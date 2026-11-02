Pierpaolo Molinengo, giornalista dal 2002, è esperto di analisi economica e dinamiche fiscali. Autore per testate nazionali e portali finanziari, si occupa di interpretare gli scenari geopolitici e le riforme dei mercati, coniugando rigore tecnico e capacità di lettura delle grandi tendenze macroeconomiche globali.

iStock Esonero pagamento bollo auto: e chi ha l'addebito diretto?

La gestione dei tributi automobilistici in Italia sta attraversando una fase di importante transizione normativa. L’introduzione di misure straordinarie di sostegno alle famiglie ha posto al centro del dibattito la tassa automobilistica, comunemente nota come bollo auto. Tra le novità fiscali più rilevanti spicca la sospensione temporanea del pagamento per un’ampia platea di veicoli, stabilita dal decreto legge n. 162 del 17 settembre 2026 (il cosiddetto Decreto Carburanti).

Se da un lato l’agevolazione garantisce un risparmio concreto a milioni di automobilisti, dall’altro solleva interrogativi operativi complessi, in particolare per coloro che utilizzano l’addebito automatico sul conto corrente bancario o postale (domiciliazione bancaria SEPA Direct Debit). Scopriamo come si coordinano la nuova normativa, i flussi bancari e la gestione regionale del tributo, fornendo indicazioni chiare su come comportarsi per evitare sanzioni o addebiti indesiderati.

Bollo auto: cosa prevede il Decreto Carburanti

Per comprendere l’impatto dell’agevolazione sui sistemi di pagamento, occorre prima chiarire i paletti fissati dal decreto legge n. 162/2026. Il testo normativo introduce una misura di sostegno temporanea rivolta a precise categorie di veicoli e con criteri stringenti:

requisiti tecnici e soglia di potenza. L’esenzione riguarda tutti i ciclomotori, i motocicli e gli autoveicoli (alimentati a benzina, diesel, GPL o ibridi) con potenza non superiore agli 80 kW (pari a circa 109 CV). Si tratta di un bacino che copre circa il 70% dei mezzi circolanti in Italia, includendo citycar e utilitarie di grande diffusione;

ambito temporale dell’esenzione. La sospensione copre esclusivamente le scadenze di pagamento della tassa automobilistica che cadono nell’intervallo compreso tra il 1° gennaio 2027 e il 31 dicembre 2027;

limite di possesso. Per evitare speculazioni o abusi, l’agevolazione è limitata a un solo veicolo per ciascuna persona fisica. In caso di possesso di più mezzi rientranti nella soglia degli 80 kW, la misura si applica al veicolo con la potenza minore;

i meccanismi di compensazione finanziaria. Il decreto stanzia un fondo statale di 2,3 miliardi di euro per rimborsare le mancate entrate alle Regioni e alle Province Autonome. I dettagli tecnici e contabili di questo trasferimento saranno regolati con un apposito decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), da emanare entro il 31 marzo 2027.

Comprendere la finestra temporale dell’agevolazione è fondamentale: le scadenze relative al 2026 restano interamente dovute e non subiscono alcun tipo di sconto o rimando.

Come funziona l’addebito automatico

L’addebito automatico sul conto corrente è una modalità di versamento scelta da una fetta sempre più ampia di automobilisti per semplificare la gestione del bollo auto. Tramite l’autorizzazione di un mandato SEPA, la Regione (o l’ACI nei territori convenzionati) preleva l’importo dovuto direttamente il giorno della scadenza fiscale.

Oltre a evitare dimenticanze e ritardi, la domiciliazione garantisce in quasi tutte le Regioni (tra cui Lombardia, Piemonte, Campania, Puglia e molte altre) una riduzione percentuale sul totale dovuto, solitamente compresa tra il 10% e il 15%.

Il meccanismo di incasso automatizzato si articola in tre passaggi:

elaborazione dei dati di targa. I sistemi informatici regionali incrociano i dati della carta di circolazione presenti al PRA (Pubblico Registro Automobilistico) per calcolare l’importo da riscuotere in base a kW e classe ambientale;

generazione del flusso di pagamento. Viene predisposta la lista delle targhe associate a una domiciliazione bancaria attiva;

invio dell’ordine di incasso. L’amministrazione invia l’ordine di addebito alla banca del contribuente circa 15-20 giorni prima del termine ultimo di pagamento.

L’introduzione della sospensione per il 2027 va a modificare direttamente la fase di calcolo dell’importo negli archivi regionali.

