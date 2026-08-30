Scadenze fiscali dal 31 agosto al 6 settembre 2026, lunedì nero per i contribuenti: tutte le date

Per contribuenti, proprietari di immobili, imprese e professionisti è tempo di tornare a fare i conti con il calendario fiscale.

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Federica Petrucci

Editor esperta di economia e attualità

Laureata in Scienze Politiche presso l'Università di Palermo. Scrive di Fisco e Tasse, Economia, Diritto e Lavoro, con uno sguardo sull'attualità e i temi caldi

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Scadenze fiscali dal 31 agosto al 6 settembre 2026, lunedì nero per i contribuenti: tutte le date
ANSA
Calendario scadenze fiscali agosto settembre 2026.
Quali sono le scadenze fiscali? Cosa prevede l'imposta di registro? Chi deve pagare le somme dovute?

Nella settimana compresa tra il 31 agosto e il 6 settembre 2026 il Fisco torna a battere cassa. Dopo la pausa estiva, sono diversi gli adempimenti e le scadenze fiscali che contribuenti e impresi devono segnarsi sul calendario.

31 agosto 2026: imposta di registro sui contratti di affitto

Una delle prime scadenze da considerare riguarda i contratti di locazione e affitto di beni immobili. Entro il 31 agosto devono essere versate le somme dovute a titolo di imposta di registro per i contratti nuovi oppure per quelli rinnovati tacitamente con decorrenza dal 1° agosto 2026.

L’obbligo riguarda quindi, i proprietari e gli altri titolari di contratti di locazione che non hanno optato per il regime della cedolare secca.

Nel caso di registrazione telematica del contratto, il pagamento dell’imposta è contestuale alla registrazione. Per il versamento deve essere utilizzato il modello F24. Tuttavia:

  • i titolari di partita Iva sono tenuti a effettuare il pagamento esclusivamente attraverso modalità telematiche;
  • i contribuenti che non sono titolari di partita Iva possono invece utilizzare i canali telematici oppure rivolgersi a banche, uffici postali e agenti della riscossione abilitati.

31 agosto 2026: elenchi Intrastat Intra-12 per acquisti di luglio

Sempre il 31 agosto scade il termime per la presentazione degli elenchi Intra-12, relativa agli acquisti intracomunitari di beni e servizi effettuati da soggetti non stabiliti in Italia e registrati nel mese di luglio 2026.

L’obbligo riguarda:

  • gli enti non commerciali individuati dall’articolo 4, comma 4, del Dpr 633/1972;
  • i produttori agricoli di cui all’articolo 34, comma 6, dello stesso decreto.

La trasmissione deve avvenire esclusivamente per via telematica, direttamente oppure attraverso un intermediario abilitato, utilizzando i canali dell’Agenzia delle Entrate, Fisconline o Entratel.

31 agosto 2026: versamento del bollo auto

Tra le scadenze del 31 agosto figura anche il pagamento bollo auto, che interessa:

  • proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio di un’auto;
  • gli utilizzatori di autovetture e autoveicoli con potenza fino a 35 kW, per i quali il bollo risulta in scadenza nel mese di luglio 2026 e il cui nuovo periodo tributario decorre secondo le regole previste dal calendario della tassa automobilistica.

Tuttavia, il calendario può variare in funzione della scadenza precedente e delle regole applicate dalla singola Regione. Il versamento deve essere effettuato attraverso PagoPA, ma prima procedere al pagamento è opportuno verificare la propria posizione e l’importo effettivamente dovuto.

31 agosto 2026: Iva sugli acquisti intracomunitari

Un ulteriore adempimento fissato al 31 agosto riguarda l’Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese di luglio. In questo caso l’obbligo di versamento riguarda:

  • gli enti non commerciali;
  • i produttori agricoli individuati dalla normativa Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell’ambito delle attività non commerciali.

L’Iva deve essere liquidata e versata utilizzando il modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite un intermediario abilitato.

Le scadenze fiscali di settembre

Superato agosto, dal 1° al 6 settembre 2026 non risultano particolari scadenze di grande impatto per la generalità dei contribuenti. Al contrario, ci sarà una breve finestra di pausa prima della ripresa vera e propria degli adempimenti fiscali del mese.

La situazione infatti cambia a partire dal 16 settembre 2026, data in cui – a seconda della posizione del contribuente – si concentrano gli adempimenti relativi a Iva, ritenute fiscali e contributi.

Per contribuenti, enti e imprese resta comunque importante il controllo. Il fatto che a livello nazionale non ci siano appuntamenti fissati in maniera ufficiale non significa l’assenza totale di obblighi. Rateizzazioni, regimi fiscali particolari, responsabilità e vincoli individuali possono infatti seguire scadenze differenti.

Agenzia delle Entrate