Giornalista pubblicista laureato in economia, appassionato di SEO e ricerca di trend, content manager per agenzie italiane e straniere

iStock Bollo auto scontato per le regioni che prevedono la domiciliazione bancaria

Il pagamento del bollo auto tramite domiciliazione bancaria si sta diffondendo in diverse Regioni italiane come strumento utile per semplificare il versamento della tassa automobilistica e ridurre il rischio di ritardi. Con l’ingresso del Lazio tra le Regioni che consentono l’addebito diretto, cresce il numero di cittadini che possono beneficiare di uno sconto automatico sull’imposta. La domiciliazione, già prevista da tempo in Lombardia e Campania, garantisce uno sconto variabile dal 10% al 15% a seconda della Regione e consente di evitare passaggi manuali, accessi ai portali di pagamento e possibili dimenticanze.

Il Lazio introduce la domiciliazione con uno sconto del 10%

La Regione Lazio ha attivato la possibilità di pagare il bollo auto tramite addebito diretto sul conto corrente. Gli automobilisti che scelgono questa modalità ottengono uno sconto pari al 10% dell’imposta dovuta. L’agevolazione si applica automaticamente dal primo pagamento utile, a condizione che il servizio risulti attivo entro la fine del mese precedente alla scadenza. Per esempio, se il bollo scade a febbraio, la domiciliazione deve essere attiva entro il 31 gennaio.

Secondo quanto comunicato dalla Regione, l’attivazione è semplice: basta accedere alla piattaforma ACI dedicata utilizzando Spid, Cie o Cns e compilare il mandato di addebito (SEPA Direct Debit). Il vantaggio economico è immediato: un bollo da 200 euro scende a 180 euro, con un risparmio annuo di 20 euro. L’addebito automatico consente inoltre di evitare sanzioni e more, poiché il pagamento avviene in automatico nella data prevista.

Lombardia: lo sconto più alto arriva al 15%

Tra le Regioni che hanno introdotto per prime il pagamento del bollo tramite domiciliazione c’è la Lombardia, che offre la riduzione più significativa: il 15% dell’imposta. Anche qui l’addebito è automatico nell’ultimo giorno utile e comporta una commissione di 1 euro, inferiore rispetto ad altre modalità di pagamento. Lo sconto è riconosciuto per tutti gli anni successivi finché la domiciliazione resta attiva. Possono aderire:

cittadini residenti in Lombardia o iscritti all’AIRE;

proprietari oppure locatari di veicoli (con contratto a partire dal 1° gennaio 2017);

persone fisiche che pagano per conto del proprietario;

persone giuridiche titolari fino a 50 veicoli (oltre questa soglia è previsto un pagamento cumulativo con sconto del 10%).

La revoca della domiciliazione è possibile in qualsiasi momento, purché effettuata entro il mese precedente la scadenza.

Campania: sconto del 10% e commissione ridotta

Anche la Campania consente da diversi anni la domiciliazione del bollo con uno sconto del 10%. La procedura ricalca quella prevista in Lombardia e Lazio: chi attiva l’addebito automatico paga ogni anno il bollo con una riduzione del 10% e una commissione di 1 euro. Il pagamento puntuale evita inoltre l’applicazione delle sanzioni per ritardato versamento. Possono aderire:

residenti in Campania proprietari o locatari di veicoli (per contratti a partire dal 2020);

soggetti che pagano per conto del proprietario;

enti e persone giuridiche.

Il mandato di addebito deve essere inviato per ciascun veicolo intestato.

Una misura destinata ad allargarsi ad altre Regioni

L’attivazione della domiciliazione bancaria in tre regioni che complessivamente rappresentano oltre un terzo della popolazione italiana indica una tendenza che potrebbe presto estendersi al resto del Paese. In Emilia-Romagna, ad esempio, è stata avanzata una proposta per avviare verifiche tecniche e amministrative con l’obiettivo di introdurre lo stesso sistema. Altre regioni potrebbero seguire, considerando che la domiciliazione incentiva i pagamenti puntuali, riduce gli oneri amministrativi e offre ai cittadini uno sconto immediato.