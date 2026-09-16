Pierpaolo Molinengo, giornalista dal 2002, è esperto di analisi economica e dinamiche fiscali. Autore per testate nazionali e portali finanziari, si occupa di interpretare gli scenari geopolitici e le riforme dei mercati, coniugando rigore tecnico e capacità di lettura delle grandi tendenze macroeconomiche globali.

123RF Entro quando si presenta l'istanza di rimborso

Il tema del rimborso degli acconti in compensazione rappresenta uno degli snodi più complessi ed essenziali del diritto tributario italiano, situato al punto di intersezione tra le regole di versamento e le procedure di recupero delle somme versate in eccedenza. Quando un contribuente o un’impresa versa un acconto di imposta non attraverso un’erogazione diretta in denaro, bensì impiegando un credito preesistente in compensazione all’interno del modello F24, l’individuazione esatta del momento da cui calcolare i termini di decadenza diventa un passaggio critico per non perdere il diritto al recupero.

Il quadro interpretativo si è ulteriormente arricchito con la recente ordinanza n. 24174/2026 della Corte di Cassazione. Con questo provvedimento, i giudici di legittimità hanno ribadito e consolidato i criteri da applicare per stabilire con precisione la data d’inizio del calcolo del termine decadenziale quadriennale, risolvendo le incertezze che spesso accompagnano l’utilizzo dello strumento della compensazione.

Rimborso degli acconti in compensazione: il quadro normativo

La colonna portante che disciplina l’istanza di restituzione delle somme non dovute in materia di imposte sui redditi è rappresentata dall’articolo 38 del Dpr n. 602 del 29 settembre 1973.

Tale disposizione normativa stabilisce che il contribuente possa presentare istanza di rimborso all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente entro il termine di decadenza di 48 mesi. La norma individua come punto di partenza generale (dies a quo) la data in cui è stato effettuato il versamento diretto, oppure la data in cui la ritenuta è stata operata.

Tuttavia, il semplice riferimento al giorno del versamento si rivela insufficiente quando si affronta la natura complessa dell’acconto d’imposta. L’acconto ha infatti un carattere provvisorio e preventivo: viene versato nel corso del periodo d’imposta di riferimento, ma la misura effettiva del debito tributario complessivo si stabilizza e si cristallizza soltanto a consuntivo, ovvero al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi e della contestuale determinazione del saldo finale.

La compensazione in F24 e la pronuncia della Cassazione

L’istituto della compensazione tributaria consente di estinguere i propri debiti fiscali mediante l’utilizzo di crediti vantati nei confronti dell’Erario o di altri enti, utilizzando la delega di pagamento Modello F24.

L’ordinanza n. 24174/2026 della Corte di Cassazione ha riaffermato un principio cardine: ai fini del termine decadenziale per il rimborso degli acconti in compensazione, l’operazione eseguita tramite modello F24 viene integralmente equiparata al versamento contabile in denaro. L’utilizzo di un credito d’imposta per soddisfare la quota dovuta a titolo di acconto estingue l’obbligazione di versamento con i medesimi effetti di un pagamento finanziario diretto.

Si pone quindi la questione centrale: la presentazione del Modello F24 contenente la compensazione costituisce il momento di avvio del termine dei 48 mesi, oppure la decorrenza deve essere posticipata? Per rispondere, la pronuncia della Suprema Corte impone di scindere chiaramente le ipotesi in cui l’acconto sia fisiologico da quelle in cui risulti indebito ab origine.

Acconti fisiologici: la decorrenza dal versamento del saldo

Nella maggior parte delle situazioni ordinarie, l’acconto versato tramite delega F24 corrisponde a un’obbligazione tributaria fisiologica, determinata sulla base dei criteri previsti dalla legge (metodo storico o metodo previsionale).

In queste circostanze, al momento dell’invio del Modello F24 in compensazione, la somma non si configura come indebita. L’eventuale eccedenza a credito emerge unicamente a consuntivo, quando con la chiusura del periodo d’imposta si quantifica l’imposta effettivamente dovuta e la si raffronta con la somma degli acconti già versati.

Come chiarito nell’ordinanza n. 24174/2026, in applicazione dell’articolo 38 del Dpr n. 602/1973, il termine di decadenza di 48 mesi per la richiesta di rimborso degli acconti in compensazione non comincia a scorrere dalla data della singola operazione di compensazione in F24, bensì:

dalla data di versamento del saldo del medesimo periodo d’imposta;

ovvero dal giorno in cui il saldo avrebbe dovuto essere versato secondo i termini di legge, qualora non vi sia alcun importo a saldo da versare a causa dell’incapienza del debito.

Il principio sotteso è chiaro: il diritto alla restituzione nasce solo quando il pagamento provvisorio dell’acconto si trasforma formalmente in un sovrappiù rispetto al dovuto finale. Prima di quel momento, la pretesa restitutoria è priva del suo presupposto fondamentale.

La deroga: gli acconti indebiti ab origine

Il quadro interpretativo tracciato dalla giurisprudenza attorno all’articolo 38 si rovescia nell’eventualità in cui l’acconto eseguito a mezzo compensazione presenti un difetto genetico, risultando indebito già nel momento stesso in cui viene registrato ed eseguito il modello F24.

L’indebito ab origine si verifica in fattispecie specifiche, quali:

errori materiali di compilazione . Errata indicazione dei codici tributo, duplicazione materiale di deleghe di pagamento o errata digitazione degli importi in compensazione;

. Errata indicazione dei codici tributo, duplicazione materiale di deleghe di pagamento o errata digitazione degli importi in compensazione; assenza assoluta del presupposto d’imposta . Situazioni in cui il contribuente non era tenuto a versare alcun acconto;

. Situazioni in cui il contribuente non era tenuto a versare alcun acconto; versamenti basati su norme illegittime. Pagamenti effettuati sulla base di disposizioni successivamente dichiarate incostituzionali o in contrasto con il diritto dell’Unione Europea.

In tali contesti, la somma portata in compensazione non assume mai la veste di acconto provvisorio agganciabile a un futuro saldo. L’errore o l’invalidità sussistono fin dal primo istante. Di conseguenza, il calcolo dei 48 mesi per l’istanza di rimborso comincia a decorrere dalla data stessa di presentazione del Modello F24 in cui è stata disposta la compensazione.

Interazione con i termini di dichiarazione e prescrizione decennale

La corretta gestione del rimborso degli acconti in compensazione richiede anche un coordinamento attento tra il termine decadenziale dell’articolo 38 del Dpr 602/1973 e le modalità di esposizione del credito nelle dichiarazioni annuali (quadro RX del Modello Redditi o prospetti equivalenti).

Se l’eccedenza di acconto emersa a saldo viene regolarmente indicata nella dichiarazione dei redditi e contestualmente richiesta a rimborso nella dichiarazione stessa, l’indicazione nel modello dichiarativo costituisce formale istanza. In tal caso, la giurisprudenza riconosce che il diritto al rimborso resti presidiato dalla prescrizione ordinaria decennale disciplinata dall’articolo 2946 del Codice Civile, a condizione che intervengano tempestivi atti interruttivi.

Al contrario, la decadenza quadriennale dell’articolo 38 entra in gioco con tutta la sua stringente operatività quando l’eccedenza di acconto versata (o compensata) non è stata esposta in dichiarazione, oppure quando si rende necessario presentare un’istanza autonoma e integrativa di rimborso per correggere un versamento non spettante.

Sintesi per la gestione delle istanze

L’individuazione del dies a quo per la richiesta di rimborso degli acconti in compensazione, alla luce dei chiarimenti dell’ordinanza n. 24174/2026 della Cassazione, impone un’analisi preliminare sulla genesi dell’acconto stesso:

in presenza di acconti ordinari e fisiologici . Il computo dei 48 mesi ex art. 38 Dpr 602/73 parte dal termine/versamento del saldo;

. Il computo dei 48 mesi ex art. 38 Dpr 602/73 parte dal termine/versamento del saldo; in presenza di acconti erronei o privi di causa fin dal principio. I 48 mesi decorrono direttamente dalla data di trasmissione del modello F24.

Monitorare costantemente le date delle compensazioni in F24 e coordinarle con le scadenze dichiarative e di versamento del saldo finale rappresenta la sola garanzia per tutelare i crediti tributari ed evitare la decadenza dai termini di rimborso previsti dall’ordinamento.