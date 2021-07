Pignoramenti mirati: il Fisco vuole entrare nei conti correnti

Come? Consentendo al fisco "di effettuare un accesso massivo all'Anagrafe dei rapporti finanziari, in modo da verificare in anticipo, evitando attività manuali, quali dei soggetti iscritti a ruolo (18 milioni in tutto) siano intestatari di rapporti finanziari capienti per procedere ai conseguenti pignoramenti".

Quasi mille miliardi di euro ( a voler essere precisi 999, 1 miliardi): tanto valgono le cartelle non riscosse. Numeri "monstre" che rendono quanto mai urgente una riforma della riscossione con l'obiettivo di scalare la montagna dell 'arretrato. Si pensa, dunque, a rendere più mirati gli strumenti che sono a disposizione del Fisco, a cominciare da un uso più incisivo delle banche dati sui conti correnti per effettuare dei pignoramenti "mirati" ai debitori del Fisco.

Come spiega il Messaggero, una delle proposte è stata messa nera su bianco nella relazione inviata dal ministero dell'Economia al Parlamento. "Attualmente", si legge nel documento, "buona parte dei pignoramenti non raggiunge alcun risultato, perché i conti correnti dei debitori sottoposti a pignoramento non sono capienti o, addirittura, non hanno un saldo attivo".



Come? Consentendo al fisco "di effettuare un accesso massivo all'Anagrafe dei rapporti finanziari, in modo da verificare in anticipo, evitando attività manuali, quali dei soggetti iscritti a ruolo (18 milioni in tutto) siano intestatari di rapporti finanziari capienti per procedere ai conseguenti pignoramenti".

A monte una considerazione: la comunicazione dei saldi dei conti correnti da parte delle banche all'anagrafe dei conti correnti, avviene una sola volta l'anno, il 15 febbraio dell'anno successivo a quello a cui si riferiscono le informazioni. Dati che per il fisco rischiano di essere troppi vecchi.

Dunque, dice il documento messo a punto del ministero, "l'estensione delle finalità della trasmissione delle informazioni relative ai rapporti finanziari all'erogazione dei servizi e all' attività di riscossione consentirebbe di prevedere, con provvedimento del direttore dell'Agenzia, una maggiore frequenza di trasmissione dei dati, che potrebbe diventare mensile".



Uno scenario che fa immediatamente alzare una levata di scudi dall'opposizione, rappresentata, allo stato, dalla sola Giorgia Meloni.

Il Governo - scrive su Facebook la leader di Fratelli d'Italia - vuole autorizzare l'Agenzia delle Entrate-Riscossione a effettuare un accesso massivo all'Anagrafe dei rapporti finanziari, per vedere in tempo reale la giacenza sui conti correnti ed effettuare i pignoramenti. Il fisco vuole attingere direttamente dai conti correnti degli italiani. Un meccanismo che viola la privacy di milioni di contribuenti. Spiare i cittadini sembra essere l'obiettivo numero uno del Governo Draghi, che fa registrare l'ennesimo salto di qualità verso il Grande Fratello fiscale. Fratelli d'Italia si opporrà in ogni sede contro questo progetto illiberale".