Pierpaolo Molinengo, giornalista dal 2002, è esperto di analisi economica e dinamiche fiscali. Autore per testate nazionali e portali finanziari, si occupa di interpretare gli scenari geopolitici e le riforme dei mercati, coniugando rigore tecnico e capacità di lettura delle grandi tendenze macroeconomiche globali.

iStock Quali rischi ci sono ad utilizzare i crediti nel Modello F24

L’istituto della compensazione mediante il modello F24 rappresenta uno dei pilastri dell’operatività fiscale italiana, offrendo a imprese, professionisti e contribuenti privati uno strumento flessibile per ottimizzare la liquidità aziendale o personale. Attraverso questo meccanismo, i crediti d’imposta legittimamente maturati (derivanti da dichiarazioni annuali, agevolazioni fiscali, bonus edilizi o incentivi agli investimenti) possono essere utilizzati per azzerare o ridurre i debiti d’imposta correnti.

Tuttavia, il confine tra un utilizzo legittimo e un errore – o, nei casi più gravi, una condotta fraudolenta – è presidiato da un impianto sanzionatorio rigoroso. Il tema dell’indebita compensazione in F24 è stato recentemente oggetto di una radicale riscrittura a opera del Decreto Legislativo n. 87/2024, attuativo della delega per la riforma fiscale. Questa revisione ha modificato profondamente le sanzioni amministrative, ha riscritto le definizioni cardine e ha ridisegnato le modalità con cui il contribuente può sanare la propria posizione tramite il ravvedimento operoso.

Indebita compensazione in F24: la grande linea di demarcazione

Prima di addentrarsi nel calcolo delle sanzioni, è indispensabile comprendere la distinzione concettuale su cui si regge l’intero sistema sanzionatorio delle compensazioni. La giurisprudenza e il legislatore hanno da sempre differenziato la gravità della condotta a seconda della natura del credito utilizzato nel modello F24. La riforma ha voluto cristallizzare queste definizioni per evitare interpretazioni arbitrarie.

Il credito non spettante

Si configura un’indebita compensazione in F24 di un credito non spettante quando il credito d’imposta è reale e fondamentalmente esistente, ma viene utilizzato in violazione delle modalità e dei limiti normativi previsti. Rientrano in questa categoria, a titolo di esempio:

il superamento dei tetti massimi annuali di compensabilità previsti dalla legge;

l’utilizzo del credito prima della presentazione della dichiarazione annuale munita del visto di conformità, laddove richiesto;

l’errore formale o di calcolo nell’esposizione del credito nel modello F24, a fronte però di una documentazione sottostante veritiera e corretta.

In tutti questi casi, il presupposto costitutivo del credito esiste, ma il contribuente ha errato nell’iter seguito per utilizzare il beneficio.

Il credito inesistente

La fattispecie del credito inesistente si colloca su un piano di gravità decisamente superiore. Un credito è considerato inesistente quando:

manca totalmente dei requisiti oggettivi o soggettivi che danno diritto al beneficio fiscale;

la sua determinazione è l’esito di condotte fraudolente, simulazioni, artifizi o falsificazioni materiali e ideologiche.

Un classico esempio è la creazione artificiale di crediti d’imposta per attività di Ricerca e Sviluppo mai effettuate, o l’acquisto di crediti d’imposta derivanti da bonus edilizi legati a lavori edilizi mai realizzati (i cosiddetti crediti fantasma). In questo scenario, l’indebita compensazione in F24 assume i connotati dell’evasione intenzionale o della frode ai danni dello Stato.

Le sanzioni amministrative ordinarie dopo la riforma fiscale

Il D.Lgs. 87/2024 ha teso a una parziale mitigazione delle sanzioni amministrative rispetto al passato, bilanciando però la riduzione delle pene edittali con una maggiore severità in presenza di condotte fraudolente.

Sanzioni per i crediti non spettanti

Per chi commette un errore qualificabile come utilizzo di credito non spettante, la sanzione ordinaria è stata significativamente ridotta, fissandola al 25% del credito indebitamente compensato (in precedenza la sanzione standard era pari al 30%). Si tratta di un alleggerimento che mira a non penalizzare eccessivamente gli errori formali o procedurali commessi in buona fede.

Sanzioni per i crediti inesistenti

Nel caso di credito inesistente, la sanzione base scende dal vecchio range (che andava dal 100% al 200%) a una misura proporzionale fissa del 70%.

Tuttavia, il legislatore ha introdotto un meccanismo di incremento per sanzionare i comportamenti connotati da intenzionalità malevola. Qualora l’inesistenza del credito sia l’effetto di una condotta fraudolenta, di documenti falsi o di artifizi volti a ingannare l’Amministrazione Finanziaria, la sanzione subisce una maggiorazione che va dalla metà al doppio. Di conseguenza, la sanzione effettiva può oscillare dal 105% al 140% del credito utilizzato.

I riflessi penali: quando scatta il reato

L’indebita compensazione in F24 non si esaurisce sul piano delle sanzioni pecuniarie amministrative. Al superamento di determinate soglie quantitative, la condotta assume rilevanza penale ai sensi dell’articolo 10-quater del Decreto Legislativo n. 74/2000.