Sospensione e domiciliazione: i rischi di revocare il mandato

Con l’entrata in vigore delle novità sul bollo auto, chi possiede un’auto sotto gli 80 kW ed ha attivo l’addebito automatico potrebbe essere tentato di disattivare subito il mandato presso la propria banca o via home banking. Si tratta tuttavia di una scelta sbagliata e rischiosa.

L’esenzione introdotta dal D.L. n. 162/2026 riguarda soltanto le tasse in scadenza nel 2027. Tutte le annualità e le scadenze che ricadono nel 2026 restano interamente a carico del contribuente, senza alcuna possibilità di rinvio, anche qualora il termine effettivo di versamento slitti a gennaio 2027. Se si interrompe la domiciliazione bancaria prima che sia stato incassato il bollo del 2026, il prelievo fallirà, trasformando il contribuente in un moroso soggetto a sanzioni amministrative e interessi di mora.

Gestione centralizzata del flusso regionale

Le Regioni dispongono già nei propri database della potenza del motore di ciascun veicolo. Di conseguenza, i software tributari regionali aggiorneranno automaticamente la posizione fiscale dei mezzi fino a 80 kW impostando l’importo da richiedere a 0,00 €. Questo significa che sarà l’ente stesso a non inviare alcuna richiesta di addebito alla banca per l’anno 2027.

Guida operativa per l’automobilista

Per gestire senza errori il rapporto tra bollo auto e addebito automatico durante la fase di applicazione del D.L. n. 162/2026, è consigliabile seguire un iter chiaro.

Periodo Stato della tassa (veicoli ≤ 80 kW) Azione da svolgere sulla Domiciliazione Entro il 31/12/2026 Dovuto al 100% Mantenere attiva la domiciliazione. L’importo verrà prelevato normalmente alla scadenza prevista Dal 01/01/2027 al 31/12/2027 Sospeso/esente Lasciare attiva la domiciliazione. Il flusso inviato alla banca sarà pari a 0,00 € o bloccato dall’ente A inizio 2027 Verifica posizione fiscale Accedere con SPID/CIE al portale tributi regionale o ACI per controllare l’azzeramento dell’importo

Quando ha senso cancellare la domiciliazione?

La revoca dell’addebito automatico resta opportuna soltanto nei casi ordinari di gestione del veicolo:

vendita del mezzo. Se si vende l’auto a terzi, la revoca evita disallineamenti o prelievi indebiti nei periodi successivi;

rottamazione o esportazione. La revoca è opportuna in caso di cancellazione del veicolo dal PRA;

cambio di residenza in un’altra Regione. La domiciliazione deve essere aperta nella nuova Regione di residenza e chiusa in quella precedente.

Discorso a parte vale dopo l’approvazione della legge di Bilancio 2027: le indiscrezioni di questi giorni parlano di uno stop al bollo auto strutturale dal 2027. Prima di cancellare la domiciliazione è opportuno attendere l’addebito delle tasse legate al 2026 (anche nel caso dovessero avvenire a gennaio 2027) e il testo definitivo della legge: quest’ultimo passaggio serve a verificare quale impatto avrà la novità sulla propria posizione individuale.

Possibili inconvenienti operativi nei primi mesi del 2027

Nonostante la chiarezza dell’impianto normativo, la fase d’avvio della misura richiede attenzione. Poiché il decreto attuativo MEF per la compensazione economica alle Regioni è previsto entro il 31 marzo 2027, nei primi mesi dell’anno potrebbe verificarsi qualche ritardo nell’aggiornamento informatico dei portali tributari locali.

Chi ha il bollo auto in scadenza nei mesi di gennaio o febbraio 2027 ed utilizza l’addebito automatico farebbe bene a effettuare un rapido controllo sul portale tributi della propria Regione nei primi giorni del mese di scadenza. Nel caso in cui il sistema dovesse erroneamente mostrare un importo ancora da versare per un veicolo avente i requisiti (potenza fino a 80 kW), basterà inviare una segnalazione di rettifica al servizio assistenza tributi della Regione prima che l’ordine di incasso venga trasmesso alla banca.

In sintesi

La sospensione del bollo auto nel 2027 per i veicoli fino a 80 kW rappresenta una misura di agevolazione importante che non richiede l’intervento manuale del cittadino sulla domiciliazione bancaria.

Mantenere attivo l’addebito automatico garantisce la regolarità dei pagamenti dovuti fino a fine 2026. Controllare la propria posizione sui canali digitali della Regione all’inizio del 2027 resta il modo migliore per verificare la corretta applicazione dello sconto in totale tranquillità.