generando una specifica plusvalenza.

Questa disciplina, pensata per contrastare operazioni meramente speculative basate sui contributi pubblici, si applica indipendentemente dalla percentuale di beneficio fruita (110%, 90%, 70% o 65%). Capire quali siano le tempistiche, le modalità di calcolo delle spese deducibili e le cause di esenzione è fondamentale per prevenire imposte inattese e accertamenti fiscali.

Quando scatta il presupposto impositivo

Il meccanismo impositivo della plusvalenza immobiliare legata al Superbonus entra in funzione nel caso in cui si verifichi la cessione a titolo oneroso prima che siano trascorsi 10 anni dalla data di chiusura dei lavori. Trascorsa questa finestra decennale, l’eventuale margine economico realizzato con la vendita torna a essere fiscalmente irrilevante.

L’ambito applicativo della norma non riguarda soltanto la classica compravendita, ma include qualsiasi atto a titolo oneroso traslativo del diritto di proprietà o di diritti reali di godimento:

atti di permuta immobiliare;

conferimenti in società di beni immobili;

operazioni di datio in solutum (ossia la cessione di una casa per estinguere un debito).

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il contratto preliminare (compromesso) non genera l’insorgenza della tassazione, poiché il presupposto fiscale è legato esclusivamente all’effetto reale del trasferimento di proprietà. Nei casi di contratti con patto di riservato dominio, ad esempio, l’effetto traslativo rilevante coincide con il versamento della quota finale del prezzo.

Per quanto riguarda il conteggio del decennio, il termine iniziale coincide inderogabilmente con la data formale di ultimazione degli interventi, documentata mediante comunicazione di fine lavori o collaudo edilizio. Modifiche amministrative successive, come la variazione catastale per cambio di destinazione d’uso, non resettano né alterano il computo temporale originario.

Le fattispecie escluse dal prelievo fiscale

Non tutte le cessioni effettuate entro il decennio generano una plusvalenza immobiliare tassabile a seguito del Superbonus. La legislazione prevede deroghe mirate volte a tutelare chi non ha agito con intenti di speculazione finanziaria.

La tutela dell’abitazione principale

L’esenzione più importante riguarda gli immobili adibiti ad abitazione principale del venditore o dei suoi congiunti (familiari individuati dall’art. 5 del Tuir: coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo).

Affinché l’esenzione operi, l’immobile deve essere stato destinato a dimora abituale per la maggior parte del periodo dei 10 anni antecedenti l’alienazione (o per la maggior parte della durata del possesso se l’unità è stata acquistata da meno di dieci anni). Il beneficio fiscale comprende anche le pertinenze (box, cantine, soffitte), a condizione che vengano cedute contestualmente alla casa. La cessione separata o isolata del solo box auto nel decennio fa invece decadere la tutela pertinenziale, esponendo il margine alla tassazione al 26%.

Gli immobili pervenuti per successione

I fabbricati acquisiti tramite successione mortis causa sono del tutto esclusi dalla disciplina della plusvalenza immobiliare derivata dal Superbonus.

Tuttavia, quando l’immobile deriva da una proprietà promiscua (in parte ereditato e in parte acquistato a titolo oneroso), la franchigia si applica soltanto in proporzione alla quota ricevuta in eredità. La restante quota acquistata sul mercato sconterà l’imposta sulla corrispondente porzione di plusvalenza.

La disciplina per le donazioni

Se l’immobile viene ceduto dopo essere stato donato, la tassazione differisce in base al soggetto che ha completato i cantieri:

lavori svolti dal donatario . Se il beneficiario della donazione realizza e conclude gli interventi agevolati con il Superbonus e poi vende l’immobile entro 10 anni, la plusvalenza è pienamente tassabile;

. Se il beneficiario della donazione realizza e conclude gli interventi agevolati con il Superbonus e poi vende l’immobile entro 10 anni, la plusvalenza è pienamente tassabile; lavori svolti dal donante. Se l’intervento edilizio è stato eseguito dal proprietario originario prima dell’atto di liberalità, la successiva alienazione a titolo oneroso realizzata dal donatario non fa scattare l’imposta.