La soglia di punibilità penale è fissata a 50.000 euro per anno d’imposta. Se l’ammontare complessivo dei crediti indebitamente compensati supera questo limite, si configurano due distinti reati a seconda della natura del credito:

compensazione di crediti non spettanti . Se l’importo supera i 50.000 euro, la pena prevista è la reclusione da sei mesi a due anni;

. Se l’importo supera i 50.000 euro, la pena prevista è la reclusione da sei mesi a due anni; compensazione di crediti inesistenti. Data la maggiore gravità della condotta fraudolenta, il superamento della soglia dei 50.000 euro comporta la reclusione da un anno e sei mesi fino a sei anni.

Oltre alle pene detentive, la condanna per questi reati porta spesso con sé la confisca (anche per equivalente) dei beni del contribuente o dell’amministratore della società fino a concorrenza del profitto del reato.

Sanare l’errore: la via del ravvedimento operoso

Per evitare le pesanti conseguenze di un accertamento, il contribuente ha la possibilità di regolarizzare spontaneamente l’indebita compensazione in F24 ricorrendo all’istituto del ravvedimento operoso (regolato dall’articolo 13 del D.Lgs. 472/1997). Il ravvedimento consente di ridurre drasticamente le sanzioni amministrative, a patto che la regolarizzazione avvenga prima che la violazione sia stata formalmente contestata tramite un atto di recupero o un avviso di accertamento.

Le riduzioni percentuali della sanzione

Le riduzioni della sanzione (calcolate sulla sanzione base del 25% per i crediti non spettanti o del 70% per i crediti inesistenti) variano in base al tempismo con cui il contribuente decide di sanare la violazione.

Tempistica del ravvedimento Frazione di riduzione Sanzione effettiva (credito non spettante – base 25%) Sanzione effettiva (credito inesistente – base 70%) Entro 90 giorni dalla violazione 1/9 2,77% 7,77% Entro il termine della dichiarazione dell’anno della violazione 1/8 3,12% 8,75% Entro il termine della dichiarazione dell’anno successivo 1/7 3,57% 10,00% Oltre il termine della dichiarazione dell’anno successivo 1/6 4,16% 11,66% Dopo la constatazione della violazione (PVC) ma prima dell’atto impositivo Sino a 1/4 6,25% 17,50%

L’esclusione del cumulo giuridico nel ravvedimento

Un punto cruciale su cui prestare massima attenzione riguarda l’applicazione del cumulo giuridico. Sebbene la riforma fiscale abbia ampliato le maglie del cumulo giuridico in sede di ravvedimento per molte violazioni tributarie (permettendo di applicare un’unica sanzione aumentata in caso di violazioni ripetute), il legislatore ha previsto una deroga restrittiva per le violazioni degli obblighi di pagamento e per le indebite compensazioni.

Ciò significa che se un contribuente esegue più compensazioni indebite tramite diversi modelli F24 nel corso dell’anno, ogni singolo F24 rappresenta una violazione autonoma. In sede di ravvedimento spontaneo, non sarà possibile calcolare una sanzione unica cumulata, ma bisognerà procedere al calcolo della sanzione ridotta su ciascun singolo modello F24 errato.

Procedura pratica per il perfezionamento del ravvedimento

Per rendere valido e perfezionato il ravvedimento operoso di un’indebita compensazione in F24, non è sufficiente versare la sanzione ridotta. Il contribuente deve adempiere al versamento di una triade di elementi, utilizzando esclusivamente il modello F24 in modalità telematica:

la quota capitale . L’esatto ammontare del credito d’imposta che è stato indebitamente sottratto alle casse dello Stato tramite la compensazione;

. L’esatto ammontare del credito d’imposta che è stato indebitamente sottratto alle casse dello Stato tramite la compensazione; gli interessi legali . Calcolati giorno per giorno, a partire dal giorno successivo a quello in cui è stata effettuata la compensazione illegittima fino al giorno dell’effettivo versamento del ravvedimento. Il tasso d’interesse da applicare è quello legale pro-tempore vigente nei vari anni solari attraversati dal ritardo;

. Calcolati giorno per giorno, a partire dal giorno successivo a quello in cui è stata effettuata la compensazione illegittima fino al giorno dell’effettivo versamento del ravvedimento. Il tasso d’interesse da applicare è quello legale pro-tempore vigente nei vari anni solari attraversati dal ritardo; la sanzione ridotta. Calcolata applicando le frazioni di ravvedimento viste in precedenza sulla sanzione edittale di riferimento (25% o 70%).

Adempimenti dichiarativi successivi

Se il credito d’imposta indebitamente compensato era stato originariamente inserito all’interno delle dichiarazioni fiscali precedenti (ad esempio nel Quadro Ru del modello Redditi o nel modello Iva), il contribuente, oltre a eseguire i versamenti con l’F24, ha l’obbligo di presentare una dichiarazione integrativa. Questo passaggio è indispensabile per correggere i saldi a credito esposti e allineare le risultanze delle banche dati dell’Agenzia delle Entrate alla realtà sanata dal ravvedimento.