Tutti gli appuntamenti con il Fisco e le scadenze dal 30 novembre al 6 dicembre 2026: le date da segnarsi e le scadenze

Laureata in Scienze Politiche presso l'Università di Palermo. Scrive di Fisco e Tasse, Economia, Diritto e Lavoro, con uno sguardo sull'attualità e i temi caldi

ANSA Calendario scadenze fiscali novembre-dicembre 2026.

La settimana dal 30 novembre al 6 dicembre 2026 concentra una serie di adempimenti e scadenze fiscali che interessano professionisti, lavoratori autonomi, imprese, società e contribuenti privati. Il calendario dell’Agenzia delle Entrate, infatti, prevede appuntamenti diversi, alcuni richiedono il versamento delle imposte tramite modello F24, altri l’invio di comunicazioni telematiche all’Amministrazione finanziaria.

30 novembre 2026: imposta sostitutiva per la rivalutazione di terreni e partecipazioni

Il primo appuntamento del 30 novembre riguarda chi ha scelto di aggiornare il valore fiscale di terreni e quote societarie (partecipazioni) posseduti al 1° gennaio 2025 o al 1° gennaio 2026 come privato, quindi al di fuori di un’attività d’impresa. Questa misura permette di adeguare il valore di questi beni attraverso una perizia di stima per pagare meno tasse sull’eventuale guadagno, nel caso in cui si decida di venderli in futuro.

Con la rivalutazione l’aliquota applicata è più bassa rispetto a quella ordinaria (18% per i terreni, 21% per le partecipazioni nel 2026 contro il 26% fisso), ma si calcola sul 100% del valore certificato dalla perizia al 1° gennaio. In cambio, quel valore periziato diventa il tuo nuovo prezzo di carico. Quindi, se poi il bene viene venduto esattamente a quella cifra, al momento della vendita non si paga più nulla.

Nel dettaglio, la scadenza del 30 novembre 2026 coinvolge:

chi possedeva terreni o quote al 1° gennaio 2025 e ha già avviato la procedura deve versare la seconda rata dell’imposta sostitutiva;

dell’imposta sostitutiva; chi possedeva terreni o quote al 1° gennaio 2026 e vuole sfruttare questa opportunità deve pagare la prima rata.

Il pagamento può essere fatto tutto in una volta oppure diviso in un massimo di tre rate annuali dello stesso importo. Chi sceglie di rateizzare deve però aggiungere gli interessi del 3% annuo sulle rate successive alla prima.

30 novembre 2026: comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva

Tra le scadenze fiscali del 30 novembre rientra anche l’invio della comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva, la cosiddetta Lipe, relativa al terzo trimestre 2026. L’adempimento interessa i soggetti passivi Iva che devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche effettuate nel periodo compreso tra luglio e settembre.

La comunicazione consente all’Amministrazione finanziaria di monitorare la posizione dei contribuenti e verificare la coerenza tra le operazioni effettuate, l’imposta liquidata e i successivi versamenti.

Per adempiere occorre utilizzare il modello denominato “Comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva”, che va trasmesso esclusivamente in modalità telematica, direttamente dal contribuente, attraverso i servizi messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, oppure tramite un intermediario abilitato, come un commercialista o un consulente fiscale.

La Lipe è un adempimento dichiarativo e informativo e non va confusa con il pagamento dell’eventuale saldo Iva a debito, che segue le relative scadenze previste dalla normativa.

30 novembre 2026: presentazione degli elenchi Intra-12

Un altro appuntamento riguarda gli enti non commerciali e i produttori agricoli esonerati dagli adempimenti Iva ordinari, che devono presentare il modello Intra-12:

comunicare gli acquisti intracomunitari di beni e servizi effettuati nel mese di ottobre 2026 da soggetti non stabiliti nel territorio italiano;

di beni e servizi effettuati nel mese di ottobre 2026 da soggetti non stabiliti nel territorio italiano; indicare l’ammontare dell’imposta dovuta e gli estremi del relativo versamento.

La trasmissione deve avvenire esclusivamente per via telematica, direttamente oppure attraverso un intermediario abilitato, utilizzando i servizi Entratel o Fisconline.

30 novembre 2026: versamento dell’Iva sugli acquisti intracomunitari

Tra gli appuntamenti fiscali di fine novembre che coinvolgono gli enti non commerciali e i produttori agricoli figura anche il versamento dell’Iva relativa agli acquisti di beni intracomunitari, effettuati nel mese di ottobre 2026 nell’ambito delle attività non commerciali.