Il Sismabonus acquisti

Le vendite di case riqualificate nell’ambito del cosiddetto Sismabonus acquisti (art. 16, comma 1-septies, D.L. 63/2013) non ricadono nel regime restrittivo della plusvalenza immobiliare da Superbonus. La ratio della norma risiede nel fatto che il primo passaggio di proprietà dall’impresa costruttrice al privato esaurisce l’effetto della disposizione; la successiva cessione da parte dell’acquirente privato risponde esclusivamente ai parametri ordinari delle compravendite entro i 5 anni dall’acquisto.

La limitazione dei costi deducibili

Il vero cuore operativo della riforma risiede nella modalità di determinazione dell’imponibile. La plusvalenza si calcola differenziando il corrispettivo d’acquisto iniziale dal prezzo incassato in sede di rogito. Tuttavia, qualora il venditore abbia beneficiato del Superbonus avvalendosi delle opzioni di cessione del credito o sconto in fattura, la deducibilità dei costi di ristrutturazione viene fortemente limitata.

La norma suddivide il decennio di monitoraggio in due periodi distinti, che vengono sintetizzati nella seguente tabella.

Intervallo dalla chiusura cantiere Trattamento fiscale delle spese Superbonus (sconto/cessione) Primi 5 anni L’importo dei lavori agevolati non può essere conteggiato in aumento del valore fiscale di partenza dell’immobile Tra i 5 e i 10 anni Gli interventi di ristrutturazione si possono sommare al costo originario nella misura ristretta del 50%

Nell’intervallo compreso tra il sesto e il decimo anno, la legge concede contestualmente la possibilità di rivalutare il valore d’acquisto iniziale applicando gli indici ufficiali Istat relativi al costo della vita, consentendo così di mitigare parzialmente la base imponibile.

Resta inteso che, laddove l’agevolazione fiscale sia stata utilizzata direttamente dal contribuente tramite detrazione Irpef nella dichiarazione dei redditi (senza ricorrere al mercato dei crediti), le spese sostenute mantengono la loro ordinaria deducibilità ai fini del calcolo della plusvalenza.

Le criticità nei condomini e la vendita delle parti comuni

La prassi dell’Amministrazione Finanziaria ha delineato fattispecie di elevata complessità applicativa, particolarmente frequenti negli edifici plurifamiliari.

Interventi trainanti condominiali

Il presupposto impositivo sulla plusvalenza immobiliare si attiva per la vendita dell’appartamento privato anche qualora l’immobile non sia stato oggetto di lavori specifici al suo interno, ma il fabbricato abbia fruito di soli interventi trainanti condotti sulle parti comuni (come l’isolamento della facciata o la sostituzione della centrale termica). Il prelievo colpisce quindi anche i singoli condomini che abbiano espresso voto contrario nella delibera assembleare o che abbiano ottenuto vantaggi limitati in termini di millesimi.

Alienazione di vani o parti comuni

Nelle ipotesi in cui la compagine condominiale deliberi di cedere a terzi un locale comune sottoposto a riqualificazione (come ad esempio l’alloggio dell’ex portiere), il ricavato della vendita configura un reddito diverso ripartito sui millesimi di ciascun proprietario. In questa specifica situazione si applica il principio dell’accessorietà: la quota di plusvalenza derivante dalla vendita del locale comune assumerà il medesimo regime fiscale riservato all’appartamento di proprietà del singolo condomino.

Valutazione della reale capacità contributiva

Uno degli aspetti più dibattuti dalla giurisprudenza tributaria concerne la potenziale sproporzione tra l’incremento di prezzo legato all’andamento fisiologico del mercato immobiliare e il valore aggiunto realmente generato dalle opere edilizie.

In sede giudiziale è stato evidenziato che la tassazione della plusvalenza immobiliare a seguito di interventi con il Superbonus deve sempre rispettare il principio fondamentale della capacità contributiva. Qualora l’aumento di valore del fabbricato sia riconducibile al prolungato periodo di possesso e alla crescita generale delle quotazioni di zona, il prelievo non può trasformarsi in una penalizzazione arbitraria, dovendosi limitare ad assoggettare ad imposta l’effettivo plusvalore prodotto dalla riqualificazione energetica e strutturale.