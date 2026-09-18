Laureata in filosofia e giornalista pubblicista dal 2024, esperta di concorsi pubblici e del mondo del lavoro. Si occupa anche di tematiche ambientali e sociali

iStock Concorso Ripam recluta 882 tecnici per obiettivo Coesione

La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha pubblicato un bando di concorso pubblico per titoli ed esami teso a reclutare 882 funzionari non dirigenziali a tempo indeterminato. L’iniziativa, coordinata dalla Commissione Ripam, si inserisce nel piano strategico per l’inserimento di Specialisti tecnici nei ruoli degli enti territoriali del Mezzogiorno, con il compito primario di accelerare la realizzazione delle Politiche di coesione dell’Unione Europea.

I candidati selezionati verranno destinati agli organici di Regioni, Città metropolitane, Province, Unioni di Comuni e singoli Municipi di Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Come sono distribuiti i posti sul territorio

I 882 inserimenti previsti dal piano sono articolati in sette contingenti regionali. Ciascun concorrente può trasmettere la propria candidatura per una sola delle opzioni territoriali a bando:

Regione Codice concorso Posti Sicilia St/Sic 269 Campania St/Cam 237 Puglia St/Pug 168 Calabria St/Cal 104 Sardegna St/Sar 61 Basilicata St/Bas 35 Molise St/Mol 8

Il provvedimento applica le quote di riserva previste dalla legge:

10% dei posti a favore delle persone con disabilità;

30% dei posti destinato ai volontari delle Forze armate congedati senza demerito;

15% dei posti riservato a chi ha completato il Servizio civile universale;

fino al 40% dei posti riservato al personale con almeno 36 mesi di servizio a tempo determinato nelle politiche di coesione.

In ogni caso, la somma totale delle riserve non potrà oltrepassare la soglia del 50% dei posti complessivamente disponibili per ciascun ambito regionale.

I requisiti e i titoli di studio ammessi

L’accesso alla selezione è subordinato al possesso delle garanzie generali per l’impiego pubblico, tra cui la cittadinanza italiana o UE, l’idoneità fisica alle mansioni e il godimento dei diritti civili e politici. Sul piano dei titoli universitari, è richiesta la laurea in discipline tecnico-ingegneristiche o urbanistiche:

laurea triennale afferente alle classi Ingegneria civile e ambientale (L-7), Scienze dell’architettura (L-17), Pianificazione territoriale e ambientale (L-21), Scienze e tecniche dell’edilizia (L-23) o Scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura (L-32);

laurea magistrale rientrante nelle classi LM-3, LM-4, LM-22, LM-23, LM-24, LM-26, LM-27, LM-28, LM-30, LM-35, LM-48 o LM-75 (o diplomi di vecchio ordinamento equiparati).

La struttura della prova scritta e i criteri di valutazione

La procedura d’esame prevede una singola prova scritta svolta con strumenti informatici digitali. Il test si compone di 40 quesiti a risposta multipla da completare entro 60 minuti, con un punteggio massimo raggiungibile di 30 punti e soglia di idoneità fissata a 21/30.

La griglia dei 40 quesiti è così strutturata:

25 quesiti di carattere specialistico su regolamenti UE dedicati ai fondi strutturali, normativa in materia di rischio idrogeologico e sismico, valutazione ambientale, edilizia, contratti pubblici, sicurezza nei cantieri, estimo e catasto, unitamente all’accertamento della lingua inglese (livello B1) e delle competenze digitali;

8 quesiti orientati a misurare la capacità di ragionamento logico-deduttivo e critico-verbale;

7 quesiti di tipo situazionale per saggiare la capacità d’analisi e di giudizio di fronte a scenari organizzativi tipici della Pubblica Amministrazione.

I candidati che vinceranno la selezione dovranno svolgere un corso di formazione propedeutico sulle dinamiche della coesione territoriale della durata di tre mesi, sostenuto da una borsa di studio mensile di 1.000 euro lordi. L’assunzione definitiva comporta un vincolo d’inamovibilità dalla sede di prima assegnazione fino al 31 dicembre 2029.

Come presentare la candidatura e scadenza

Le istanze di partecipazione vanno inviate unicamente online collegandosi al Portale inPA, previa autenticazione tramite Spid, Cie, Cns o eIDAS.

Ai fini dell’ammissibilità occorre indicare un recapito di Pec personale ed eseguire il pagamento dei diritti di segreteria pari a 10,00 euro.

Il termine ultimo per l’inoltro dei moduli digitali scade inderogabilmente il 23 settembre 2026 alle ore 23:59.

Altre opportunità in scadenza

In questo momento, oltre all’imponente piano di reclutamento gestito da Ripam per le Regioni del Sud, la stagione dei concorsi ha subito un rallentamento nel mese di settembre. Per questo si segnala l’annuncio di reclutamento di Leroy Merlin, con percorsi di formazione dedicati a laureati e diplomati con buone possibilità di stabilizzazione contrattuale.