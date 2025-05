In un maggio fitto di obblighi nei confronti del Fisco, gli adempimenti in scadenza il 16 maggio sono i più numerosi: dall'Iva trimestrale per le asd alle ritenute dei condomini

Fonte: iStock Compilazione di un modello dell'AdE: il 16 maggio è la data con il maggior numero di scadenze fiscali

Scadenze in arrivo per i versamenti all’Agenzia delle Entrate. Il 16 maggio è la data con il maggior numero di scadenze fiscali, in un mese già fitto di obblighi con l’Erario.

Dall’Iva mensile per i soggetti ordinari a quella trimestrale per le associazioni sportive dilettantistiche, ma non solo. Gli obblighi sono numerosi ed ecco alcune delle scadenze fiscali previste per il 16 maggio.

Condomini sostituti d’imposta: versamento ritenute

In qualità di sostituti d’imposta, i condomini che hanno operato ritenute a titolo di acconto sui corrispettivi pagati nel mese di marzo, dovranno versarle online. Possono farlo attraverso un modello F24 o rivolgendosi a un intermediario abilitato.

Si tratta di ritenute per prestazioni relative a:

contratti d’appalto;

opere o servizi effettuate nell’esercizio d’impresa.

Dichiarazioni dei redditi: versamento secondo acconto

I titolari di partita Iva per persone fisiche che hanno deciso per la proroga e il pagamento rateale, dichiarando nel 2023 ricavi o compensi inferiori a 170mila euro, devono provvedere al versamento della quinta rata del secondo acconto delle imposte sui redditi per il 2024 dovuto in base alla dichiarazione modello Redditi PF 2024.

I contribuenti avevano la possibilità di scegliere di versare il secondo acconto in unica soluzione oppure in 5 rate mensili di pari importo, da gennaio a maggio 2025. La proroga non riguardava però i contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi dovuti all’Inail.

Imposta sugli intrattenimenti: versamento mensile

Per coloro che operano nel settore dell’intrattenimento o in altre attività indicate nella Tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972, è previsto il pagamento dell’imposta, per il lavoro svolto con carattere di continuità nel mese precedente.

Imprese di assicurazione: versamento ritenute

Entro il 16 maggio, è richiesto alle imprese di assicurazione il pagamento delle ritenute alla fonte su redditi di capitale, relativi a riscatti o scadenze di polizze vita. Il riferimento è a quanto stipulato entro il 31/12/2000, escluso l’evento morte, corrisposti o maturati nel mese precedente.

Versamento contributi minimi Inps per artigiani e commercianti

Artigiani e commercianti sono chiamati al versamento dei contributi minimi alla gestione Inps nelle seguenti scadenze:

16 maggio 2025;

20 agosto 2025;

17 novembre 2025;

16 febbraio 2026.

Per la quota di reddito 2024 eccedente il minimale è previsto il pagamento entro i termini previsti, a titolo di saldo 2024, primo acconto 2025 e secondo acconto 2025.

Liquidazione e versamento iva trimestrale per le asd

Per le associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni senza scopo di lucro e le associazioni pro loco che hanno optato per l’applicazione delle disposizioni previste dalla legge n. 398/1991, maggio è un mese fiscalmente cruciale. Il giorno 16 è la data di scadenza per la liquidazione e il versamento dell’Iva del primo trimestre 2025, tramite modello F24 senza l’applicazione degli interessi dell’1%.

Liquidazione e versamento Iva mensile

Iva per il mese di aprile da versare per i contribuenti Iva mensili tramite F24 con modalità telematiche. Per quelli che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità si tratta, invece, dell’imposta relativa al secondo mese precedente.

Liquidazione e versamento Iva mensile soggetti che facilitano vendite a distanza

Liquidazione e versamento dell’Iva relativa al mese precedente anche per i soggetti passivi che facilitano, tramite mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi. Le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop.