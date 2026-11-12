Nuovo accordo fra sindacati e imprese sui rinnovi contrattuali. Daniela Fumarola (Cisl): "Il primo risultato è nelle buste paga"

ANSA Stipendi, rinnovi e inflazione: il nuovo accordo tra sindacati e imprese cambia le regole.

Un nuovo accordo tra sindacati e imprese volto a cambiare le regole della contrattazione collettiva, con possibili effetti sui salari, sui rinnovi dei contratti e, in generale, sulle tutele dei lavoratori.

Dopo una trattativa durata quasi 18 ore nella sede di Confindustria a Roma, Cgil, Cisl, Uil e tredici associazioni datoriali hanno raggiunto, nella mattinata del 12 novembre, un’ipotesi di accordo quadro sulla rappresentanza, sugli assetti contrattuali e sui contenuti della contrattazione. La firma ufficiale, che renderà l’accordo formalmente valido, arriverà il 14 dicembre.

Rinnovi dei contratti più veloci

Al tavolo erano presenti, tra gli altri, il segretario generale della Cgil Maurizio Landini, la segretaria generale della Cisl Daniela Fumarola, il leader della Uil Pierpaolo Bombardieri e il vicepresidente per le relazioni industriali di Confindustria Maurizio Marchesini.

Il documento interviene sui cronici ritardi nei rinnovi dei contratti collettivi, sulla perdita di potere d’acquisto delle retribuzioni e sulla diffusione dei cosiddetti contratti pirata, cioè quegli accordi stipulati da organizzazioni che in realtà sono prive di reale rappresentatività e che vengono utilizzati dalle aziende per abbattere il costo del lavoro.

Tra i temi affrontati figurano anche la salute e la sicurezza sul lavoro, la formazione continua e la partecipazione dei dipendenti alla vita delle imprese.

Il testo non stabilisce aumenti diretti alle retribuzioni. Ma indiretti sì, tramite meccanismi di verifica degli eventuali scostamenti tra l’inflazione prevista e quella effettivamente registrata, con l’obiettivo di evitare che gli aumenti concordati nei rinnovi contrattuali perdano valore rispetto al reale andamento dei prezzi.

Sono inoltre previste tutele economiche per i lavoratori in caso di ritardo nei rinnovi dei contratti collettivi.

Ma attenzione: questo non significa che ad ogni variazione dell’inflazione arriverà automaticamente un aumento della busta paga. Gli incrementi effettivi continueranno a dipendere dai meccanismi previsti dai singoli contratti e dagli accordi raggiunti durante le trattative.

Contratti pirata

C’è poi il punto che tocca i contratti pirata. Per contrastare il fenomeno, le parti intendono introdurre criteri condivisi per certificare la rappresentanza sia delle organizzazioni dei lavoratori sia di quelle delle imprese. L’obiettivo è stabilire in modo più preciso il peso effettivo delle associazioni che partecipano alla contrattazione, così da riconoscere maggiore legittimazione ai soggetti realmente rappresentativi.

Così ha dichiarato la leader Cisl Daniela Fumarola:

È un accordo fondativo, nel solco delle grandi intese interconfederali che hanno segnato la storia repubblicana. L’hanno scritto sindacati e imprese in piena autonomia, dopo un confronto lungo e a tratti aspro fra mondi diversi. Mentre l’Italia si divide su tutto, lavoro e impresa si sono dati regole serie ed esigibili. È un atto di responsabilità verso il Paese.

E ancora: