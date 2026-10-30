Lo stop al bollo auto sembra che non si fermerà al 2027. La misura introdotta nell’ultima sessione autunnale diventerà strutturale a partire dalla nuova legge di Bilancio. Lo ha confermato la premier Giorgia Meloni nel corso della conferenza stampa a margine dell’approvazione del testo.
L’iter parlamentare della Manovra sembra proseguire senza modifiche sostanziali del testo base in commissione alla Camera. Ecco quindi i requisiti tecnici che devono rispettare i veicoli che a partire dal prossimo anno rientrano nell’area di esenzione permanente.
Indice
Quali veicoli rientrano nel taglio del bollo auto
Il criterio guida scelto dal Governo si basa sulla potenza del veicolo. L’esenzione strutturale riguarderà:
- automobili con potenza inferiore o uguale a 80 kW (circa 108 cavalli);
- motocicli e ciclomotori.
La soglia dei 80 kW permette di coprire una platea molto larga di automobilisti: le stime indicano che il beneficio coinvolgerà il 70% del parco auto circolante in Italia, intercettando principalmente le utilitarie e le vetture da città usate dalle famiglie e dai lavoratori pendolari.
Si tratta di un cambio di passo notevole rispetto alle prime ipotesi, che ipotizzavano paletti legati al reddito Isee o a cilindrate minime. Con il fissaggio dell’asticella a 80 kW la platea dei beneficiari cresce in maniera esponenziale, arrivando a coinvolgere quasi 28 milioni di veicoli su un totale di circa 40 milioni di auto circolanti in Italia.
Le auto più vendute che non pagheranno il bollo
Considerando il limite di potenza fissato a 80 kW, la misura d’esenzione comprende quasi tutti i modelli più venduti nel segmento delle utilitarie e delle citycar in Italia. Nella tabella seguente sono riportati alcuni dei modelli più diffusi che rientrano nella soglia d’esenzione:
|Modello di auto
|Motorizzazioni esenti
|Potenza
|Fiat Panda e Lancia Ypsilon
|1.0 Hybrid
|70 CV (51 kW)
|Citroën C3 e Peugeot 208
|1.2 PureTech
|75 CV (55 kW) e 100 CV (74 kW)
|Dacia Sandero
|1.0 SCe e 1.0 ECO-G (GPL)
|65 CV (48 kW) e 100 CV (74 kW)
|Toyota Yaris
|1.0 Benzina (varianti base)
|72 CV (53 kW)
|Volkswagen Polo e Renault Clio
|1.0 MPI / TSI e 1.0 TCe
|Fino a 100 CV (sotto gli 80 kW)
|Fiat 500 e 500X
|1.0 Mild-Hybrid e versioni d’ingresso
|70 CV (51 kW) e d’ingresso sotto i 95 CV
Restano invece escluse dall’esenzione le vetture di fascia media e alta, i SUV di grande cilindrata e le motorizzazioni sportive che superano la soglia dei 108 cavalli di potenza.
Come viene finanziata la misura e le ipotesi di ampliamento
Trattandosi di una misura permanente, la copertura finanziaria nell’architettura della Manovra poggia su diverse voci di gettito. Tra i canali di finanziamento figura anche il gettito derivante dalle nuove risorse sull’auto, compresi i proventi legati alla personalizzazione delle targhe automobilistiche.
Nel corso del dibattito parlamentare resta aperto il confronto su un eventuale ampliamento della platea dei beneficiari. Tra le ipotesi allo studio del Parlamento c’è l’innalzamento del limite di potenza per le famiglie numerose con veicoli da 6 a 9 posti.