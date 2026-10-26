Ottone e un sottile strato d'oro per un valore di circa 3.000 euro: cosa c'è dentro il trofeo di France Football e chi lo ha venduto davvero

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IPA

Lunedì 26 ottobre, al London Palladium, viene assegnato il Pallone d’Oro 2026, il premio individuale più prestigioso del calcio, giunto alla sua 70ª edizione. Il trofeo ha un peso simbolico molto importante, ma il suo valore materiale è decisamente minore.

Il pallone dorato, realizzato a Parigi dalla Maison Mellerio fin dalla prima edizione del 1956, non è d’oro massiccio e non dà diritto ad alcun premio in denaro. Ciò non ha però impedito una valutazione stratosferica nel corso di un’asta divenuta ormai storica. In quel caso, infatti, il valore finale è salito di centinaia di volte rispetto al costo di realizzazione.

Di cosa è fatto il Pallone d’Oro

Il cuore del trofeo è in ottone pieno, modellato a mano dagli artigiani di Mellerio. Questa storica maison orafa di origine italiana, attiva in Francia dal 1515, firma anche altri trofei sportivi, tra cui quelli del Roland Garros dal 1981. Sopra l’ottone viene poi applicato un sottile strato d’oro. Ecco, quindi, come il pallone ottiene il suo colore caratteristico.

Quanto vale il trofeo

Secondo svariate stime, l’effettivo valore del trofeo, considerando materiali e lavorazione, si aggira intorno ai 3.000 euro. Spiccioli, se si pensa agli stipendi dei calciatori destinati a portare l’oggetto a casa. La cifra può variare con il prezzo dell’oro, ovviamente, ma resta contenuta proprio perché il metallo prezioso è presente solo in superficie.

France Football, che dal 2024 organizza la cerimonia insieme alla Uefa, non riconosce al vincitore alcuna somma in denaro. Il vero ritorno economico arriva dopo, tra bonus contrattuali, sponsorizzazioni e potere negoziale. Voci che pesano sugli ingaggi molto più del trofeo e che spiegano quanto guadagnano i calciatori di vertice.

Il Pallone d’Oro si può vendere?

A differenza di altri premi, il Pallone d’Oro resta di proprietà del vincitore, che può decidere di cederlo. I casi documentati sono però pochissimi e il più noto riguarda Cristiano Ronaldo.

Nel 2017 il portoghese ha ceduto il Pallone d’Oro vinto nel 2013 al miliardario israeliano Idan Ofer per circa 600.000 euro. Una somma in seguito interamente devoluti alla fondazione Make-A-Wish, che sostiene bambini con gravi malattie. La vicenda è però emersa solo nel 2023, grazie al Mirror. Le ricostruzioni in merito non coincidono, con alcune testate che ritengono sia stata venduta una replica del trofeo, mentre altre ribadiscono come la copia sia in realtà quella esposta nel museo di Madeira. Considerando la cifra record, il trofeo è stato pagato circa 200 volte il suo valore materiale.

Pallone d’Oro e Oscar a confronto

Il Pallone d’Oro è da molti considerando, a buona ragione, “l’Oscar del calcio”. È dunque interessante fare un confronto tra i due ambiti trofei. L’Oscar, prodotto dalla fonderia Polich Tallix nello Stato di New York, è in bronzo pieno placcato in oro a 24 carati. È alto 34,3 centimetri e pesa circa 3,85 chili. Il costo di produzione è stimato tra 400 e 1.000 dollari, a seconda del prezzo dell’oro.

Pallone d’Oro Oscar Produttore Mellerio (Parigi) Polich Tallix (New York) Materiale Ottone con sottile strato d’oro Bronzo placcato oro 24 carati Costo stimato Circa 3.000 euro 400-1.000 dollari Rivendita Libera Bloccata per i premi assegnati dal 1950

La differenza più grande riguarda proprio la rivendita. Dal 1950 chi vince un Oscar deve offrire la statuetta all’Academy per 1 dollaro prima di poterla cedere. Una regola che di fatto annulla il potenziale mercato. Possono circolare liberamente solo le statuette assegnate prima di quella data.

Ed è su quei pezzi che si concentrano le cifre più alte. Nel 1999 Michael Jackson acquistò l’Oscar per il miglior film assegnato a Via col vento per circa 1,5 milioni di dollari, mentre nel 2011 quello vinto da Orson Welles per la sceneggiatura di Quarto potere è stato venduto per circa 860.000 dollari. Valori ben superiori a quelli noti per il Pallone d’Oro.