Superbonus 110%, c’è un numero massimo di case per i lavori?

Ma fuori dall’agevolazione rimangono comunque i lavori cosiddetti “trainati” finalizzati al risparmio energetico del singolo appartamento posseduto. Per questi casi il vincolo delle due unità immobiliari rimane confermato.

Nella definizione della tipologia di lavori “trainanti” rientrano in generale, con riguardo ai rispettivi massimali, l’isolamento termico degli edifici, i lavori di sostituzione dei vecchi impianti di climatizzazione in condominio, gli interventi su edifici singoli e villette per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti per riscaldamento, raffrescamento o fornitura di acqua calda a pompa di calore e infine i lavori di adeguamento antisismico.