Il pagamento:

deve essere effettuato tramite modello F24 EP , con modalità telematiche, utilizzando codice tributo 622E, denominato Iva sugli acquisti modello Intra 12;

, con modalità telematiche, utilizzando codice tributo 622E, denominato Iva sugli acquisti modello Intra 12; è collegato alla presentazione degli elenchi Intra-12 , per provvedere alla liquidazione e al versamento dell’imposta dovuta infatti occorre comunicare i dati degli acquisti effettuati. I due obblighi sono distinti ma complementari, poiché il primo permette all’Agenzia delle Entrate di acquisire i dati delle operazioni effettuate, mentre il secondo consente di assolvere il debito d’imposta derivante dagli acquisti;

, per provvedere alla liquidazione e al versamento dell’imposta dovuta infatti occorre comunicare i dati degli acquisti effettuati. I due obblighi sono distinti ma complementari, poiché il primo permette all’Agenzia delle Entrate di acquisire i dati delle operazioni effettuate, mentre il secondo consente di assolvere il debito d’imposta derivante dagli acquisti; riguarda anche gli enti commerciali, ma limitatamente agli acquisti effettuati nell’ambito delle attività non commerciali.

Si tratta di un adempimento da non confondere con gli elenchi Intrastat ordinari, che riguardano specifiche categorie di operazioni intracomunitarie effettuate dai soggetti passivi Iva.

30 novembre 2026: versamento degli acconti Irpef, Ires, Irap e delle altre imposte

Entro il 30 novembre 2026 scade anche il termine per versare la seconda rata, oppure l’unica rata, degli acconti delle imposte 2026, sulla base dei redditi risultanti dalla dichiarazione dei redditi.

L’obbligo interessa:

le persone fisiche (dipendenti, pensionati, professionisti, lavoratori autonomi, artigiani, commercianti e titolari di partita Iva);

le società di persone e gli enti equiparati;

soggetti tenuti al versamento dell’Irap.

Il pagamento:

deve essere effettuato attraverso il modello F24 , utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate oppure quelli degli intermediari abilitati. Per i contribuenti non titolari di partita Iva sono previste anche specifiche possibilità di pagamento tramite modello cartaceo , nei casi consentiti dalla normativa;

, utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate oppure quelli degli intermediari abilitati. Per i contribuenti non titolari di partita Iva sono previste anche specifiche possibilità di pagamento tramite , nei casi consentiti dalla normativa; può essere determinato con il metodo storico, che prende come riferimento l’imposta dovuta nell’anno precedente, oppure con il metodo previsionale, che consente di calcolare l’acconto sulla base delle imposte che si presume saranno effettivamente dovute per il 2026.

30 novembre 2026: comunicazione Esterometro

Il 30 novembre è anche il termine ultimo per l’Esterometro, la comunicazione telematica con cui i titolari di partita Iva residenti o stabiliti in Italia trasmettono all’Agenzia delle Entrate i dati delle operazioni commerciali (acquisti e vendite di beni e servizi) effettuate con soggetti non residenti in Italia.

La scadenza riguardai però solo i soggetti passivi che facilitano, attraverso un’interfaccia elettronica, come un marketplace, una piattaforma o un portale, le vendite a distanza di:

telefoni cellulari;

console da gioco;

tablet PC;

laptop.

La comunicazione è invece facoltativa per le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale e per quelle per le quali sono state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le regole stabilite dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

1° dicembre 2026: registrazione dei contratti di locazione e pagamento dell’imposta di registro

Finito novembre, con l’inizio del nuovo mese il calendario fiscale prosegue martedì 1° dicembre con un appuntamento che interessa proprietari di immobili e inquilini. Entro questa data le parti contraenti devono:

provvedere alla registrazione dei contratti di locazione e affitto stipulati il 1° novembre 2026 oppure rinnovati tacitamente con decorrenza dalla stessa data, quando soggetti all’obbligo di registrazione;

e affitto stipulati il 1° novembre 2026 oppure rinnovati tacitamente con decorrenza dalla stessa data, quando soggetti all’obbligo di registrazione; versare l’imposta di registro, nel caso in cui non sia stata esercitata l’opzione per il regime della cedolare secca.

Il pagamento dell’imposta di registro può essere effettuato tramite modello F24 Elide.