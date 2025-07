Gli adempimenti in scadenza il 16 luglio, in un mese fitto di obblighi con il Fisco: tra gli appuntamenti la rata del saldo Iva 2024 e i versamenti dei sostituti d'imposta

ANSA Tutte le scadenze fiscali del 16 luglio

In un luglio fitto di adempimenti, il 16 è il giorno che fa registrare il maggior numero di scadenze fiscali. Sono 13 gli obblighi con l’Agenzia delle Entrate da assolvere entro il mercoledì della terza settimana del mese, tra versamenti come sostituti d’imposta, Iva e ritenute, Split payment e Tobin tax.

Ecco tutti gli appuntamenti con il Fisco da segnare in rosso nel calendario.

Condomini sostituti d’imposta: versamento ritenute

I condomini che hanno operato ritenute a titolo di acconto Irpef e Ires sui corrispettivi pagati nel mese di giugno, dovranno versarle online in quanto sostituti d’imposta. Il versamento è possibile tramite modello F24 o rivolgendosi a un intermediario abilitato e può riguardare prestazioni relative a:

contratti d’appalto;

opere o servizi effettuate nell’esercizio d’impresa.

Versamenti ritenute per i sostituti d’imposta

Tra i versamenti a carico dei sostituti d’imposta anche le ritenute a monte del mese di giugno in relazione ad altre voci quali:

redditi di lavoro dipendente e assimilati, su indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto, su rendite AVS

indennità di cessazione del rapporto di agenzia, su redditi derivanti da perdita di avviamento commerciale, su redditi di lavoro autonomo, su provvigioni (per rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione e di rappresentanza)

interessi e redditi di capitale vari corrisposti o maturati nel mese precedente

redditi di capitale diversi corrisposti o maturati

premi e vincite corrisposti o maturati nel mese precedente

pignoramenti presso terzi

redditi derivanti da riscatti di polizze vita corrisposti nel mese precedente

contributi, indennità e premi vari corrisposti nel mese precedente

cessione titoli e valute corrisposti o maturati

Inoltre, i sostituti d’imposta dovranno effettuare versamenti sull’addizionale comunale e regionale all’Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati, a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro, oltre che sull’addizionale sui compensi a titolo di bonus e stock options trattenuta.

Versamenti sostituti d’imposta incrementi produttività

Entro il 16 luglio va versata l’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme del mese precedente dovute ai dipendenti per gli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione.

Gli adempimenti dovranno essere effettuati tramite Modello F24 con modalità telematiche, utilizzando i codici tributo corrispondenti.

Imprese di assicurazione: versamento ritenute

Previsto anche il pagamento delle ritenute alla fonte su redditi di capitale, relativi a riscatti o scadenze di polizze vita, corrisposti o maturati nel mese precedente, delle imprese di assicurazione.

Le compagnie dovranno effettuare il versamento tramite codice tributo 1680 – Ritenute operate sui capitali corrisposti in dipendenza di assicurazione sulla vita su quanto stipulato entro il 31/12/2000, fatta eccezione dell’evento morte.

Imposta sugli intrattenimenti: versamento mensile

Tra i versamenti periodici da effettuare non oltre questa data, il pagamento dell’imposta, per il lavoro svolto con carattere di continuità nel mese precedente per chi lavora nel settore dell’intrattenimento o in altre attività indicate nella Tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972, è previsto

Registrazione corrispettivi Iva associazioni senza scopo di lucro in regime agevolato

Le Associazioni sportive dilettantistiche, associazioni senza scopo di lucro e associazioni pro loco in regime fiscale agevolato dovranno provvedere alla registrazione, dell’ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento incassato dall’esercizio di attività commerciali, con riferimento al mese di giugno.

Liquidazione e versamento mensile Iva

Tra le scadenze fiscali di luglio, il 16 cade il pagamento mensile dell’Iva di giugno, mentre i contribuenti che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità si tratta, invece, dell’imposta relativa al secondo mese precedente.

Liquidazione e versamento Iva mensile soggetti che facilitano vendite a distanza

Liquidazione e versamento dell’Iva relativa al mese precedente anche per i soggetti passivi che facilitano, tramite mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi.

Il pagamento dell’imposta è relativa alle vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop, e deve essere effettuato tramite modello F24 per via telematica.

Rata saldo Iva 2024

Le partite Iva che hanno scelto il pagamento a rate per il periodo d’imposta 2024, e che hanno già effettuato il versamento della prima rata il 17 marzo 2025, sono attese al versamento della quinta rata, maggiorata dell’interesse mensile dello 0,33%, per un totale dell’1,32% di maggiorazione totale.

I contribuenti potranno pagare online con il modello F24, indicando nella Sezione “Erario” i seguenti dati:

codice tributo 6099 – Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale;

codice tributo 1668 – Interessi pagamento dilazionato imposte erariali;

il numero della rata che si sta versando ed il numero totale delle rate (“0306” per la terza rata di 6);

l’anno di riferimento “2024”;

l’importo del saldo IVA dovuto.

Versamenti ritenute sulle locazioni brevi

I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare o gestiscono portali telematici (che mettono in contatto chi è in ricerca di un immobile in affitto e i proprietari di casa), dovranno pagare la ritenuta del 21%, in relazione ai canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese precedente riferiti a contratti di locazione breve.

Versamenti ritenute su proventi Oicr

Il 16 luglio è la scadenza anche del pagamento delle ritenute sui ricavi per i soggetti incaricati all’accredito dei proventi o alla negoziazione di quote relative agli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (O.I.C.R.). Il versamento deve essere effettuato tramite Modello F24 con modalità telematiche, con i seguenti codici tributo:

1061 – Ritenuta sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione a OICR italiani e lussemburghesi storici, ai sensi dell’art. 26-quinquies del d.P.R. n. 600/1973;

1705 – Ritenuta sui proventi derivanti dalla partecipazione ad Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari di diritto estero;

1706 – Ritenuta sui titoli atipici emessi da soggetti residenti;

1707 – Ritenuta sui titoli atipici emessi da soggetti non residenti;

Versamenti Iva per split payment

Le pubbliche amministrazioni sono chiamate entro il 16 luglio al versamento unitario di imposte e contributi, mentre gli enti e organismi pubblici con un conto corrente presso una banca convenzionata con l’Agenzia delle entrate o Poste italiane, non soggetti passivi Iva, dovranno versare l’Iva per la scissione dei pagamenti relativa al mese di giugno (split payment).

Anche le Pa e le società che effettuano acquisti di beni e servizi nell’esercizio di attività commerciali, dovranno effettuare l’imposta in applicazione dello split payment.

Tobin tax

Infine, banche, fiduciarie, imprese di investimento e altri soggetti competenti nell’esecuzione di transazioni finanziarie, inclusi gli intermediari non residenti nel territorio dello Stato, oltre ai notai impegnati negli atti relativi alle operazioni, sono tentuti al pagamento della cosiddetta “Tobin tax“.

Si tratta dell’imposta sui trasferimenti della proprietà di azioni, di altri strumenti finanziari partecipativi e titoli rappresentativi.

Dovranno pagare la tassa entro il 16 anche i contribuenti che effettuano transazioni finanziarie senza l’intervento di intermediari né di notai.